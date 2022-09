„Nem lógni jöttünk”: százával tüntettek a miskolci diákok a leváltott igazgatóhelyettes miatt

Másfél héttel a budapesti tanévnyitó tüntetés után Miskolcon is utcára mentek a tanárok és a diákok.

A Herman Ottó Gimnázium pedagógusai, szülők és gyerekek először élőláncot vontak az iskola épülete köré, majd a diákok átvonultak a tankerületi központhoz.

Követelték, hogy helyezzék vissza igazgatóhelyettesüket, akit azért váltottak le, mert a tankerület szerint szervezője volt a múlt heti polgári engedetlenségnek.

A diákok petíciót akartak átadni a tankerület vezetőjének, aki nem volt hajlandó kimenni a több száz fős tömeg elé. Ezért végül a diákok képviselői mentek be hozzá.

Élőlánc a Herman Ottó Gimnáziumnál Fotó: Németh Dániel

„Nem lógni jöttünk! Nem azért, hogy ne tanuljunk, hanem ellenkezőleg, tanulni akarunk, mégpedig a hermanos tanároktól és Dezsőfi tanár úrtól!” – kiabálta a megafonba egy végzős diák a miskolci tankerületi központ bejáratánál.

Több százan vonultak ide a Herman Ottó Gimnáziumtól, ahová hétfő reggel fél nyolcra hirdettek élőláncot az iskola tanárai. Múlt pénteken a tankerület felmentette Dezsőfi György igazgatóhelyettest, amiért vezetőként részt vett a polgári engedetlenség megszervezésében. Dezsőfi tagadja, hogy szervezője lett volna a tiltakozásnak, állítása szerint egyszerűen részt vett benne, ahogy korábban is.

Fotó: Németh Dániel/444

Ha a tankerület célja az elrettentés volt, nem vált be: jóformán a teljes tantestület részt vett az élőláncban, olyanok is, akik a tavaszi és őszi polgári engedetlenségi hullámból kimaradtak. Egyikük azt mondta, nem volt benne biztos, hogy ez a megfelelő eszköz, egy másik tanár pedig úgy látta – főleg a választás környékén -, hogy az ellenzéki pártok túlságosan rátelepedtek a témára, és nem akart mellettük tüntetni. „De most a kollégámról van szó. Az embert kell nézni.”

Fotó: Németh Dániel/444

Kollégái szerint Dezsőfi „elengedhetetlen része az iskolának”, lefokozásával a tankerület „átlépett egy vörös vonalat” – mondta egyikük, aki nem hiszi, hogy a tankerületet jobb belátásra bírhatják. „Az ember nem naiv, de van, amikor úgy érzi, hogy muszáj csinálni valamit”.

Az engedetlenkedő pedagógusokat múlt héten országszerte kirúgással fenyegették a tankerületek, az iskola előtt gyülekező tanárok viszont nem tartottak tőle, hogy az élőlánccal is járhat retorzió.

„Ez becsöngetés előtt történik, óra nem marad el” - mondta Pilz Olivér, a Herman Gimnázium egyik tanára, aki a 2016-os kockás inges tüntetéseken is aktív volt. Akkor szintén ebben az iskolában született meg a nyílt levél, ami a Tanítanék Mozgalom létrejöttéhez és hónapokon át tartó tiltakozáshullámhoz vezetett.

Pilz Olivér (jobbra) Fotó: Németh Dániel/444

Pilz elmondása szerint a tankerület igazgatója egy órát töltött pénteken azzal a 37 tanárral, akik részt vettek az engedetlenségben. „Utána a teljes tantestület bent maradt az iskolában, ekkor született meg az élőlánc ötlete, és azért vagyunk feketében, mert mi annyit voltunk már kockásban.”

A tanárok mellett diákok és szülők is részt vettek az élőláncban, sőt, civilek is voltak, akik nem kapcsolódnak közvetlenül az iskolához. Egy vendéglátós vállalkozó azért csatlakozott, mert „mindenki mellett ki kell állniuk” azoknak is, akiket éppen nem bántanak. Ráadásul minőségi oktatás nélkül szegénység lesz, az pedig a vendéglátósoknak se jó, mondta.

Tltakozó szülők Fotó: Németh Dániel/444

Volt olyan apa, akinek a nagyobbik gyereke már elballagott a Hermanból, a kisebbik pedig még nem iskolás, mégis kiment, mert aggódik az iskoláért.

Egy piros-fehér DVTK-melegítős férfi volt az egyetlen, aki nyíltan jelezte, hogy nem ért egyet. Miután bekísérte a lányát a kapun, felháborodva magyarázta, hogy a tanároknak nem szabadna maguk előtt tolni a gyerekeket, és hogy ő sem sztrájkol, ha alacsony a fizetése, hanem másik állást keres. Ezután az oktatás színvonalát ostorozta, de szerinte erről nem a kormány tehet.

Fotó: Németh Dániel

Az élőlánc utáni vonulás már nem a tanárok, hanem a diákok fejéből pattant ki péntek délután. A Facebook-eseményre két órán belül 200-an igazoltak vissza, ami hétfőre elérte a 7-800-at is, mondta Herman Adél, a tüntetés egyik kezdeményezője. „Mivel a tanárok nem sztrájkolhatnak, megszerveztük mi.”

Reggel nyolckor valóban százával álltak a diákok az iskolával szemközti járdán, a legtöbben tetőtől talpig feketében, majd elindultak a tankerületi központ felé. A menet elején fekete zászlót lengettek.

Fotó: Németh Dániel/444

Menet közben a diákok többször elénekelték a Mi vagyunk a grundot a Pál utcai fiúkból, ami az utóbbi idők oktatási tüntetéseinek jelképévé vált. Az erkélyeken állók és az autósok többnyire tapsoltak és dudáltak, de volt, aki inkább egy vödör vizet zúdított a járdára.

A fél órás séta alatt több diák hosszan sorolta, mennyire fontos része Dezsőfi az iskola életének, amellett, hogy sok mindent ő szervez, még ingyen informatika szakkört is tart. „Nélküle összeomlik az egész.”

Fotó: Németh Dániel/444

„Minden nap értünk dolgozik, mint minden tanárunk, és nem heti 40 órában. Maga is hermanos diák volt, neki köszönhető az elektronikus napló, nélküle nem működött volna az online átállás”, többek közt ő készíti az órarendet és ő szervezi az érettségit, mondta egy diák már a tankerületi központ bejáratánál.

A több száz fős tömeg előtt arról beszélt, tévhit, hogy a tanárok csak akkor dolgoznak, amikor bent vannak a munkahelyükön, mégis nagyon alacsony a fizetésük, nincs utánpótlás, a tanárszakot végzettek jelentős része is inkább máshol helyezkedik el. „Előbb-utóbb elfogynak, pedig nagyban befolyásolják a jövő nemzedékét”.

Fotó: Németh Dániel/444

A diákok petíciót szerettek volna átadni a tankerületi központ vezetőjének, de hiába skandálták, hogy „gyertek ki”, senki sem nyitotta ki az ajtót. Ketten végül bementek az épületbe, majd pár perccel később bejelentették, sikerült átadni a levelet. Utólag egyiküktől megtudtuk: az igazgató hivatalosan nem volt hajlandó átvenni, így végül csak letették a papírt az orra elé, az asztalra.

A diákok mellett Pilz Olivér is biztos benne, hogy ha nem helyezik vissza Dezsőfit, lesz folytatása a tiltakozásnak. „Ha ez nem elég, akkor csinálunk hosszabb élőláncot, az iskolától a tankerületi központig. Vagy Miskolctól a Belügyminisztériumig. Valamit muszáj lesz csinálni, de csak értenek ebből is.”

A miskolci tüntetéssel párhuzamosan Budapesten, Szombathelyen és Budakalászon is tiltakoztak.