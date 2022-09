Tizenkét feketébe öltözött tanár tüntetett Szombathelyen is

Tizenkét feketébe öltözött pedagógus állt ki hétfő reggel fél nyolckor a szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola főbejárata elé - írja a Nyugat.hu. Ketten táblát is tartottak, az egyiken „Kérdezd meg a tanárodat, miért tiltakozik", a másikon „Holnap ki fog tanítani? Az oktatás nemzeti érdek" felirattal.

Hétfő reggel több helyen is tiltakozással indult tanítás helyett a hét. Kollégáink ott vannak Miskolcon, ahol végül tüntetés lett az eredetileg félórásra tervezett élőláncból, amellyel a Hermann Ottó Gimnázium igazgatóhelyetteséért, Dezsőfi Györgyért álltak ki, akit a tankerület vezetője pénteken felmentett pozíciójából. De ott voltunk a budapesti Kölcsey gimnázium élőláncán is, amit azután tartottak, hogy az iskola tanárai közül is többen kaptak kirúgással fenyegető levelet a tankerülettől azért, mert részt vettek a polgári engedetlenségben.