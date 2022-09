Élőlánccal tiltakoznak a budakalászi Szentistvántelepi Általános iskola tanárai a tankerület fenyegetése ellen

A Szentistvántelepi Általános Iskola épülete Budakalászon Fotó: budakalasz.hu

Nem csak Miskolcon, a Herman Ottó Gimnáziumban, de Budakalászon, a Szentistvántelepi Általános Iskolában is szolidaritási megmozdulásra készülnek pedagógusok és szülők: élőláncot készülnek vonni az épület köré.

A budakalászi iskolában öt pedagógus is polgári engedetlenségi akcióba kezdett a héten. A tankerület válaszlépésként megfenyegette a tanárokat, hogy ha nem veszik fel a munkát, elveszíthetik állásukat. Aki nem volt az épületben, annak házhoz vitték a tankerület levelét. Annak is, aki a lázas gyerekét ápolta otthon, és annak is, aki épp külsős programra vitte aznap a rábízott gyerekeket.

„...szolidaritási megmozdulást tervezünk szeptember 12-én, hétfőn 7:30 és 8:00 között, hogy a kollégáinkat ért fenyegetés ellen tiltakozzunk. Az élőláncba várjuk a szülőket, nagyszülőket, illetve bármely nagykorú támogatót, aki velünk együtt kiállna a megfenyegetett pedagógusok mellett. Mi, a tantestület tagjai a miskolci tiltakozókhoz csatlakozva feketében leszünk”

- áll az esemény leírásában.

A nevelőtestület azt is írja, hogy a megmozdulás ideje alatt az iskola udvarán gyermekfelügyeletet biztosítanak. Az eseményt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is megosztotta és támogatja.

Azok után, hogy a kormány a tavaszi tiltakozási hullám hatására sem volt hajlandó megállapodni a bérrendezésről a szakszervezetekkel, a tanárok a tanévkezdés óta ismét sztrájkokat és polgári engedetlenségi akciókat hirdettek. Már a múlt csütörtöki első tanítási napon volt iskola, ahol engedetlenkedtek a tanárok, és hétfő óta minden nap volt intézmény az országban, ahol tiltakoztak.

A Tanítanék mozgalom gördülő polgári engedetlenséget hirdetett, és több intézmény jelezte, hogy a következő héten is folytatják az akciót. Ezt követően kézbesítették pénteken a tankerületek kirúgással fenyegető leveleit.