Novaja Gazeta: Akár 1 millió oroszt is elvihetnek Ukrajnába harcolni

Egy orosz kormánytisztviselő szerint a Kreml nem elégszik meg 300 ezer tartalékos mozgósításával, a tervek szerint egymillió embert akarnak Ukrajnába vinni harcolni – írja a külföldre űzött orosz lap, a Novaja Gazeta.

A névtelen forrás szerint a részleges mozgósításról szóló rendelet 7., titkosított bekezdésében Vlagyimir Putyin elnök engedélyt ad arra, hogy a védelmi minisztérium akár egymillió embert is mozgósítson. A forrás szerint a számot többször is javították, végül egymillióval számoltak. (via Guardian)