Az Egyesült Államok nem fogja elismerni, ha "népszavazás" eredményeként területeket csatolnának el Ukrajnától

Az Egyesült Államok „soha nem fogja elismerni Ukrajna területét másként, mint Ukrajna részeként” - mondta Joe Biden amerikai elnök az Ukrajnában folyó gépfegyverrel őrzött "népszavazásra".

Szombaton is folytatódik a négy ukrán megyében tartott "népszavazás", Luhanszkban és Doneckban a február 21-én Oroszország által függetlenként elismert megyék Oroszországhoz csatlakozásáról, Herszonban és Zaporizzsjában az Ukrajnából való kiválásukról és Oroszországról csatlakozásukról "szavaznak".



Fotó: STRINGER/Anadolu Agency via AFP

A szervezők egyelőre minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy még a látszatát is elkerüljék egy tisztességes és szabad népszavazásnak. Előre bejelentették, hogy mivel szavazóköröket az idő rövidsége miatt módjukban se volt kijelölni, a szavazóbiztosok maguk fogják felkeresni a választópolgárokat. A szavazóbizottságokat tevékenységükben katonák is segítik, vagyis jellemzően fegyveres kísérettel állítanak be kikérni a választópolgárok véleményét arról, hogy akarnak-e Oroszországhoz csatlakozni.

Fotó: STRINGER/Anadolu Agency via AFP

A nyugati vezetők elítélik az ún. népszavazásokat, szerintük ezek „hamis ürügyek” az ukrán szuverén területek Oroszországhoz csatolásának. (WashingtonPost)