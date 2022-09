Csúnya lenne, ha a vasárnapi időköziket se húzná be az ellenzék

Vasárnap folytatódik az időközi önkormányzati választási dömping. Ezúttal kilenc településen lesz választás. Az országos politikának a budapesti IV. kerület és Miskolc a legérdekesebb, ezeken a helyeken ugyanis megint megmérkőzik egymással a Fidesz és az egyesült ellenzék.

Mindkét helyen azért kellett időközi önkormányzati választást kiírni, mert a 2019-ben győztes jelölt - Újpesten az LMP-s Kanász-Nagy Máté, Miskolcon a DK-s Hegedűs Andrea - országgyűlési képviselő lett.

Szintén közös a két választókerületben, hogy túl nagy jelentősége nincs a győztesnek, mivel mindkét képviselőtestületben kényelmes többsége van az országos politika ellenzéki pártjainak, a Fidesz-KDNP ellenzékben politizál.

És az is megfigyelhető mindkét helyen, hogy az ellenzéki jelöltek összefogással a hátuk mögött indulnak, de a belső pártharcok dúlta Jobbik nincs a támogatóik között. Az elnökváltás utáni exlex állapot miatt ugyanis nem lehetnek hivatalosan jelölőszervezet.

Végül az is közös a két választókerületben, hogy különös lenne, ha egy gazdasági és megélhetési válság sújtotta országban az ellenzék nem tudná megtartani ezt a két választókerületet, ahol 2019-ben viszonylag nagy fölénnyel nyerte a választást. Még akkor is, ha az ellenzéki szavazók a tavaszi sokk után most sem fogják ostromolni a szavazóhelyiségeket, és a várhatóan alacsony részvétel miatt messzemenő következtetést levonni ezekből az eredményekből nem lehet.

Nézzük, mik a kilátások az újpesti 12. és a miskolci 3. egyéni választókerületben.

Az oroszok elleni szankciók Újpesten se működnek

Az újpesti 12-es egyéni választókerületben négyen indulnak:

Maholányi Zsolt (DK-LMP-Momentum-MSZP-Párbeszéd-UPK Újpestiek Közössége)

Jókay Attila (Fidesz-ÚE)

Márkus Krisztián Zsolt (Mi Hazánk)

Fehérvári Zsolt István (Munkáspárt-ISZOMM)

Ez egy igazi lakótelepi választókerület az Újpest-központ metróállomástól délnyugatra, amelyikre nagyjából 2002-ig volt igaz, hogy virtigli baloldali szavazóinak köszönhetően a mindenkori jobboldal labdába se rúg. Hiába viseli a körzet egyik utcája a Munkásotthon nevet, a baloldalnak nagyon rossz széria kezdődött 2006-ban, néhány nappal az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése után. Előbb a későbbi polgármester, a fideszes Wintermantel Zsolt nyert, majd 2010-ben és 2014-ben az a Jókay Attila, aki most is fideszes színekben indul.

2019-ben jött a fordulat, Jókay elvérzett, méghozzá egészen simán, 52:41 arányban. Az ellenzéki pártok ugyanis már nem külön-külön, hanem összefogva indultak és itt, helyi szinten bebizonyosodott az, ami a 2022-es országgyűlési választásokon nem: az ellenzéki pártok eredményeit össze lehetett adni, a most a parlamentbe távozó LMP-s Kanász-Nagy Máté mögött az összes párt felsorakozott.

Jókay mostani kampánya már-már észrevétlen, az újpesti Fidesz facebook-oldala a kormánypárt országos üzeneteivel van tele: a szankciók nem működnek, a Fidesz békét akar, Gyurcsányból nem kérnek többet.

Az LMP-s közös jelölt, Maholányi Zsolt ezzel szemben a kerülethez vagy a pártjához köthető országos politikusokkal és a helyi politika ismertebb szereplőivel kampányolt: Ungár Péterrel, az LMP társelnökével, a DK-s Varju Lászlóval, Déri Tibor újpesti polgármesterrel és alpolgármesterekkel.

DK-s frakcióülés a miskolci kampányban

A miskolci hármas egyéni választókerület indulói:

Sebe-Gazdig Judit (DK-LMP-MSZP-Párbeszéd-Momentum-Velünk a Város)

Barta Gábor (Fidesz-KDNP)

Fülöp József Istvánné (Munkáspárt-ISZOMM)

A választókerület karakterét nem lehet olyan egyértelműen meghatározni, mint a lakótelepet lefedő újpesti 12-esét, de egy biztos: ezeket az utcákat sem gazdag emberek lakják. A cementgyáról elhíresült Hejőcsaba családi házas (de nem kertvárosi) övezete és a hírhedt fészekrakó programban szereplő avasi lakótelep néhány lépcsőháza tartozik ide.

A miskolci hármas választókerület története nagyon hasonlít az újpesti 12-esére. Igaz, itt 2006-ban egyetlen egy szavazattal nyert még az MSZP-SZDSZ színeiben a tavasszal országgyűlési képviselővé választott, immár DK-s Hegedűs Andrea. 2010-ben és 2014-ben már a Fideszé volt a győzelem, 2014-ben a most induló Barta nyert. Mostani kampányának fontos része volt, hogy megmutatta a 2014 és 2019 közötti képviselősége eredményeit (parképítés, védőkorlát, konténertároló, ledfalak a buszmegállókban). A 2019-es ellenzéki győzelemhez az kellett, hogy az addig 20 százalék körüli Jobbik (és a 2 százalékos LMP) is beálljon a baloldali jelölt mögé, Hegedűs Andrea így 51:43 arányban nyert.

A fideszes Barta és az ellenzéki Sebe-Gazdig kampánya markánsan különbözik egymástól, és ezt a különbséget lehetett felfedezni a tavaszi országgyűlési választás utáni, többnyire fideszes győzelmeket hozó időközi önkormányzati választásokon is. A fideszes jelölt az utcákat járja, többnyire egymagában, rollátort adományoz 82 éves néninek, országos politikusokkal ha nem muszáj, nem mutatkozik. Külön történet az Y-híd, amivel Barta előszeretettel fotózkodott. Ez a választókerülettől valójában több kilométerre fekszik, még Orbán Viktor ígérte meg 2015-ben. Ellenzői szerint ez egy felesleges, semmilyen helyi közlekedési problémát meg nem oldó beruházás volt.

A fideszes jelölttel szemben Sebe-Gazdig pártja mindkét vezetőjével találkozott a kampányfinisben. Gyurcsány Ferenc és pártja épp szerdán, a miskolci időközi választás hajrájában tartott kihelyezett frakcióülést Miskolcon, és ha már ott volt, megtolta Sebe-Gazdig Judit kampányát is. A jelölt ott volt hétfőn Budapesten is, ahol Dobrev Klára mutatta be árnyékkormánya tagjait, emellett utcafórumokon és lakótelepi lépcsőházakban bukkant föl.

Döbbenetes fideszes fölény tavasz óta



A május eleje óta tartó időközi választásfolyamban óriási a Fidesz fölénye. Különösen szembetűnő, hogy mindez egybeesik az elhúzó háború nyomában járó gazdasági válsággal, a meglóduló inflációval, a keresetek reálértékének csökkenésével, ráadásul olyan helyeken - például Újbudán, Zuglóban, Óbudán, a XXII. kerületben vagy Budaváron - is sikerült győzniük, ahol 2019-ben vereséget szenvedtek.

A budapesti kerületekben a tavasz óta 9:2 arányban vezet a Fidesz,

A nagyobb vidéki települések polgármester- és egyéni választókerületi-választásain 16:6 a Fidesz javára.

A jövő hét vasárnap a II. kerületben lesz időközi választás, ahol a DK-s Tompa János halála után kellene az ellenzéknek megvédenie a mandátumát.