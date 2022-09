16 tagja van Dobrev Klára árnyékkormányának

Bemutatta árnyékkormányának tagjait Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője:

árnyék-kancelláriaminiszter: Molnár Csaba

árnyék-pénzügyminiszter: Bodnár Zoltán

árnyék-külügyminiszter: Rónai Sándor

kormányprogramért felelős árnyékminiszter: Arató Gergely

árnyék-belügyminiszter: Mustó Géza

bér- és munkaügyi árnyékminiszter: Kordás László

egészségügyi árnyékminiszter: Komáromi Zoltán

energia- és rezsiügyi árnyékminiszter: Varju László

gazdasági árnyékminiszter: Dávid Ferenc

honvédelmi árnyékminiszter: Vadai Ágnes

környezetvédelmi és klímaügyi árnyékminiszter: Oláh Lajos

mezőgazdasági árnyékminiszter: Benedek Szilveszter

oktatási és kulturális árnyékminiszter: Barkóczi Balázs

önkormányzati árnyékminiszter: Szaniszló Sándor

vidéki önkormányzati ügyekért felelős főtanácsadó: Szitka Péter

szociális és nyugdíjügyi árnyékminiszter: Gy. Németh Erzsébet

az árnyékkormány szóvivője: Kálmán Olga

Dobrev Klára Fotó: Kiss Bence/444

A DK múlt héten jelentette be, hogy árnyékkormányt alakítanak. Dobrev vasárnap meg is tartotta első árnyék-miniszterelnöki beszédét, amiben többek közt azt mondta: „A megélhetési válság legfőbb okozója maga Orbán Viktor, és amíg Orbán Viktor marad, addig a válság is maradni fog. Ezért kell árnyékkormányt alakítani.”

Az árnyékminisztereket hétfőn 10 órakor jelentették volna be, de néhány perc után megszakadt a videó Dobrev Facebook-oldalán, így végül több mint egyórás késéssel küldték ki a listát a sajtónak.