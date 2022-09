Navracsics szerint nincs B-terv, mindenképpen meg kell állapodni az EU-val

Orbán Viktor miniszterelnöknek az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásoktól függetlenül "mindig gondolkodnia kell alternatívákban", mondta a Portfoliónak adott interjújában Navracsics Tibor, az uniós források felhasználásáért felelős miniszter azután, hogy Orbán Viktor a hétfői parlamenti évadnyitó beszédében azt mondta, ha Magyarország nem kapja meg az uniós forrásokat, akkor máshonnan fog pénzt szerezni. Navracsics ugyanakkor azt is mondta, hogy valójában "[n]incsen B-terv, az Európai Bizottsággal való megállapodás A Terv, és ezt meg is fogjuk valósítani".

Navracsics Tibor 2022. szeptember 18-án, vasárnap jelentette be sajtótájékoztatóján, hogy beterjesztik az Integritási Hatóság felállításáról szóló törvényjavaslatot. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az Európai Bizottság szeptemberben jelentette be, hogy a magyarországi korrupciós kockázatok miatt több fejlesztési program összesen 7,5 milliárd eurónyi (3000 milliárd forintnyi) forrásait vonná meg. A bizottság ugyanakkor november 19-ig haladékot adott a magyar kormánynak, hogy teljesítse vállalásait, amit a szankció elkerüléséért tett. Ennek része erős korrupcióellenes törvénycsomag elfogadása, aminek egyes részeit a kormány a múlt héten már a parlament elé is terjesztette. Ennek részeként tervezik felállítani a független Integritási Hatóságot, amelynek függetlenségére az EU követelésére erős garanciákat is beépítettek a törvényjavaslatba. Felállítják továbbá a Korrupcióellenes Munkacsoportot, melyben paritásos alapon, vagyis egyenlő arányban képviselhetik magukat kormányzati és civil szereplők, utóbbiakat pályázat útján választják ki.

A korrupcióellenes intézkedések része a vagyonnyilatkozati rendszer átszabása is, amely egyrészt kiterjesztené azok körét, akiknek vagyonnyilatkozatot kell tenniük, valamint a vagyonnyilatkozatok fókuszát is. Továbbá megteremti a lehetőségét annak, hogy a vagyonnyilatkozatok valóságtartalmát a független Integritási Hatóság ellenőrizhesse.

Navracsics a Portfolio kérdésére, hogy Orbán hétfői parlamenti beszéde csupán a szokásos tárgyalási taktika része, vagy inkább csak hitelteleníti az unió felé tett felajánlásokat, Navracsics azt mondta, hogy szerinte ez nem fogja befolyásolni a tárgyalásai sikerét.