Az őszi szünet rovására meghosszabbítják a téli szünetet

Mi az oka, hogy Magyarországon a legmagasabb az élelmiszerdrágulás az EU-ban? - kérdezte kollégánk Gulyást. A miniszter szerint a szankciók mellett az óriási aszály miatt van így. Továbbra is kitart amellett, hogy Ukrajna szomszédságában magasabb az infláció, a balti államok az elmúlt hónapokban többször is előztek minket, de az élelmiszerdrágulás mindenhol iszonyatosan magas. Arra a kérdésre, hogy már a háború előtt is nálunk volt a legmagasabb az élelmiszerinfláció, Gulyás nem nagyon adott érdemi választ, csak azt mondta: nem azt állítja, hogy a szankciók nélkül ne lenne infláció, de azok megduplázták a drágulást.