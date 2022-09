Online oktatás helyett végül négy másik intézményben helyezik el a felújítás alatt álló, tető nélküli gödöllői gimnázium diákjait

Nyáron kezdték el a gödöllői Török Ignác Gimnázium felújítását, ám a tanév kezdetekor még sem a tető, sem az ablakok nem kerültek vissza az épületre.



Az igazgató, a szülők és a diákok is online oktatást szerettek volna, de a tankerület szerint megoldható lett volna a jelenléti oktatás is.



A héten többször is beázott a fölülről csak gyenge fóliával takart épület, a víz eszközöktől kezdve falakig mindent eláztatott.



Elkeseredett szülők egy csoportja szerda délutánra demonstrációt szervezett a gimnázium elé.



Szerda délután szülők és diákok gyűltek össze Gödöllőn a Török Ignác Gimnázium bejáratánál, hogy hangot adjanak felháborodásuknak, amiért a tankerület elvárja, hogy jelenléti oktatást folytassanak a felújítás alatt álló, tető nélküli épületben. Voltak szülők, akik munkavédelmi sisakot húztak, mások, gyerekek is, transzparensekkel érkeztek, „Online oktatást a káosz helyett,” „Sufnituning”, „Ezt hogy gondoljátok?” és hasonló feliratokkal. Egy ponton mentőmellénybe öltözött diákok tettek le egy SUP-ot a kapu elé, utalva a benti állapotokra.

Az igazgató, Fábián Bertalan már augusztusban kérvényezte, hogy a felújítás idején hadd legyen online oktatás, de még csak választ sem kapott.

Végül azért kezdtek el demonstrációt szervezni a szülők, mert úgy érezték, semmilyen érv nem hat a tankerületre és a helyi országgyűlési képviselőre, Vécsey Lászlóra sem.

Gémesi György polgármester ötlete volt, hogy ha 700 diák szülei kiállnak (nyolcosztályos a gimnázium), akkor arra a tömegre talán már felfigyelnek az illetékesek. Rosszabb meg már eleve nem nagyon lehetett volna a helyzet. Végül is annyian közel sem mentek el demonstrálni, de bő 200 ember lehetett az iskola előtt - volt, aki munkából ugrott ki, hogy növelje a tömeget.

Szülők és diákok a gimnázium előtt. Fotó: Németh Dániel/444

Korábban mi is írtunk az ügyről: Gémesi számolt be róla szeptember közepén, hogy úgy bontották az azbeszttartalmú palatetőt a TIG tetején, hogy közben a diákok bent ültek az iskolában. A tankerület igazgatója lapunknak utána közleményben bizonygatta, hogy a diákok a felújítás során sosem voltak veszélyeztetve.

Már szeptember elején is volt egy nagy beázás eső miatt, de a hétfői zivatar úgy eláztatott minden termet, hogy az igazgató hazaküldte a diákokat. „Beömlő víz, penészszag, felpúposodott laminált padló, villanyvezetékekből és lámpatestekből folyó víz, pocsolyák és hiányzó fűtés. Ez ma a gödöllői Török Ignác Gimnázium, az ország 13. legjobb gimnáziuma – aminek az épülete állítólag alkalmas a jelenléti oktatásra” - írta aznap a polgármester posztjában. El lehet képzelni, hogy ez az elmúlt napokban mennyire tudott kiszáradni. Aztán a csütörtök délelőtti eső miatt már a diákok is fellázadtak és a Diákönkormányzat felszólítására hazamentek.

Áldatlan állapotok. Fotó: Németh Dániel/444

Az iskola tetejét még most, több beázás után is csak egy vékony fólia takarja, számos teremnek hiányzik az ablaka. A szülők elégedetlensége tapintható volt, röpködtek a nonszenszek, senki sem értette, miért izmozik a tankerület azzal, hogy a hetek óta kért online oktatást - amit az igazgató, a szülők, és a diákok is szeretnének - nem hajlandó engedélyezni. Sőt, az illetékes Dunakeszi Tankerületi Központ ezidáig kommunikálni és tárgyalni sem igen volt hajlandó az aggódó szülőkkel.

Az igazgatója, Szabóné Forgács Gabriella először elfogadta a szülői munkaközösség meghívását a csütörtök délutáni fórumra, de aztán reggel „halaszthatatlan teendőire” hivatkozva lemondta azt.

„Hogy lehet, hogy ennyire se áll szóba velünk a tankerület?” - tette fel a kérdést az egyik szülő, aki „Legeslegvégső eset” feliratú transzparenssel érkezett. Ezzel Gulyás Gergely kijelentésére utalt, aki azt mondta, digitális oktatást csak legeslegvégső esetben rendelnek el - nos, az aggódó szülők szerint ha ez nem az, akkor semmi. Egy apa, akinek két gyereke is a Törökbe jár - egyikük végzős - pedig azt mondta nekünk: „Minden felháborodáson túl már csak szomorú vagyok. Hogy készüljenek ilyen körülmények között az érettségire?”



Voltak szülők, akik arról beszéltek, hogy jogi lépésektől sem riadnak vissza, ha nem változik a helyzet. Más az ombudsmannak küldött levelet (egyelőre nem kapott választ), de a KLIK-nek és a TASZ-nak is tervezett írni, és volt, aki Pintér Sándornak és Maruzsa Zoltánnak írt levelet, amihez gyűjtötte a többi szülő aláírását.

A szülők már nem láttak más megoldást, mint demonstrálni. Fotó: Németh Dániel/444

Aztán egy ponton kiderült, hogy az SZMK az igazgatóval sem tudja megtartani a tervezett fórumot, ugyanis a tankerület berendelte az iskola vezetését Dunakeszire. Így az SZMK tagjai arra kérték a jelenlévőket, hogy aki csak tudja, várja meg, amíg Fábián Bertalan visszaér a megbeszélésről és tájékoztatja őket a fejleményekről. Az egyébként érezhető volt, hogy a kedvesen csak Berci bácsiként emlegetett igazgató nagyon népszerű és köztiszteletben áll. „Biztos jól esne neki, ha megvárnánk és látná, hogy mennyien támogatjuk” - mondták az SZMK-s szülők.

Úgy háromnegyed óra várakozás után aztán megérkezett az igazgató, akit nagy taps és füttyögés fogadott. Először a szülői munkaközösséggel beszélt, aztán kijött és mindenkinek elmondta, milyen megoldásra jutottak a tankerülettel. Jövő héttől sem lesz online oktatás,

marad a jelenléti oktatás, a diákok négy másik gödöllői helyszínen kapnak termeket a felújítás idejére.

Mindenkinek minden óráját meg lehet így tartani, nem kell csoportokat összevonni. A tanároknak kell majd ingázniuk a helyszínek között.

Fábián Bertalan, a TIG igazgatója Fotó: Németh Dániel/444

Az 5-6. évfolyamot a Petőfi Sándor általános iskolában helyezik el, a 7-8-9. osztályosokat a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem tizenkét termében oktatják majd. A 9/D és a 10. osztályosok a Művészetek Házában lesznek, a 11-12. évfolyamnak pedig a Református Líceum biztosít helyet, utóbbiaknak délutáni óráik lesznek.



„Ez egy kicsit kellemetlen lesz, de csak így lehetett megőrizni a faktokat és a bontott órákat”

- mondta Fábián Bertalan a szülőknek, hiszen csak így tudják majd használni például a természettudományos tárgyak szaktantermeit. Azt ígérte, igyekeznek olyan órarendet összeállítani, ami figyelembe veszi, hogy a kisgyerekes tanároknak nehezebb megoldani a délutáni órákat.

Azt viszont nem tudta megjósolni az igazgató, mikor lesz ennek a helyzetnek vége. „Abban kell bízni, hogy jobb lesz az idő és az építkezés gyorsabban fog haladni. Kevesebb vizsgálat lesz, meg olyan történések, ami miatt le kell állni, és bízzunk benne, hogy az őszi szünetre már úgy megyünk el, hogy utána visszajöhetünk a saját épületünkbe” - mondta. Az őszi szünet említését általános derültség fogadta, hiszen szerdán jelentette be Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón, hogy az csak egy háromnapos hétvége lesz, és a téli szünetet hosszabbítják meg.

A jelenlévő szülők úgy tűnt, elfogadják ezt a kompromisszumot az online oktatás helyett, bár akinek a gyereke délutános bontásba kerül, amikor szakkörbe vagy edzésre járt volna, azok kevésbé örültek.