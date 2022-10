Tömegverekedés robbant ki egy Moszkvához közeli katonai támaszponton

Mint cseppben a tenger, úgy villan fel az orosz hadsereg általános állapota abban a mikrotörténetben, amit a hadsereg ügyeiben általában igen jól értesült orosz telegramcsatorna, a Baza osztott meg. és amiről időközben több hírügynökség mellett az osztrák közszolgálati televízió, az ORF honlapja is beszámolt.

A Baza beszámolója szerint a Moszkvához közeli Alabino katonai kiképzőbázison az ott szolgáló hivatásosok megpróbálták kifosztani az újonnan mozgósítottakat, el akarták venni felszerelésüket - amit az orosz haderő állapotára jellemző módon az újoncoknak maguknak kell saját pénzen beszerezniük - és mobiljaikat. A kopaszok azonban ellenálltak, és jól megverték a rájákat.

"Az újoncokat nem sóval és kenyérrel várták. Épp ellenkezőleg, az alakulatban szolgáló hivatásosok a ruhájukat és mobiljaikat követelték. A kopaszok azonban nem tolerálták ezt a hozzáállást, a zsarolásra brutális erőszakkal válaszoltak" - írta a Baza. A telegramcsatorna beszámolója szerint az újoncok (kopaszok) kb. húsz öreg bakát (ráját) hagytak helyben. A helyzet annyira elfajult, hogy a ráják végül menekülőre fogták. Bezárkóztak a laktanya egyik helyiségébe, és onnan riasztották a rendőrséget.

A Baza jelentése szerint a katonai rendészet egységei elégtelennek bizonyultak, a belügyeseket is riasztani kellett. Végül a helyzet rendeződése után senki sem tett feljelentést, elkerülendő a nagyobb botrányt - bár az eset végül így is nyilvánosságra került. Ahogy korábban ez a videó is, amelyen az látható, hogy a frissen besorozottak ruházat, felszerelés, élelem, víz és felügyelet nélkül napokig a szabadban bóklásztak egy támaszponton: