Bolsonaro készen állt volna embert enni - hangzik el a kampányban előkerült videóban

Fotó: EVARISTO SA/AFP

Élesedik a brazil elnökválasztás második fordulója, ahol Jair Bolsonaro elnök és Luiz Inácio Lula da Silva csapnak össze. Lula csapata egy 2016-os interjú részletéből készített kampányvideót, amiben Bolsonaro még kongresszusi képviselőként arról beszél: kész lett volna embert enni.



Az interjút az akkor még feltörekvő politikussal a New York Times készítette, Bolsonaro csapata pedig felvették a beszélgetést, és feltöltötték Youtube-ra. A nyolcvan perces beszélgetésről készült videó eddig nem is keltett különösebb feltűnést. A Lula-stáb viszont kiemelte belőle, amikor Bolsonaro elmeséli, hogy látogatást tervezett az Amazóniában élő yanomami törzshöz, akiknél épp haláleset történt.

„Ilyenkor két-három napig főzik a halottat, aztán megeszik banánnal. Meg akartam nézni, amikor megfőznek egy indiánt. Azt mondták, ha odamegyek, akkor ennem kell belőle. Azt mondtam, akkor eszem belőle!” - mesélte Bolsonaro a 2016-os interjúban, majd hozzáteszi: senki nem akart vele menni, így a látogatás végül nem történt meg.

Az idézet akkor nem került be a New York Times cikkébe, amiben néhány mondat szerepelt az újságíró és Bolsonaro beszélgetéséből. Az elnök stábja szerint a Lula-kampány most hamisan emeli ki kontextusából az idézetet, szerintük Bolsonaro arról beszélt, hogy milyen kemény az élet a dzsungelben, és vannak, akik ilyesmire is kényszerülnek.

A yanomamik szóvivője közölte, nem esznek embert.

Az elnökválasztás első fordulóját Lula nyerte, de Bolsonaro jobban szerepelt a vártnál. A második forduló október 30-án következik.