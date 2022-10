„El a kezekkel a tanárainktól” címmel tüntetnek a tanársztrájkok napján

A miskolci tüntetésen egy szülő, Vajda Éva is felszólalt.

„Azért vagyok itt, mert egyszerűen elég. A hatalom most, hogy fenyegetőzéssel, elbocsátással reagált, arra utal, hogy már a szabadság látszatát sem akarjak fenntartani. Azt üzenik, ne ugrálj, hallgass! Elég a gyűlöletkeltésből, félelemkeltésből, arroganciából, és mellébeszélésből, lopásból!” - mondta, majd a tömeg is elkezdte kiabálni azt, hogy elég.

Majd így folytatta: „Amikor a tehetetlenség és a hiábavalóság érzése egyszerre fojtogat, úgy érzed jönni kell most is és legközelebb is, addig amíg nem lesz változás.”