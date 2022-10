A kormány nem sokat ígér a pedagógusoknak, és még le is járatják azokat, akik elégedetlenek

A közoktatásban dolgozó pedagógusok nem elhanyagolható részének hetek óta tartó polgári engedetlenségére válaszul Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a csütörtöki kormányinfón ezt az ígéretet tette:

ha létrejön a megállapodás a maradék EU-s pénzek megszerzéséről, akkor a tanári fizetések már 2025-re elérhetik a diplomás átlagbér 80 százalékát; jövőre 21 százalékkal, 2024-ben a mostani bázishoz viszonyítva közel 25 százalékkal, 2025-ben pedig szintén a mostani bázishoz képest 29-30 százalékkal emelik a béreket.

Fotó: Bankó Gábor/444

Az most kevésbé lényeges, hogy egyáltalán nem biztos, hogy létrejön a megállapodás, bár Orbán Viktor levelet írt minden tagállami kormányfőnek, amiért hozzájárultak a határidő meghosszabbításához, Navracsics Tibor pedig azt mondta, december 20-ig megállapodhatnak.

Az már sokkal jobb kérdés, hogy a magyar kormány miért próbálja meg Brüsszelre kenni még azt a feladatát is, aminél az önmeghatározása szerint családbarát kormánynak kevés fontosabb dolga lenne. „Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit” – áll az Alaptörvény preambulumában.

Miközben hatalmas honvédségi beszerzések folynak, és az állam meg akar venni egy veszteségesen működő telekomóriást – hogy a milliárdokkal megszórt Fidesz-közeli celebekről és strómanokról ne is beszéljünk –, a pedagógusokat EU-ellenes hergelésre használják fel. Kétes kimenetelű nagyberuházásokat jövedelmező befektetésnek láttatnak, míg a jövő generációinak felnevelésére simán költségként hivatkoznak.

Az egyébként igaz, hogy ha nem akarnánk Európa magányos csillagaként élni, sokkal többet kellene költeni az oktatásra. Ebben a cikkben bemutattunk öt ábrát arról, nemzetközi összevetésben mennyivel vagyunk lemaradva abban, mennyit költünk a közoktatásra és az oktatásban dolgozókra:

A legutóbbi, 2019-es adat szerint a 40 ezret is meghaladta már a betöltetlen tanári állások száma, de a beszámolók alapján azóta rosszabb lehet a helyzet.

A tanárhiány miatt egyre gyakoribb, hogy képesítés nélkül tanítanak szaktárgyakat, az érettségit nem adó szakképzésben a legnagyobb a baj.

2019-es adatok alapján az általános iskolai tanárok 61 százalékát kapják annak, amit akár más pályán kereshetnének, az EU-s átlag 85 százalék. Már Romániában is többet keresnek a pedagógusok.

Más OECD-országokkal összevetve is keveset költünk oktatásra GDP-arányosan (2,8 százalék).

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) országos választmányi tagja a Portfoliónak februárban azt mondta: mivel a pedagógusok bértábláját 2014-ben befagyasztották, de a garantált bérminimum minden évben nőtt, mára az évtizedes (14 éves) tapasztalattal rendelkező tanárok alapbére a szakmunkás minimálbér szintjén van.

A kormánynak eddig sem állt szándékában egyezkedni, a pedagógusok képviselőivel évek óta nem is tárgyaltak, a mostani tiltakozások idején is inkább sorra rúgják ki a tanárokat.

Orbán Viktor az iskolapadban Illusztráció: Orbán Viktor/Facebook

De még ha hiteles is lenne az, amit Gulyás Gergely feltételes módban ígér(hetet)t, akkor sem lennének kisegítve a tanárok. Mire mennek azzal, hogy 2025-re 29-30 százalékkal többet keresnek majd a mostaninál, ha idén szeptemberben 20,1 százalék volt az infláció, és csak az élelmiszerek ára 35,2 százalékkal nőtt? A 2014 és 2022 közötti 68 százalékos inflációhoz képest egy jövőbeli (esetleges) 20-30 százalékos béremelés hogyan ellensúlyozza?

Természetesen sehogy. De az eddigi tapasztalatok alapján a tanárok legalább abban bízhatnak, hogy a kormány ezt a feltételes módban megfogalmazott ígéretét sem teljesíti, ahogy az az ennél határozottabb vállalásaival is történt. Például hogy „majd ha eljön az ideje”, megállapodnak a CEU-val arról, hogy maradhat. Vagy hogy Gulyás azt is megígérte, hogy a budapestiek akarata nélkül nem lesz Fudan-beruházás, ehhez képest nem álltak el tőle, az előkészítés továbbra is folyik, sőt népszavazást sem lehet róla tartani. A választások előtt pedig végig azt harsogták, hogy nem lesz rezsinövelés, erre lett.

Tehát érdemi megoldásnak nyoma sincs, de legalább nem is ígérgetnek felelőtlenül semmit, amit aztán amúgy sem tartanának be – szemben azzal, amit Pintér Sándor (nem) ígért. Van viszont a hatalomnak ütőképes médiakrakenje, ami az egész diskurzust igyekszik lerántani a sötét mélybe, a keresztény-konzervatív influenszerek közé, akik bármikor oda tudnak baszni ország-világ előtt azoknak, akik nem mindenben értenek egyet a 12 éve kétharmaddal kormányzó párttal.

Bohár Dániel kormánypárti troll például emojikkal kérte, hogy sírjanak a „liPsik”, mert jön a pedagógus-béremelés. (Amit egyébként a „liPsik” tiltakozását látva jelentettek be.)

Fotó: Bohár Dániel - Riporter/Facebook

Bencsik András pedig a Hír Tv-n azt mondja a tanártüntetésekről, hogy: „Kapitális nagy baj van a magyar oktatásban. Kapitális idiótákat nevelnek, és ez nem véletlen: ez egy tudatos, tervszerű módszer. És pontosan az az arrogancia, hogy kimegy egy töredéke a magyar pedagógustársadalomnak, mert nagyon nagy tisztelet mindazoknak, akik mindennek ellenére igyekeznek tisztességesen tanítani, mert vannak remek iskolák, és az okos szülők kiderítik, hogy hol vannak olyan iskolák, ahol ténylegesen tanítanak, nem pedig ez a bohóckodás megy. Na, ezek a bohócok jöttek ki ide a térre.”

Bár a cél a lejáratás és hiteltelenítés, valójában benne van, mit is gondolnak a tanárokról. Így működik a tahóterror.