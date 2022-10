Nem sikerült megállapodni a gázársapkáról az EU-csúcson, de Orbán szerint „sikeresen elhárítottuk a veszélyt”

Az éjszaka közepén posztolta ki Facebookra Orbán Viktor, hogy véget ért az EU-csúcs első napja, ahol „megállapodtunk abban, hogy ha lesz is gázársapka Európában, az nem érinti majd azokat a hosszú távú szerződéseket, amelyek nélkül Magyarország gázellátása egyik napról a másikra ellehetetlenülne. Más szóval a gázársapka alól mentesítést kaptunk, így az nem veszélyezteti Magyarország biztonságos gázellátását”. Úgy fogalmazott, „ezt a veszélyt ma sikeresen elhárítottuk. Nem maradtunk egyedül, így sikerült egy fair megállapodást kiharcolnunk”.

A miniszterelnök arról is írt, hogy abban is megállapodtak, hogy „ha lesz is közös gázbeszerzés Európában, az nem lesz kötelező Magyarország számára”, ezzel „továbbra is nyitva marad minden beszerzési lehetőség”. Hozzátette, hogy „ez fontos, mert csak akkor tudjuk leszorítani az energia árát hazánkban, ha minél több forrás áll rendelkezésre, minél nagyobb a verseny a magyar energiapiacon”.

Mindezekkel egyidőben a Reuters arról számolt be, hogy az Európai Unió vezetői anélkül fejezték be a tárgyalást, hogy megállapodás született volna a gázársapkáról, és tovább vizsgálják a gázárak korlátozásának lehetőségeit.