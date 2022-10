Bomba formában tart ma tájékoztatót a kormány

Mert vannak gondos gazdák, és egyébként is, az államnak be kell tartatnia így is a szabályokat. Ezzel arra a kérdésünkre válaszolt hogy a természetvédelmi területeknél megfelelő garanciát ad-e, hogy az új tulajdonosnak csak évente egy jelentést kell készítenie, és a Greenepeace felhábroítónak tartja, hogy a kormány a természeti területeken adna el ingatlanokat.