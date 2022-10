KDNP: 56-ban a szovjet tankok ellen kellett összefognunk, ma a brüsszeli szankciókkal fenyegetik a magyar családokat, a magyarság jövőjét

Simicskó István, a KDNP parlamenti frakcióvezetője a Szépművészeti Múzeum Reneszánsz termében 2021. december 6-án. Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A KDNP parlamenti frakcióvezetőjének az 1956-so forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján láthatóan nem Moszkva jut eszébe egy szuverén ország lerohanásáról, hanem Brüsszel. Simicskó István legalábbis az alábbi közleménnyel emlékszik 1956-ra (kiemelés tőlem):

„A magyarok odaadása a szabadságért, a szuverenitásért nem újkeletű. Ahogyan történelmünket végig kísérte az ezért való küzdelem, úgy jelent ez meg 1956 októberében is. Ezt a harcot azóta is megvívjuk - igaz, mindig más irányból jönnek a magyar érdekekkel ellentétes elvárások, beavatkozások. A XX. század közepén a szovjet tankok és a magyar kommunisták ellenében kellett összefognunk, ma pedig a ránk erőltetett brüsszeli szankciókkal akarják fenyegetni a magyar családokat, a magyarság jövőjét. Ahogyan megannyiszor az elmúlt ezer esztendőben, úgy most sem hagyhatjuk, hogy mások mondják meg, mi történjen hazánkkal! Példaként álljanak előttünk '56 hősei, akik bátorságból és szabadságszeretetből jelesre vizsgáztak a nagyvilág előtt. Békeszerető nép vagyunk, így most is mindent meg kell tennünk, hogy mielőbb megkezdődjenek az orosz-ukrán béketárgyalások, majd pedig beköszöntsön a béke, amely az alapja egy fejlődő, boldog és erősödő Európának. Ha nincs béke, akkor nincs szabadság. Ha nincs szabadság, akkor nincs jövő. Óvjuk meg hazánkat az idegen érdekektől és óvjuk meg Európánkat a háborútól és az elhibázott gazdaságpolitikától.”

Orbán Viktor az orosz-ukrán háború speciálisan magyar értelmezésének kedvéért az 1956-os forradalom emlékét is átalakítja, a Magyar Jeti legújabb adása erről szól:

Sz. Bíró Zoltán történész szerint Bucsa után látszik, hogy Orbán nem szabad ember Oroszország viszonylatában.