Sosem volt jóléti államunk, de törvényben garantálnák, hogy ne is legyen

Törvénybe írnák, hogy az állam utolsóként jön a sorban, amikor felelősséget kell vállalni a szegényekért.

Több évtizedes alapelvet módosítanának.

Ez egybecseng azzal, amit évek óta üzen a kormány: vannak érdemes és érdemtelen szegények, a jóléti állam halott, jöjjenek az egyházak.

Huszonkilenc éve változatlan passzust módosítana a kormány a szociális törvényben, írtuk szerdán, miután nyilvánosságra került egy Pintér Sándor és Semjén Zsolt nevével fémjelzett javaslatcsomag.

Hozzányúlnának a szöveg bevezetőjéhez, a rendszerváltás utáni szociális ellátórendszer elvi alapjaihoz. Egyetlen paragrafust írnának át, de pont azt, ami arról szól, hogyan viszonyul az ország a szegénységhez és a rászorulókhoz, mit gondolunk az egyén és a közösség szerepéről, hogyan porciózzuk a felelősséget, amikor valaki alól kicsúszik a talaj.

A kormány nem jelezte előre, mire készül. A módosítást egy 161 oldalas salátatörvénybe csempészték bele, ami kedden éjfél előtt került fel a parlament honlapjára. Mint látni fogjuk, mégsem a semmiből hullt elénk, tökéletesen illeszkedik az elmúlt 12 év társadalompolitikájába.

Az állam a sor végére áll, amikor a felelősséget osztják

A törvény eddigi változatában azt olvashattuk:

„A szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.” 1993-ban, amikor a gazdasági átalakulás milliók életét forgatta fel, a törvényhozók kimondták, hogy az állami szervek és a helyi önkormányzatok feladata szociális ellátást biztosítani az emberek számára. Megemlítették az egyén, a család és a helyi közösségek felelősségét, de világossá tették, kinek a dolga mentőövet dobni azoknak, akik másképp megfulladnának.

Az új változat ehhez képest sorrendbe teszi, kinek mekkora felelőssége van a szociális biztonság garantálásában. Ebben a sorban az állam már az utolsó helyen áll. A javaslat szerint ez szerepelne a törvényben:

„(1) Az egyén szociális biztonságáért elsősorban önmaga felelős.

(2) Ha az egyén a szociális biztonságának megteremtésére önhibáján kívül nem képes, abban – anyagi lehetősége és személyes képessége arányában – a hozzátartozó kötelessége segíteni.

(3) Ha az egyén megélhetése önmaga és a hozzátartozók által nem biztosítható, a lakóhelye szerinti települési önkormányzat gondoskodási kötelezettsége áll fenn.

(4) Az állami támogatásban részesülő karitatív szervezetek feladata a szociális biztonságban nem élők felkutatása és – erejükhöz mérten történő – segítése.

(5) Ha az egyén szociális biztonsága a (4) bekezdésben foglaltak ellenére nem teremthető meg, annak biztosítása az állam kötelezettsége.”

Vagyis elsősorban az egyén, majd a hozzátartozók, az önkormányzat és a karitatív szervezetek következnek a felelősségi sorrendben, az állam csak akkor jön képbe, ha mások kudarcot vallottak.

Miért pont most?

„Ez erősen új irány, ami az egyénre hárítja a felelősséget. Nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok ennek” - mondta Tausz Katalin szociálpolitikus, az ELTE egyetemi tanára, a Társadalomtudományi Kar korábbi dékánja.

Nem hiszi, hogy pusztán retorikai fordulatról lenne szó, és el tudja képzelni, hogy az új szöveget további változtatások követik majd, akár a konkrét ellátásokat is érintve.

„Fontos kérdés az is, hogy miért pont most, egy gazdasági válság közepén van erre szükség? Tudjuk, hogy a járvány alatt épp a leginkább törékeny helyzetben levő csoportok nem kaptak segítséget, és most megint azokba rúgnak bele, akik támogatásra szorulnak, akár az életkoruk miatt, akár azért, mert valamilyen okból nincs pénzük. Miért lett ez hirtelen aktuális?” - kérdezte.

Tausz Katalin 2015-ben dékánként Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A javaslathoz fűzött indoklásban hiába keresünk magyarázatot, ez inkább csak újból rögzíti, hogy az állam hátrébb lép ezen a területen:

„A javaslat az egyén első helyi felelősségén túl megjeleníti a hozzátartozóknak, a települési önkormányzatoknak, a karitatív szervezeteknek és végső soron az államnak a szociális biztonság megteremtésében való közreműködését. A felsorolás egyben gondoskodási sorrendet is jelez, utalva ezzel arra, hogy az államnak a rászoruló személyekről való gondoskodása szubszidiárius jellegű.”

„Valaminek a kezdete”

Ha sorra vesszük a tervezet pontjait, az egyéni felelősség után a hozzátartozók kötelességéről olvashatunk. Ez jóval keményebb megfogalmazás az eddiginél, amikor általánosságban írtak a család felelősségéről.

Nem derül ki, mit jelent a kötelesség, homályosan csak annyit írnak, hogy a hozzátartozónak „anyagi lehetősége és személyes képessége arányában” kell segítenie. Az sem derül ki, mennyire kell tágan értelmezni a hozzátartozó fogalmát. Tausz szerint valahol tisztázni kell majd ezeket, ami erősíti a gyanút, hogy a módosítás „valaminek a kezdete”.

Újdonság az is, hogy a törvény mostantól nyíltan beszélne olyan emberekről, akik önhibájukból nem képesek szociális biztonságot teremteni maguk számára. Ilyen helyzetben a hozzátartozó nem is lenne köteles segíteni. A javaslatból nem derül ki, mit értenek önhiba alatt,ami Tausz szerint „mindenféle önkényre lehetőséget ad”. Bizarrnak tartja, hogy ezt a fogalmat éppen a hozzátartozókkal kapcsolatban vezetnék be. „Ezek szerint a család magára hagyhatja azt, aki önhibájából került nehéz helyzetbe.”

Fotó: Halász Júlia

Bár eddig nem írták törvénybe, hogy léteznek hibáztatható rászorulók, sokan régóta bírálják a kormányt, amiért érdemes és érdemtelen szegényekre osztja az alsó rétegeket.

„A 2010 utáni Orbán-kormányok szociálpolitikájának egyik fontos (talán legfontosabb) rendező elve a »keményen dolgozó«, az állam támogatására érdemes társadalmi csoportoknak a »dologtalan«, támogatásra érdemtelenektől való elválasztása” - írta 2018-as tanulmányában Szikra Dorottya szociálpolitikus. Szerinte „az érdemtelenek köre egyre szélesebb (...) közéjük tartoznak a rokkantnyugdíjasok és a gyerekek is (...)”.

Ezt azzal támasztja alá, hogy a kormány elsorvasztotta a mindenkinek járó támogatásokat (családi pótlék, gyes), és rokkantnyugdíjasok tömegeit szorította ki a rendszerből, miközben magasabb támogatást nyújt az érdemesnek tartott, magasabb státuszú, dolgozó családoknak. (Mint írja, valójában többnyire a dologtalannak tartott szegények is dolgoznak: közmunkát végeznek vagy a feketegazdaságban foglalkoztatják őket, kiszolgáltatott körülmények között.)

Az érdemes-érdemtelen szegények elválasztásának másik példája volt, amikor törvénybe írták, hogy ki kell zárni a közmunkából azt, aki nem tartja rendben a lakását. Az Alkotmánybíróság végül megsemmisítette ezt a rendelkezést, de enyhébb formában ma is létezik ilyen szabály.

Csinálják csak az egyházak

A hozzátartozók után az önkormányzatok jönnek a felelősségi sorban, még mindig megelőzve az államot. Elviekben ez logikus lenne, hiszen a helyi vezetés mindig közelebb áll a lakosság problémáihoz, és hatékonyabban képes kezelni őket.

Tausz szerint mégis visszás azok után rájuk tolni a felelősséget, hogy „egy részük teljesen ki van véreztetve”, és az elmúlt években a szociális ellátást is központosították. Számos intézmény egyházi kézbe került, különösen az idősellátásban és a gyermekvédelemben. „Milyen módon nyújthatna támogatást az önkormányzat, ha nincs hozzá se igazgatási kompetenciája, se anyagi erőforrása?”

Negyedikként a karitatív szervezetek, vagyis az egyházak következnek, amelyek egyre fontosabb szerephez jutnak a szociális szférában. A nevelőszülői hálózatokat például majdnem száz százalékban ők tartják fenn. Egyre több gyermek- és idősotthon tartozik hozzájuk, de szinte kizárólag egyházi szervezeteket vontak be a 300 falut felzárkóztató programba is.

Fülöp Attila államtitkár múlt héten a kormánnyal partneri viszonyt ápoló Máltai Szeretetszolgálat magazinjában beszélt erről. „A huszadik század második fele előtt a gondoskodás alapvetően az egyházakhoz, vagy a hozzájuk kapcsolódó szervezetekhez kötődött, később a kommunista rendszer helyezte előtérbe az állami szerepvállalást. Most engedjük visszatérni ezeket a szervezeteket, és a munkájukhoz az állam támogatást nyújt.”

„Az egyházi szereplők nagyon komoly képessége, hogy közösséget építenek. (...) Az új fenntartó friss szemléletet hoz, felrázza a dolgozókat, elég nagy váltás az érintettek életében, ami megújulást hoz az ellátásban is” - mondta.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Fülöp kommunista örökségnek nevezte, hogy az államnak kellene megoldania a szociális problémákat, ami szerinte „álságos és tarthatatlan volt”.

„(...) a szociális problémát oldja meg az egyén és a család, ha erre nem képesek, segítsen a helyi közösség, és csak ez után lépjen be az önkormányzat vagy az állam. Ez nem egyszereplős ellátás, mindenkinek megvan benne a maga helye és feladata.” Kommunista örökségről beszélni több okból félrevezető. A kiterjedt állami ellátórendszert működtető, sokféle szolgáltatást kínáló skandináv országok például sosem voltak „kommunisták”, ahogy Magyarországon sem 1945 után kezdődött az állami szociálpolitika kiépülése.

Nem volt jóléti állam, nem is lesz

Miközben az államtitkár „a kommunizmust” hibáztatja a szerinte túlzott állami szerepvállalásért, Orbán Viktor korábban arról beszélt, hogy éppen azért nem alakulhatott ki Magyarországon jóléti állam, mert a keleti blokkhoz tartoztunk. „Közép-Európában azonban ilyen jóléti állam nem született. Szerettük volna, de nem jött létre, helyette negyven év szocializmus és húsz év zavaros, bukdácsoló év jutott osztályrészül” - mondta 2012-ben.

Orbán elképzelése szerint a jóléti állam a 2000-es évek közepéig kívánatos modellnek számított Magyarország számára is, de ma már nem versenyképes. Erre építette a munkaalapú állam szlogenjét, amit 2010-es hatalomra jutása óta hirdet a Nyugat alternatívájaként.

„Minden államnak el kell végeznie a jóléti állam korrekcióját. Nyugaton nehezebb, mert ott fölépült jóléti államok vannak, Közép-Európában nem olyan nehéz, mert nem épült fel jóléti állam. Mi a posztkommunizmus gazdasági rendszerének romjai és félig kész épületei közt botladozunk, de itt nincs jóléti állam. A mi programunk az, hogy a nyugati típusú jóléti állam helyett, ami nem versenyképes, egy munkaalapú társadalmat alakítsunk ki” - mondta 2012-ben az Európai Néppárt kongresszusán.