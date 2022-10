Orosz börtönben kell maradnia az amerikai kosarasnak

Elutasította Brittney Griner fellebbezési kérelmét az orosz bíróság, így folytatnia kell a börtönbüntetését egy Moszkva melletti börtönben az amerikai kosarasnak. Grinert, a világ egyik legjobbjának tartott kosarasát néhány nappal Oroszország Ukrajna elleni inváziója előtt tartóztatták le kábítószerrel kapcsolatos vádak miatt, amikor megérkezett a Seremetyevo repülőtérre, ahonnan a Jekatyerinburg csapatához utazott volna tovább.



Az orosz hatóságok kevés, egy grammnál is kevesebb hasisolajat találtak nála, amit orvosi célokkal írtak fel Grinernek, és ami illegális Oroszországban. Azonnal magas szintű diplomáciai tárgyalások kezdődtek a kosarazó ügyében, ám pár nappal később Oroszország megtámadta Ukrajnát, és ebben az ügyben is megszűnt a kommunikáció az USA felé.

Augusztusban aztán ítélet is született a kirakatperben. Brittney Grinert 9 és fél év börtönbüntetésre ítélte az orosz bíróság. Erről az ügyvédje, Alexander Bojkov most azt mondta, szerinte nincs olyan bíró, aki ha szívére tenné a kezét, őszintén azt állíthatná, hogy összhangban van az orosz büntetőjoggal.

Griner az egyik tárgyaláson júniusban. Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Októberben az is felmerült, hogy fogolycsere tárgyává teszik Griner ügyét. Az Egyesült Államok fel is ajánlotta Viktor But orosz fegyverkereskedő átadását a sportolóért cserébe, aki 25 éves börtönbüntetését tölti Amerikában. Erre nem reagált a Kreml. A CNN szerint viszont az FSZB Vadim Kraszikovot kérte cserébe, aki életfogytiglani börtönbüntetését tölti Németországban egy csecsen férfi meggyilkolása miatt.



„Nagyon remélem, hogy a bíróság kiigazítja ezt az ítéletet, mert ez nagyon-nagyon megterhelő és traumatikus volt számomra" - mondta a bíróság előtt Brittney Griner, amikor a fellebbezését tárgyalták. „Súlyosabb bűncselekményekkel rendelkező emberek kevesebbet kaptak, mint amit én kaptam" - tette hozzá. A Moszkva melletti bíróság azonban helybenhagyta az ítéletet, az államügyész pedig „igazságosnak" nevezte azt.

(BBC)