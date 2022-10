Szijjártó: Magyarország nem vesz részt semmilyen közös gázvásárlásban

Kedden az EU energetikáért felelős miniszterei Luxembourgban gyűltek össze, hogy megvitassák, mit tehetnének az energiaárak emelkedése ellen. A múlt hét végén erről beszéltek a miniszterelnökök is, akik megbízták az Európai Bizottságot, hogy néhány lehetséges intézkedést dolgozzon ki részletesebben.

Ezek között van egyébként valamiféle gázársapka bevezetése is - amiről Orbán Viktor azt állította a múlt heti csúcs után, hogy megvédte tőle Magyarországot. Olyan értelemben igazat mondott, hogy az akkori ülésen nem döntöttek semmilyen árkorlátozásról, viszont megbízták a Bizottságot, hogy vizsgáljon meg lehetőségeket. Például azt, hogy lehet-e olyan rendeletet alkotni, ami a tőzsdei árak drámai emelkedése esetén megtiltja a kereskedést egy bizonyos árszint felett. Orbán Viktor azt írta a Facebookra a csúcs után, hogy ez a tőzsdei árhoz kötött magyar-orosz szerződést nem érintheti, de hogy miért nem, az egyáltalán nem világos.

A magyar kormány azért ellenzi az ársapkát, mert az oroszok azzal fenyegetnek, hogy ha az vonatkozik a Gazprom gázára is, akkor többet nem szállítanak az EU-s piacokra.

Kedden a miniszterek megvitatták az Európai Bizottság által készített terveket, amelyek az előző heti csúcstalálkozó iránymutatásai alapján készültek, de ezek még túl kidolgozatlanok maradtak ahhoz, hogy döntsenek is róluk. A vitában a Magyarországot képviselő Szijjártó Péter továbbra is a gázársapka ellen érvelt, ami azt is jelenti, hogy a lehetőség még nem került le a napirendről, azaz teljesen még nincs megvédve tőle Magyarország.

Közös beszerzés

Alaposabban a közös gázbeszerzés lehetőségét vizsgálták meg, amit elvi szinten jóváhagytak Orbánék a múlt héten, bár azzal a kikötéssel, hogy nem kötelező részt venni benne. Szijjártó szerint ez utóbbi kitétel sem teljesen egyértelmű egyébként.

A terv arról szól, hogy az idei fűtési szezon után az európai gázkereskedő cégek alakítsanak konzorciumot, és együtt alkudjanak ki hatalmas mennyiségre kedvező árat, nem orosz beszállítóktól. A logika hasonlítana a vakcina-beszerzésekre, amikor az EU hatalmas tételben rendelt covid elleni vakcinákat.

A magyar kormány ebből mindenképpen ki akar maradni, és a mostani terv szerint ehhez joga is lesz, ahogy a vakcinaügyletben sem volt kötelező részt venni. Hogy pontosan miért utálja ennyire az Orbán-kormány a közös beszerzést, az nem teljesen világos, talán úgy vélik, hogy az orosz forrás elegendő és biztonságos.

Szijjártó kedden azon akadt ki, hogy a Bizottság minden országtól be akarná kérni, hogy a tárolókapacitás egy bizonyos százalékához képest mennyi gáz hiányzik az adott országban, és ez alapján határoznák meg, hogy a konzorcium mennyi gáz megvételéről tárgyaljon. Szijjártó szerint ezt kötelező lenne megadni, de a magyar kormány ebben sem akar részt venni, akkor sem, ha az így megvett gázt nem lenne kötelező Magyarországra behozni.

LNG-t szállító tankerhajó. Fotó: Mischa Keijser/Cultura Creative

Szijjártó azt az ötletet sem fogadta el, ami szerint a Bizottság megnézne minden nagyobb tételű gázszerződést, még annak megkötése előtt. Szerinte ez üzleti titok és nemzetstratégiai érdeket sért.

Szolidaritás

A kedden előkerült részletesebb javaslatok között szerepelt egy kötelező szolidaritási rendszer bevezetése, ami alapján a tagállamoknak ki kellene segíteniük egymást, ha valahol teljesen elfogy a gáz. Eddig erre kétoldalú megállapodások alapján lehetett az EU-ban szerződéseket kötni, önkéntes alapon. Szijjártó közölte, kizárt, hogy állami pénzen vett gázt másnak adjon Magyarország, tehát ezt a javaslatot mindenképpen meg akarja vétózni.

Nyitott kérdések sora

A legfontosabb, az árak mesterséges letörését célzó javaslatok még mind nyitottak maradtak a keddi tanácskozás után is. A Bizottság készített egy tervet arról, hogy a gáz és az áram árát hogyan lehetne szétválasztani, de a megvalósíthatóságról túl nagy a vita a tagállamok között.

November 24-re újabb, rendkívüli miniszteri csúcsot hívott össze a cseh elnökség, hátha addigra sikerül megállapodni valamiben. A helyzetet némileg javítja, hogy egyelőre esik a gáz ára Európában, mert a tárolók tömve vannak, alig kell fűteni az enyhe idő miatt, és a legtöbb gázt elfogyasztó gyárak egy része leállt.

Most annyira nincs hova tenni a gázt, hogy a holland tőzsdén egyórás szállítással már negatív árért is lehetett kedden gázt venni, ami azt jelenti, hogy a kereskedő fizet annak, aki elviszi a gázát. Ugyanakkor novemberi szállítással már elég magas a gáz ára, és a keddi vitát elnöklő cseh miniszter is arról beszélt, hogy az év végére újabb áremelkedést várnak.

Az év első kilenc hónapjában tapasztalt, elképesztően magas energiaárak nagyot rontottak az EU külkereskedelmi mérlegén. Korábban mindig nagyobb értékben exportált az EU összességében, mint amennyiért importált, idén viszont annyi pénz ment el energiahordozókra, hogy a mérleg negatív lett. Január és augusztus között tavaly közel 92 milliárd euró többlete volt a tagállamoknak a külső országokkal folytatott kereskedelemből, idén viszont közel 310 milliárd eurós hiánya, ugyanebben az időszakban. A különbség szinte mind áramra, gázra és olajra ment el.

Ha lesz döntés, lehet vétózni?

Szijjártó a tanácskozás után azt mondta, hogy ezek olyan súlyú kérdések, amelyekben minden tagállamnak vétójogot kell adni. Ugyanakkor formálisan a Bizottság kereskedelmi kérdésként tekint az energiaügyekre, amelyhez a minősített többségi szavazás is elég. Egyelőre nem világos, hogyan szavaznak majd a konkrét javaslatokról, ha abba a fázisba kerülne bármelyik is, hogy egyáltalán kész jogszabályok lennének a kormányok előtt.

A magyar kormány elvárásait segítheti, hogy a német kormány szerint is teljes konszenzus kellene ezekben a kérdésekben. Hogy a magyarok és a németek át tudják-e ezt vinni, az is kiderülhet november végéig.

Segítség Ukrajnának és Moldovának

A keddi találkozón a Bizottság felkérte a tagállamokat, hogy gyűjtsenek pénzt, hogy Ukrajna ne maradjon áram nélkül a télre. Az orosz hadsereg az elmúlt két hétben az ukrán elektromos infrastruktúra 30 százalékát lerombolta, rakétákkal és drónokkal. Vezetékek, erőművek, trafók mentek tönkre, és ezek gyors újjáépítéséhez azonnali segítségre lenne szüksége Ukrajnának.

Moldova helyzete pedig azért drámai, mert az ország eddig az árama harmadát Ukrajnától vette, Ukrajna viszont a bombázások nyomán leállította az exportját. Moldova gázból is egyre kevesebbet kap Oroszországtól. Óriási gond, hogy a volt szovjet tagköztársaság energiahálózata csak Oroszországgal és Ukrajnával van összekapcsolva, így nem tudnak komoly mennyiségben most sehonnan sem áramot és gázt venni. Az EU-s miniszterek megállapodtak, hogy gondolkoznak valami megoldáson.