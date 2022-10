Zelenszkij szerint Ukrajna kárpótlására kéne fordítani Oroszország elkobzott vagyonát

"Pénzügyi Ramstein" felállítását kérte egy keddi berlini EU-konferencián Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, utalva az Ukrajnának szánt hadisegélyt koordináló ramsteini rendszerre - az amerikai hadsereg legnagyobb európai bázisán egy nemzetközi stáb folyamatosan elemzi és értékeli az ukrán haderő hadianyagigényét és koordinálja a nyugati államok felajánlásait.

Volodimir Zelenszkij elnök videón jelentkezett be a Nemzetközi Szakértői Kerekasztal Ukrajna helyreállításáról és Modernizálásáról címen Berlinben rendezett EU-s konferencián 2022. október 25-én. Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

"Erre van szüksége Ukrajnának a túléléshez. Most, azonnal. Gyors helyreállítási tervünk keretösszege 17 milliárd dollár" - mondta, hozzátéve, hogy ezt a pénzt a kritikus energetikai infrastruktúra, a kórházak, az iskolák és a közlekedés helyreállítására fordítanák. Ukrajnának ezen felül további forrásokra volna szüksége a 2023-as költségvetési hiány fedezetére is.

Zelenszkij szerint a szükséges pénz lényegében már az európai országoknál van, a háború kitörésekor lefoglalt vagy még lefoglalandó orosz állami vagyon formájában. "Kompenzációra van szükségünk, és ez így tisztességes is volna. Vagyis egy gyors jogi mechanizmusra van szükségünk, mellyel az orosz vagyont az oroszok háborúja okozta veszteségek kárpótlására fordíthatnánk" - mondta.

A konferencián miniszterelnöke, Denisz Smihal is felszólalt, ő is a ramsteini modellt emlegette példaként. "A ramsteini csoport nagyon hatékony, az ukrán kormány ezért pénzügyi partnereit is arra kéri, hogy létesítsenek a ramsteinihez hasonló pénzügyi koordinációs platformot" - mondta.

Zelenszkij és Smihal felszólalásáról beszámolva az ukrán Korreszpondent tudósításában azt is megjegyezte, hogy Ursula von Der Leyen a konferenciát megnyitó felszólalásában már jelezte, hogy az EU 18 milliárd eurós támogatási csomag összeállításán dolgozik éppen.