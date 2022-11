Most tényleg az van, hogy betiltja a bulizást az új olasz kormány?

A hétvégén újabb illegális rave-partit számolt fel a rendőrség Olaszországban. Ez már a sokadik alkalom, az utóbbi években valóban eléggé elszaporodtak az ilyen engedély nélkül, általában a semmi közepén, üres, elhagyatott épületekben, mezőkön rendezett többnapos bulik. Az ilyen rave-eket (engedély nélkül szervezett elektronikus zenei bulik) egészen mostanáig félgőzzel, lassan számolta fel a rendőrség, de túl sok eszköz nem volt a kezükben a résztvevőkkel és a szervezőkkel szemben sem. Többek közt ez a lazaság vezetett oda, hogy egyre több külföldi vett részt rajtuk. A rave-partikra rengetegen érkeznek lakókocsival, és nem ritka, hogy akár három-négy naposra nyúlik az illegális rendezvény.

Nemcsak Olaszország problémája ez, Franciaországban is szinte tehetetlen a rendőrség: tavaly nyáron hétórás összecsapássá fajult a küzdelem a rave-ezők és a hatóságok között. A helyzet annyira eldurvult, hogy a bulizók Molotov-koktélokkal dobálták meg a rendőröket, az egyik résztvevő pedig elvesztette az egyik kezét. 2020 karácsonyán két brit fiatal szervezett karácsonyi rave-et, ami a covid miatt különösen nem volt jó ötlet, őket fejenként 1000 fontos bírsággal jutalmazták.

A legutóbbi olasz bulit Modena közelében tartották egy elhagyatott raktárépületben, a terv az volt, hogy péntektől keddig tart a rendezvény. A helyzet annyira elszabadult, hogy szombat este a rendőrség már autópálya-lehajtókat zárt le, és a frissen megalakult kormány belügyminisztere, a posztfasiszta Olasz Testvérek (FdI) politikusa, Matteo Piantedosi azon nyomban belengette, hogy már hétfőn be fog terjeszteni egy javaslatot, ami nagyobb felhatalmazást ad a hatóságoknak az ilyen bulik felszámolására és a szervezők megbüntetésére.

Így is tett, és bár senki sem számított arra, hogy a rendpárti új kormány minisztere engedékeny lesz, a tervezet a vártnál is szigorúbb lett. A „rave-törvényként” emlegetett szabályozás szerint a több mint 50 fős, „veszélyes összejövetelekre való behatolás” új bűncselekménye akár 6 év börtönbüntetést vonhat maga után, és lehetőséget teremt a rave-szervezők lehallgatására is. „A bulinak vége!” – mondta Matteo Salvini infrastruktúráért felelős miniszter, korábbi belügyminiszter, a szélsőjobboldali Liga (Lega) elnöke.

Ahogy várható volt, a bejelentést óriási felháborodás követte, azért is, mert a szabályozás megfogalmazása túlságosan tág, így akár politikai gyűlésekre, tüntetésekre is alkalmazható lenne. Az a terv, hogy lehallgatnának embereket, csak mert úgy sejtik, rave-eket szerveznek, még a Giorgia Meloni vezette kormány külügyminiszterét, a Berlusconi-féle Hajrá Olaszország (Forza Italia) politikusát is kiakasztotta. Antonio Tajani sokak meglepetésére azt mondta, a lehallgatást nem tudja elfogadni, azt már túlzásnak tartja.

„Nem hallgathatjuk le a srácokat” – mondta a miniszter. „Mindig is olyan politikát folytattunk, ami a lehallgatást a nagyon súlyos bűncselekményekre, például a maffia által elkövetettekre korlátozza. Most itt fennáll annak a veszélye, hogy olyan gyerekeket fogunk elkapni, akik egymással beszélgetnek, hogy rave-partit szervezzenek.” Pártja, a Hajrá Olaszország aztán azt javasolta, szállítsák le 4 évre a börtönbüntetés maximális tételét.

Olaszország miniszterelnöke, Giorgia Meloni (b), Antonio Tajani külügyminiszter (k) és Matteo Piantedosi belügyminiszter (j) 2022. október 25-én Rómában Fotó: RICCARDO DE LUCA/Anadolu Agency via AFP

Az ellenzék természetesen máris csatasorba rendeződött, azt ígérik, mindent megtesznek, hogy a törvény ne menjen át. Ez nem lesz egyszerű, tekintve, hogy a jobbközép többségben van, de az, hogy Berlusconiék nem fogadták el feltétel nélkül a tervezetet, mutatja, hogy az eredeti, drákói szigorral megírt új szabályok valóban nem fognak simán átmenni.



Most úgy néz ki, a maximális büntetési tételt lecsökkentik hatról négy évre, és nem lesz lehallgatás. A törvényt úgy alakítják át, hogy ne lehessen bármilyen „épületbe való behatolásra” alkalmazni, ahogy eredetileg tervezték, és ami lehetővé tette volna, hogy a hatóságok a rave-re hivatkozva bemenjenek például egy iskolába.

A törvénytervezetet lehet, hogy maga a kormány korrigálja, de ha mégsem így lesz, a Hajrá Olaszország biztosan javaslatot tesz rá – erről szerdán a képviselőház alelnöke, Giorgio Mulè beszélt a Metropolitan magazinnak. Mulè szerint a büntetés mértéke aránytalan, a rendelet pedig túlságosan is leegyszerűsítő, általánosító.

Carlo Nordio igazságügy-miniszter helyettese, Francesco Paolo Sisto, aki ugyancsak a Hajrá Olaszországban politizál, azt mondta, „mindenáron meg kell akadályoznunk, hogy ezt a szabályt a szakszervezetektől az iskolákig a másként gondolkodás legális megnyilvánulásaira is alkalmazzák. Ezzel kapcsolatban óvatosnak kell lennünk, és gondoskodnunk kell arról, hogy ne erre fusson ki végül a dolog”. Ő úgy véli, a büntetési tétel maximumát öt év alá kell vinni, a lehallgatást pedig nem szabad lehetővé tenni.

Giorgia Meloni miniszterelnök a Facebookon reagált a tervezetet ért kritikákra. Ebben arról ír, büszke rá – és igenis szükség van ilyen törvényre. Hosszú éveken át tűrték a korábbi kormányok ezeket a bulikat, ennek a gyakorlatnak szerinte ideje véget vetni. Megemlíti, hogy Európa minden tájáról érkeznek emberek ezekre a partikra, magán- és közterületeket foglalnak el illegálisan, „nem tartanak tiszteletben semmilyen biztonsági előírást”, ráadásul kedveznek ezek az események a drogfogyasztásnak és a -kereskedelemnek. Meloni egyben igyekezett megnyugtatni mindenkit: a rave-törvényt nem arra találták ki, hogy ezzel a gyülekezés vagy a véleménynyilvánítás jogát korlátozzák.

A miniszterelnöknek ugyanakkor nem maradt túl nagy mozgástere. Ha a kormány nem módosítja a tervezetet, akkor Berlusconi emberei mozdulnak rá, ami veszélyezteti az újonnan felállt kormány stabilitását, és ezt nyilván nem fogja megkockáztatni.