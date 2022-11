Nagy központokba szerveznék a kórházi ellátásokat, háziorvosi praxisokat szüntetnének meg

Megszületett az egészségügyi reformjavaslat végleges változata, írja a Népszava. A lap szerint Takács Péter államtitkár jövő héten személyesen találkozik a kamarák vezetőivel, akik véleményezhetik a terveket. Ezek egy része már korábban nyilvánosságra került.

Pintér mondaná meg, hol, milyen ellátás legyen

A javaslat szerint a megyei centrumokban koncentrálnák azokat az ellátásokat, amikhez a legtöbb szakemberre van szükség. Emiatt várhatóan többet kellene utazniuk a betegeknek, ami sokszor most is így van, mivel orvosok és ápolók híján rengeteg ellátás szünetel szerte az országban. A belügyminiszter most már külön rendeletben dönthetné el, hol, milyen ellátást nyújtanak.

A városi kórházak a megyei központok telephelyeikké válnának, és főleg egynapos műtétekkel, belgyógyászati, szülészeti és sürgősségi ellátással foglalkoznának. A centrumkórházak szabadon vezényelhetnék a dolgozókat, akiknek a bére teljesítménytől függően akár 40 százalékkal nőhetne, vagy 20 százalékkal csökkenhetne is.

A Népszava szerint a korábbi változathoz képest kevésbé hangsúlyos a szabad orvosválasztás megszüntetése, a kórházi látogatás korlátozása viszont benne maradt.

Béremelés az ápolóknak

Az alap- és középfokú végzettségű szakdolgozóknak 32 százalékos, a diplomásaknak 55 százalékos béremelést javasolnak. Így érnék el a szakdolgozók az orvosi fizetések 34 százalékát.

Közben viszont több bérpótlékot megszüntetnének, illetve egy részüket beépítenék az alapbérbe.

További fontos változások: