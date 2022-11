Egy hét teljes káosz

Enyhén szólva sem sikerült zökkenőmentesre Elon Musk megérkezése a Twitter élére: a világ leggazdagabb embere eleve hosszas, kanyarokkal teli folyamat végén vásárolta meg a mikroblog-szolgáltatót, összesen 44 milliárd dollárért, és október 27-e, a megállapodás bejelentése óta egymást érik a hírek, melyek belső zűrzavarról, anyagi gondokról és tömeges kirúgásokról, majd egyes frissen kirúgott alkalmazottak visszahívásáról szólnak.

A Twitter körüli fejlemények rendkívül élénken foglalkoztatják a világsajtót, múlt hétvége felé a BBC például percről perce tudósításban, gyakorlatilag élőben követte, amit a cégen belüli folyamatokról épp tudni lehetett. Ez persze nem meglepő fejlemény, sok minden összeér ebben a sztoriban, ami magyarázza az érdeklődést: Musk excentrikus személyisége és különleges projektjei, a Twitter kiemelt szerepe a nyugati közvélemény formálásában, illetve a gigantikus összegű felvásárlás, amit amúgy szinte minden, a témával foglalkozó szakértő jelentősen túlárazottnak tart, és ami miatt nem is túlságosan meglepő, hogy Musk megpróbált kihátrálni az üzletből.

Új emberek be, régi emberek ki

Musk a felvásárlás bejelentése után gyakorlatilag első lépésként kirúgta a Twitter addigi vezérigazgatóját, Parag Agrawalt, akit csak tavaly ősszel neveztek ki a vállalat élére, és aki a hírek szerint 42 millió dolláros lelépési pénzt kaphat. Agrawal azonnali kirúgása érdemben befolyásolta a hangulatot a vállalaton belül, a kiszivárgott hírekből és beszámolókból tudni, hogy még azok is kifogásolták, hogy ez ilyen körülmények között történt, és hogy mindenki a sajtóból értesült róla, akik amúgy úgy gondolták, hogy az új tulajdonosnak szíve joga megválni a CEO-tól.

Musk érkezése után ugyanis gyakorlatilag teljesen megszűnt a vállalaton belüli kommunikáció, a New York Times technológiai podcastjében név nélkül nyilatkozó két Twitter-alkalmazott is azt kifogásolta leginkább, hogy semmiféle információt nem kaptak egy héten át, nem tudták, mi vár rájuk, mik az új vezetés tervei a céggel, lesznek-e elbocsátások, és ha igen, mekkora léptékben.



Fotó: OLIVIER DOULIERY/AFP

Musk érkezése után régi, kipróbált ismerőseiből állított össze egy csapatot, akik a cég átalakításában segítenek. Amennyire lehet tudni, többségük a kockázati tőkebefektetések világából érkezett, és egyelőre hivatalos poszt nélkül, külső tanácsadóként vesz részt a munkában. Az első feladatok között a vállalat lefejezése (a kirúgott CEO mellett számos további vezetőt bocsátottak el, sok felső vezető pedig magától mondott fel), a tömeges létszámleépítés és az új szolgáltatások-termékek kitalálása szerepel.

Az átadás-átvétel egészen bizarr jeleneteket is hozott: Musk csapata például egy ponton azt kérte a Twitter fejlesztőitől, hogy nyomtassák ki (!) és mutassák be nekik azokat a kódokat, melyeken mostanában dolgoztak. Majd nem sokkal később inkább arra jutottak, hogy ez mégsem jó ötlet, és azt kérték a fejlesztőktől, hogy darálják le a már kinyomtatott kódokat.

Ezután a beszámolók szerint laptopon kellett bemutatniuk, hogy min dolgoztak mostanában, és a kiszivárgott hírek alapján a Musk által küldött mérnököket leginkább a kódok mennyisége foglalkoztatta, nem az, hogy milyen minőségű vagy nehézségű feladaton dolgoztak épp a vállalat fejlesztői. Emellett Musk kifejezetten várta a „cool” kódokat, erről viszont senki nem tudta, mit is jelent pontosan.

A fejlesztők elmondása szerint az első hét rendkívül megterhelő volt számukra: miközben senki sem tudta, meddig lesz munkája, sokan vívódtak azon is, hogy menjenek vagy maradjanak, közben pedig sokkal feszesebb tempóban, sokkal tovább, napi 15-18 órákat kellett dolgozniuk, hogy az elvárt ötleteket és projektterveket prezentálják az új vezetésnek.

A már említett podcastban nyilatkozó két alkalmazott is hangsúlyozta, hogy a cég San Francisco-i székhelyén persze akadtak, akik könnyebb helyzetben voltak: elsősorban azok a magasan képzett amerikai fejlesztők, akiknek vannak tartalékaik, és idővel jó eséllyel találnak majd a jövőben máshol is egy hasonlóan jól fizető állást. De a tulajdonosváltást kísérő feszültségek különösen megterhelték azokat, akik külföldről, munkavállalói vízummal érkeztek a Twitterhez, és a törvények értelmében elbocsátásuk után 60 napjuk van, hogy új munkahelyet találjanak, különben el kell hagyniuk az országot, ahol amúgy évek óta élnek. Ráadásul az infláció és a recessziós félelmek miatt az egész amerikai techszektorban megkezdődtek az elbocsátások, illetve létszámstopokat vezettek be, szóval közel sem magától értetődő, hogy könnyen el tudnak majd helyezkedni.

Az egyhetes várakozás és találgatások után pénteken végül megkezdődtek az elbocsátások. Sokan onnan sejthették meg, hogy vége a munkaviszonyuknak, hogy nem tudtak többé belépni a céges levelezésükbe. Az eddigi hírek alapján a Twitter munkavállalóinak nagyjából felét, 3700 embert bocsátottak el, és a leépítés sebességét és a kapkodás mértékét jelzi, hogy a Bloomberg információi szerint utána több tucat embert kerestek meg azzal, hogy őket igazából nem is akarták kirúgni, és térjenek vissza a céghez.

A Twitter belső ügyeit ismerő megszólalók szinte mind hangsúlyozzák, hogy a vállalat valóban sok szempontból nem volt elég hatékony: rövid időn belül nőtt hatalmasra, és ezt nem kísérték a szükséges vállalati átalakulások, ezért aztán akadoztak a munkafolyamatok, sok gond volt az operatív működéssel. Épp ezért a Musk által elméleti szinten megfogalmazott kritikák egy részével sokan egyetértettek. Ugyanakkor a végrehajtás módját mindenki kifogásolta: a munkavállalókat sötétben hagyva, kapkodva, látszólag valami komolyabb terv nélkül rúgtak ki tömegesen embereket, elérve azt, hogy azok többsége is rosszul érezze magát, aki amúgy maradhatott a cégnél.

Honnan lesz pénz?

A tömeges elbocsátásokat Musk Twitteren a vállalat anyagi problémáival magyarázta: mint írta, a cég napi négymillió dollárt veszít, ezért nem volt más választásuk, mint csökkenteni a munkavállalók számát.

De az alkalmazottak számának csökkentése még egész biztosan nem fogja nyereséges céggé tenni a Twittert, ami az elmúlt 12 évből tízben veszteséges volt. A 44 milliárd dolláros ár igazi örömhír lehetett a korábbi részvényeseknek, nem csoda, hogy bíróságon is készek lettek volna kikényszeríteni, hogy Musk tényleg vegye meg a vállalatot. Ez lett minden idők egyik legnagyobb tételű tőkeáttételes kivásárlása, és Musk 12,7 milliárd dolláros bankhitelt is megmozgatott a tranzakcióhoz, azaz viszonylag gyorsan elő kéne állnia egy tervvel, hogy hogyan lehet pénzt csinálni a Twitterből.

Az egyik korai ötlet a kék pipával ellátott, hitelesített profilfunkció áruba bocsátása lett: eddig a Twitteren azok a közéleti szereplők, újságírók, politikusok, akik valahogy igazolták, hogy valóban ők állnak a profil mögött, kaptak a nevük mellé egy kék jelzést, ezzel igazolva, hogy ténylegesen az ismert személy van a posztok mögött.

Önmagában az, hogy egy közösségi oldalon valahogy jelezve legyen, hogy tényleg az az ismertebb személy posztol a saját nevében, abszolút érthető cél, ahogy általában amellett is szólnak érvek, hogy a közösségi felületeken nagyobb hangsúly jusson a profilok hitelesítésére. A Musk-féle koncepcióban a megvásárolt hitelesített profil mellé mindenféle extra funkció is járna, például kevesebb reklám, jobban szűrt tartalom a feedben, de hogy ebből mennyi pénzt lehet valójában csinálni, az erősen kérdéses.

Musk eredetileg a 20 dolláros havidíj ötletét dobta be, amire Stephen King közölte, hogy ez nevetséges ötlet, mire Musk Kingnek válaszolva vetette fel, hogy legyen akkor 8 dollár. Már önmagában az nagyon bizarr, ahogy a világ leggazdagabb embere minden idők legsikeresebb horrorszerzőjével alkudozik arról, hogy mennyi legyen a Twitter előfizetési díja, de igazából ennél is lényegesebb, hogy pontosan tudni, hogy ez a díj nem fogja megoldani a Twitter problémáit.

Jelenleg mintegy 420 ezer hitelesített profil van a Twitteren, és ha ők mind be is fizetnék a 8 dollárt (amire amúgy semmiféle garancia nincs), akkor ez évi 41 millió dolláros bevételt jelentene. Miközben a Twitter idei második negyedéves bevétele 1,18 milliárd dollár volt a New York Times összevetése alapján, és ez a bevétel az éves fizetendő törlesztőrészletek 5 százalékát fedezné nagyjából. És persze, a Twitter most meg is nyitná a hitelesítés lehetőségét mindenki előtt, de ha mondjuk meg is tudnák duplázni a jelenlegi számot 800 ezer felhasználóra, az is csak évi 80 millió dolláros bevételt jelentene, ami egy ekkora techcég esetében nem sok mindenre elég.

Ráadásul a kiszivárgott tervek szerint Musk csapatának eredeti elképzelése úgy szólt, hogy akár a személyazonosság érdemi igazolása nélkül is lehet majd kék pipát vásárolni, amivel épp az eredeti funkció lesz oda: hogy ne vicceskedő felhasználók vagy csalók éljenek vissza ismert emberek nevével. (Az egész kék pipás hitelesítés onnan indult amúgy, hogy egy híres amerikai baseballedző, Tony La Russa megelégelte, hogy a Twitteren valaki más posztolt a nevében, és perrel fenyegetőzött.)

A kékpipás hitelesítés megvásárlásának indítását Musk csapata végül az amerikai időközi választások utánra halasztotta, hogy a Twittert esetleg elárasztó sok új kékpipás felhasználó ne okozhasson káoszt a választások alatt. Közben arról is szólnak már tervek, hogy csak a mezei felhasználóknak kell majd fizetniük a kék pipáért, míg mondjuk a nemzetközi szervezetek vagy az amerikai hatóságok enélkül is megtarthatják a hitelesített státuszukat. És vasárnap a Twitter elkezdte kihajigálni azokat, akik mostanában Elon Muskra keresztelték át magukat, azaz a jelek szerint mindenkit nem lehet majd megszemélyesíteni a Twitteren.

A Twitter amúgy eddig is kínált előfizetős modellt a felhasználóknak, ez a Twitter Blue, ami havi 5 dollárért jelentett extra szolgáltatásokat. Például az előfizetők férhettek hozzá először hozzá az új funkciókhoz, mondjuk a posztok szerkesztésének lehetőségéhez. A vállalat azonban sosem közölte, hány előfizetőjük van, azt viszont lehetett tudni, hogy a bevételük elenyésző része jöhetett innen.

A Twitter bevételének ugyanis 89 százaléka jött hirdetésekből, míg a maradék bevétel nagy része abból, hogy pénzért cserébe hozzáférést biztosítottak a Twitter API-jához, azaz utasításkészletéhez.

És a hirdetések terén bajban van a Twitter: az egész digitális hirdetési piac elég rossz bőrben van, egyrészt az Apple tavalyi változtatásai, másrészt az egyre rosszabb gazdasági kilátások és fogyasztói hangulat miatt, ráadásul mivel Musk azzal kampányolt, hogy jelentősen vissza fogja vágni a moderálást a Twitteren, számos jelentős hirdető jelentette már be, hogy átmenetileg szüneteltetik a hirdetések megrendelését a felületen, amíg ki nem derül, milyen lesz ott a hangulat. A legnagyobb cégek ugyanis érthető okokból nem vágynak arra, hogy hirdetéseik közvetlenül mondjuk rasszista vagy nőgyűlölő posztok mellett tűnjenek fel. Csak az első pár nap számos más cég mellett például a General Motors, a Volskwagen vagy a Carlsberg közölte, hogy egyelőre nem költenek hirdetésekre az oldalon.

A hirdetések felfüggesztése annyira jelentős léptékű volt, hogy pénteken Musk is írt arról, hogy a Twitter bevételei komolyan csökkentek, miután szerinte aktivista csoportok helyeztek nyomást a hirdetőkre, annak ellenére, hogy elmondása szerint semmilyen változás nem történt még a Twitter moderálási szabályzatában.

Hova tovább?

Bár az elmúlt héten jelentek meg arról hírek, hogy a felhasználók tömegesen hagynák ott a platformot, és egyes becslések szerint több mint egymillióan törölték magukat Musk érkezése óta, valójában az igazán tömeges kivonulás egyelőre nem történt meg.

Ez egyrészt azért is lehet, mert a Twitter működése egyelőre nem sokat változott: bár Musk nagyon gyors változásokat ígért, egyelőre még Donald Trump se jutott vissza, és látva az igazi bevételi forrást jelentő hirdetők aggályait, egyelőre kérdéses, hogy pontosan milyen lazítások lesznek majd ténylegesen a felületen.

Másrészt az se világos, hogy hova vándorolhatnának tovább tömegesen a felhasználók egy hasonló szolgáltatásért: egy közösségi oldal felfutása és lefutása előre megjósolhatatlan folyamat, melyben mindig jelentős szerepe van az úgynevezett hálózati hatásnak, azaz hogy a felhasználók oda szeretnek menni, ahol ismerőseik vagy az általuk követett ismert emberek is fenn vannak, ezt pedig rendkívül nehéz kívülről alakítani.

Aki ma úgy dönt, hogy elvi okokból otthagyja a Twittert, csak sokkal kisebb forgalmú, jóval kevesebb felhasználó által használt felületekre tud átmenni. Az amerikai sajtóban azért készülnek persze a Twitter-alternatívákat összehasonlító cikkek, rendre ugyanazokkal a lehetőségekkel: vannak, akik a hányatott sorsú Tumblr újbóli felfutására számítanak, máshol a decentralizált Mastodon betörését jósolják, bár a felület pont jellegéből adódóan, nagyobb informatikai fogékonyságot igényel, mint egy sima Twitter-profil létrehozása, és a hírek szerint a Twitter-alapító Jack Dorsey is dolgozik már új felületén, a Blueskyon.

A felhasználók többsége egyelőre kivárásra játszik, míg Musk és csapata kitalálja, hogyan alakítsák át a vállalatot. Felmerült már az is, hogy visszahoznák az egykor népszerű videómegosztó Vine-t, bár az is kérdés, hogy a több mint 10 évvel ezelőtt megírt alkalmazás mennyire lehetne ma hatékony versenytársa a TikTok-nak.

Ebben a helyzetben tényleg szinte minden forgatókönyv elképzelhető: onnantól, hogy trollok szállják meg teljesen a felületet, és lassan eljelentéktelenedik az egész oldal, azon át, hogy igazából alig lesz változás az eddigi működéshez képest, és a Twitternek a lassan megnyugvó és visszatérő hirdetőkből lesz továbbra is bevétele, egészen odáig, hogy Musk és csapata tényleg kitalál valamilyen működőképes előfizetéses rendszert, amiben a Twitter jobban a saját lábára tud majd állni. De az is biztosnak tűnik, hogy Elon Musk első hetét a Twitter élén még elég sokáig fogják emlegetni elkerülendő példaként az amerikai tech- és gazdasági életben, és jó eséllyel egyszer még filmen is viszontláthatjuk ezt a történetet.