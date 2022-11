Az élelmiszer mellett már könyvből és illatszerből is kevesebb fogy

Szeptember volt egymás után a negyedik hónap, amikor a fogyasztás nem tudott lépést tartani az inflációval, tehát rosszabbul élünk. Pedig elképesztő vagyonok maradnak a boltokban. A KSH adatai szerint az emberek 133 milliárd forinttal többet hagytak a pénztárnál, mint tavaly szeptemberben, ellenben a megvásárolt élelmiszer mennyisége 2,8 százalékkal csökkent.

Egészen pontosan

665 milliárd forint – összesen ennyi volt szeptemberben az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma.



Ez a szám egy évvel ezelőtt 532 milliárd forint volt. Vagyis egyértelműen a legrosszabb forgatókönyv szerint alakulnak a dolgok: tartósan magas az infláció, miközben a lakossági kiskereskedelmi fogyasztás visszaesik. Nem csoda, hogy 665 milliárd forint maradt a boltokban, hiszen szeptemberben 20,1 százalékos lett az infláció, ami önmagában is egészen elképesztő, de az élelmiszerek ára 35,2 százalékkal emelkedett. Az októberi inflációs adatot szerdán publikálják, az előrejelzések szerint csak 2023-ban mérséklődhet a drágulás.

A KSH számaiból már az is látszik, hogy nem csak élelmiszert, hanem könyvet és illatszert is kevesebbet vásárolnak az emberek. Ellenben virágzik a használtcikk-kereskedelem: az eladások volumene 21 százalékkal növekedett. Ez pénzben kifejezve pedig így néz ki: a tavaly szeptemberi 4,1 milliárd forint mostanra 5,4 milliárd forint lett. Ezt csak a májusi 5,5 milliárd forint übereli, de akkor épp a választások és minden idők legnagyobb kormányzati pénzosztása (13. havi nyugdíj, szja-visszatérítés) után voltunk.

Egy vásárló hatósági áras liszteket néz egy 12. kerületi boltban február 1-én. Illusztráció: Kisbenedek Attila/AFP

A kiskereskedelmi üzletek forgalma főleg az üzemanyag miatt összességében még mindig 3,0 százalékkal emelkedett. De már benzinből és dízelből is kevesebb fogy. Bár tavaly szeptemberhez képest 18,6 százalékkal emelkedett az értékesítés, a 480-as ársapka november 15-től hatályos, így nem csoda, hogy éves alapon még jelentősnek tűnik a többletfogyasztás. A 18,6 százalékos plusz is korábban sokkal több volt, például májusban 39 százalék, de ha a bevételt nézzük, akkor is látszik egy trendforduló: 260-280 milliárd forint stabilizálódott a forgalom, ami a korábbi látványos bővülés végét jelenti.

Bár a hatósági áras termékek (főleg a cukor és a 2,8-as tej) gyakorlatilag pillanatok alatt eltűnnek a boltok polcairól, a kormány hamarosan dönt az újabb élelmiszer-árstopokról. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szerint olyan termékekkel bővül a lista, amiknek a drágulása 40 százalék feletti, és itthon is előállíthatók. Ez sok minden lehet, de az MNB szerint például a tojás vagy a burgonya esetében komoly áremelkedés zajlott, így a legvalószínűbb, hogy a jövőben ezek lesznek ársapkásak.