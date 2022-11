Januártól nem tudja fizetni a főváros a biodóm fűtését

Bősz Anett főpolgármester-helyettes a Válaszonline-nak azt mondta, a biodómot állami támogatás nélkül a főváros nem tudja befejezni, de úgy tűnik, nem fognak tudni megegyezni a kormánnyal.

„Budapestet ezzel a problémával magára hagyták, pedig az állami költségvetés számára a projekt befejezése még a jelenlegi helyzetben is jelentéktelen tétel lenne. Számunkra viszont már a félkész épület üzemeltetése is óriási teher, amit jövőre nem tudunk vállalni. Ez azt jelenti, hogy január 1-jén kénytelenek leszünk lekapcsolni a temperáló fűtést.” Bősz szerint „morálisan is elfogadhatatlan lenne”, ha egy üres épület fűtésére kültenének százmilliókat, miközben „súlyos szociális problémák vannak”.

Fotó: Szász Zsófi/444

A biodómban november 1-től a Széchenyi fürdő termálvizével segítenek rá a távhős fűtésre, de januártól a magasabb áramár mellett a további temperáló fűtést a főváros már nem tudja vállalni, a fűtés lekapcsolásával pedig megkeződik miatta az alig kétéves létesítmény tönkremenetele.

A Válaszonline cikke szerint az épületben a hőmérséklet sosem csökkenhet 14 fok alá, különben a fóliában mikrorepedések alakulnak ki, ami miatt elszökik a 964 darab egyedileg gyártott háromszög alakú „puffancsból” a levegő, amelyek darabonként kerültek 6 millió forintba.