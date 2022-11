Jövő héten megérkezik a téli hideg

A legfrissebb előrejelzés szerint jelentősen megnövekedett egy északkelet felől érkező hidegbetörés kockázata - írja a Kiderül.hu.

Jövő hét közepén a kontinens időjárását meghatározó hatalmas kiterjedésű anticiklon észak felé mozdul el, így északkelet felől a korábbinál jóval hidegebb levegő érkezik térségünkbe. A hegyvidéki területeken már hózáporok is előfordulhatnak. Közép-Európában néhány napig télies jelleget fog mutatni az időjárás.

Addig viszont még lesznek meleg napok is: a hétvégén az Atlanti-óceán partvidékének közelében újabb intenzív ciklon jelenik meg, ami Észak-Afrika irányából rendkívül enyhe levegőt szállít a kontinens fölé. A magasabb légrétegekben 10-12 fokkal is melegebb lehet az átlagosnál. Itt a felszínen azonban ebből igencsak keveset fogunk érzékelni, hiszen az enyhülés ismét hatalmas ködmezők kialakulását eredményezi Közép-Európában. Viszont Nyugat-Európában, ahol az erős légmozgás miatt nem tud tartós köd kialakulni, a maximumhőmérséklet még a 15-20 fokot is elérheti.