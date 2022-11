Megkérdeztük Orbán Ráheltől, milyen befolyása van a Magyar Turisztikai Ügynökségre

Csak nagyon ritkán lehet nyilvánosan látni a miniszterelnök legnagyobb lányát, pedig a hírek szerint Orbán Ráhelnek nagy befolyása van a turisztikai iparra: már évekkel ezelőtt részt vett a Magyar Turisztikai ügynökség új országmárkájának kialakításában, 2018-ban előkerült egy hangfelvétel arról, ahogy állami pénzekről egyeztet turisztikai tisztviselőkkel, idén májusban az egyik barátnőjét, Jakab Zsófiát nevezték ki az állami pénzeket elosztó Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettesének, valamint a hazai szállodák minősítése is egy olyan testülethez került, aminek a tagjai Orbán Ráhel és Tiborcz István üzleti köreiből kerül ki.

Éppen ezért a pénteki Brandfestiválon megkérdeztük tőle, milyen befolyása van a Magyar Turisztikai Ügynökségre:

Egyébként a miniszterelnök lánya pénteken egy olyan marketingfesztiválon adott elő az Etele Plázában, ahová 125 ezer forint volt a belépő.



Orbán Ráhel és Papp-Váry Árpád beszélget a Brandfestiválon Fotó: BrandFestival 2022, Dunavölgyi Media Team

Itt arról beszélgetett a Magyar Marketing Szövetség alelnökével, Papp-Váry Árpáddal, hogy már 16 évek kora környékén kitalálta, hogy a turisztika-vendéglátásban képzeli el a jövőjét. Szerinte ez részben annak is köszönhető, hogy gyerekkorában a szülei nagyon sokat vitték kirándulni. „Bejártam a Kéktúrának egy jelentős részét és a vidéki nagyvárosok többségét is megismerhettem.” Már a gimnázium után a svájci École Hoteliere Lausanne turisztikai magánegyetemre szeretett volna járni, de „francia és angol nyelvet kértek, én viszont német olasszal végeztem el a gimnáziumot, ezért nyilvánvalóvá vált, hogy valami B-tervre van szükség, ezért 18 évesen elmentem Párizsba bébiszitterkedni, hogy megtanuljak franciául. Majd hazajöttem, és elkezdtem a Corvinust. Ez lett a B-terv” - mesélte a fordulatokkal teli egyetemista éveit.

Orbán Ráhelnek végül kellett letennie az eredeti tervéről, mert 2015-ben csak elkezdhette lausanne-i École Hoteliere Lausanne 2015-ös Executive MBA osztályát, ahol akkor is több mint 15 millió forintos tandíjat kellett fizetni. Mivel a miniszterelnökként elhelyezkedett apjának a vagyonnyilatkozata szerint akkoriban sem voltak megtakarításai, Orbán Ráhel megírta a mára legendássá vált posztját arról, hogy férjével, Tiborcz Istvánnal saját lábukon állnak, saját erejükből boldogulnak, saját életüket élik.

A pénteki beszélgetésen ezek a részletek persze nem kerültek elő. Az elmondottakból inkább az a karriertörténet bontakozott ki, amiben Orbán Ráhel szívós munkával előbb a Kempinski Hotelben, majd Zsidai Roy cégeinél és a Sziget Fesztiválon dolgozott, és folyamatosan tapasztalatokat szerzett. Majd egy nagy ugrással ott tartottunk, hogy hirtelen az övék lett a Dorottya-ház, amit Tiborcz István cége ötcsillagos luxusszállodává alakított át. (Igaz, ehhez 2019-ben kaptak az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Banktól 8,4 milliárd forint kölcsönt.)

Orbán Ráhel a beszélgetésen nem is a pénzszerzés nehézségeire panaszkodott, hanem inkább azt mondta el, milyen kemény meló volt a brandépítés és a Hotel Dorothea nevének kitalálása: „Mi magunk is sok nevet hoztunk, de végül azért lett Dorothea, mert ez az épület a Dorottya utcában található. Egy kicsit tanácstalanok voltunk már. Szerintem sok mindenkivel megtörtént, hogy annyiszor végigment rajta, már annyiszor nem találta meg a megoldást, és van egy úgynevezett elakadás. És akkor egy kicsit arrébb tettük, és végül. nem is tudom, kinek volt az ötlete, hogy kezdjük megnézni a környéket, miért Dorottya utca, kiről van elnevezve. Akkor rájöttünk, ő Württemberg Dorottya, aki József Nádor felesége volt.” Ekkor jöttek rá, mekkora szerepe volt József nádornak abban, hogy

„Budapest egy vidéki városból egy európai kultúrvárossá nőhesse ki magát”.

(József nádor épületeinek egyébként az Orbán család többi tagja is nagy rajongója, a Fejér megyei Hatvanpusztán a főherceg egykori majorságát alakították át egy hatalmas épületkomplexummá.)

Fotó: BrandFestival 2022, Dunavölgyi Media Team

Végül a beszélgetés utolsó kérdésénél hangzott el, hogy nem egyszerűen a BDPST Koncept Kft. ügyvezetőjét és creative direktorát hallgatjuk, hanem Orbán Ráhel a miniszterelnök lánya is. Itt elmondta, mi az ő narratívája erről:

„Nem tudom megmondani, milyen lehet az, amikor az életének majdnem a felét nem a miniszterelnök lányaként tölti. Talán a legnagyobb hatása arra volt, hogy mindig kicsit túl kellett teljesítenem, hiszen nagyon sok előítélet ért, de ennek csak egy része negatív. Vannak pozitív előítéletek is. Tehát már csak magam miatt is úgy érzem, hogy túl kell teljesíteni, és ez a maximalizmus megjelenik a munkámban. De nyilvánvalóan én vagyok egy feleség, egy társ, három kisgyerek édesanyja és egy csapat vezetője, úgyhogy az én narratívám az ez, ha meg kell fogalmaznom.”