A hódmezővásárhelyi Fidesz nem az államtól, hanem Márki-Zay Pétertől követelte a helyi kisposta megmentését

A hódmezővásárhelyi Fidesz nem a kormányt vagy az állami Magyar Postát, hanem a Márki-Zay Péter polgármestert szólította fel arra, hogy mentse meg az ideiglenes bezárástól a három érintett helyi postát.

A jó anyagi helyzetben lévő Hódmezővásárhelynek nem lehet akadály, hogy elengedje a bérleti díjakat és felajánlja a helyi kisposták rezsiköltségének a kifizetését, megteremtve ezzel a lehetőséget a helyben élőknek a postai szolgáltatások további igénybevételére



- írták a helyi fideszesek.

A városházán egyébként úgy döntöttek, fizetési mentességet kínálnak a Magyar Posta Zrt.-nek abban az esetben is, ha továbbra is nyitva maradnak a bezárásra ítélt vásárhelyi hivatalok.

Fotó: MICHAL FLUDRA/NurPhoto via AFP

November 11-én volt utoljára nyitva az a 366 posta 211 településen, amelyek ideiglenes bezárását október végén jelentette be a Magyar Posta. Az intézkedés hivatalos oka, hogy a postára is vonatkozik a 25 százalékos kormányzati megtakarítás, ez pedig csak spórolási intézkedésekkel biztosítható, emiatt szüneteltetik a szolgáltatásukat a településeken.

Budapesten összesen 36 postahivatalt zártak be. Az egyik leginkább érintett terület a budai II. kerület, ahol a korábbi nyolcból csak két postát hagyott meg a Magyar Posta. Ahogy Őrsi Gergely polgármester a Szabad Európának megerősítette, minden előzetes egyeztetés nélkül született a döntés, ami a polgármester szerint elfogadhatatlan. Bejelentette: a kerülettől bérelt két fiókot ingyen adnák bérbe a Postának, és a rezsit is kifizetnék helyette, ha az állami cég nem zárná be ott működő fiókjait.