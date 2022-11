Hat hónapra bevonták a brit államtitkár jogosítványát, mert telefon volt a kezében vezetés közben

Hat hónapra eltiltották a vezetéstől Tom Tugenhadt brit konzervatív képviselőt és belbiztonsági államtitkárt, miután rajtakapták, hogy mobiltelefonnal a kezében vezetett, írja a PA hírügynökség.

A képviselőt még áprilisban kapcsolták le a rendőrök, miközben a négykerékmeghajátú Skodáját vezette, és bal kezében a telefonját tarotta. Most csütörtökön állt bíróság elé, és a bíró, Jack McGarva hangsúlyozta, hogy veszélyes vezetés közben telefonálni, mert rontja a koncentrálóképességet, és Tugenhadtól éppen az lett volna elvárható, hogy jó példával járjon elő a többiek számára.

A rendőrség a helyszínen azt is megállapította, hogy a férfi nem a segélyhívót hívta, ami felmentést jelentett volna a számára, hanem a térképet nézte a telefonján.

A tárgyaláson kiderült, hogy Tugenhadtnak korábban is volt már vezetés közben elkövetett szabálysértésből eredő eljárása, és a korábbi hat büntetőpontja mellé most hat újabbat kapott, így eldőlt, hogy hat hónapra bevonják jogosítványát, hiába érvelt azzal az ügyvédje, hogy ez komoly nehézségeket okoz majd a férfi számára. Emellett 1000 fontos bírság és 210 fontos bírósági költségek megfizetésére is kötelezték.

A politikus, aki korábban a Konzervatív Párt elnökségéért is indult, elismerte a szabálysértést, de azt állította, hogy csak kezében volt a telefon, de nem használta azt. Az áprilisi rajtakapás után pedig beiratkozott egy kurzusra, és frissítette jogosítványát.