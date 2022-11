Liu testvérek: Ha a magyar szövetség ragaszkodik a költségek megfizetéséhez, akkor mi magunk álljuk

„A bizalomvesztés és a bizonytalanság miatt döntöttük el, hogy országot váltunk – úgy határoztunk Ádóval, ha a magyar szövetség ragaszkodik a költségek megfizetéséhez, akkor mi magunk álljuk. Még akkor is, ha nem értünk egyet vele, és ha a rövid pályás gyorskorcsolyázás nemzetközi történetében sincs példa hasonlóra” – mondta a Nemzeti Sportnak Liu Shaolin Sándor, aki testvérével, Liu Shaoanggal közösen adott interjút a lapnak.

Liu Shaoang azt mondta, szerződésük a szövetséggel március 31-én járt le, és azóta semmivel sem terhelték a költségvetést. „Az említett költségek akkor keletkeztek, amikor mi azért küzdöttünk, hogy minél több érmet szerezzünk Magyarországnak a világversenyeken.”

A Liu testvérek először szólaltak meg azóta, hogy kiderült, a két rövidpályás gyorskorcsolyázó országváltást kezdeményezett.

photo_camera Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang a pekingi téli olimpia nyitóünnepségén 2022. február 18-án. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az interjúban azt mondták, aggódni kezdtek, amikor megtudták, hogy a Magyar Országos Korcsolyázószövetség nem tartja együtt az edzői stábot. „Egyre bizonytalanabbá vált a helyzetünk, és ennek nem örültünk.” Liu Shaoang azt mondta, többször leültek tárgyalni a magyar szövetséggel, mert szerették volna, ha megtartják az edzőket.

Az egyeztetések ellenére azonban nem oldódott meg a probléma. Liu Shaolin Sándor szerint „a szövetségnek a mai napig sincs kidolgozott szakmai terve erre az olimpiai ciklusra, nincs megoldva – vagy legalábbis nem az előző években megszokott színvonalon – a csapat irányítása, nincs szakmai alapon nyugvó hosszú távú edzésterve és versenynaptára”. Emellett úgy fogalmazott, azt is fájlalják, „hogy a szövetség eltitkolta, hogy Dzse Szu Csunnal csak rövid távú szerződést kötött, olyat, amely nem tart a következő olimpiáig. Megingott a bizalmunk a szövetségben, bizonytalanná vált a jövőnk, okkal vetődött fel bennünk, miként tudjuk így hozni az újabb sikereket, hogyan tervezzünk így Milánóig.”

„Mi mindent megtettünk azért, hogy minél sikeresebb legyen a magyar rövid pályás gyorskorcsolyázás, és nem is felejtjük el sohasem ezeket az éveket, mindig jó érzésekkel gondolunk majd vissza erre az időszakra. Éppen emiatt is vállaljuk a szövetség által felvetett költségek visszafizetését, ha ez a döntés születik, ám mert nem kis összegről van szó, időre van szükségünk ahhoz, hogy maradéktalanul meg is tegyük” – mondta Liu Shaolin Sándor.

Kósa Lajos napokkal ezelőtt azt mondta, „nem lehet rosszat kívánni” a Liu testvéreknek, de az országváltás feltételéül szabott, a Liu fivérek hároméves felkészülésére fordított összeg visszafizetése érdekében már elkezdték összeszámolni a tételeket bizonylatokkal alátámasztva. „Szponzor, szövetség, vagy bárki fizeti ki, nekünk mindegy. És akkor a fiúk szabadon versenyezhetnek” - mondta Kósa.