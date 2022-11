Mariupol polgármestere már a felszabadítás utáni újjáépítést szervezi

Vagyim Bojcsenko annyira biztos Mariupol felszabadításában, hogy a héten Lengyelroszágban szerződést írt alá az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) a város rekonstrukcióját finanszírozó hitelről. Persze úgy sejti, hogy az oroszok önként nem adnák fel, de biztos benne, hogy az ukrán hadsereg idővel kiűzi őket az Azovi-tenger partján fekvő kulcsfontosságú kikötővárosból.

photo_camera Összeomlott társasház Mariupolban. Az orosz hadsereg lényegében porig rombolta a várost a négy hónapig tartó ostrom alatt. Fotó: STRINGER/Anadolu Agency via AFP

A most aláírt egyezmény szerint a Világbankkal együttműködve felmérik a veszteségeket, károkat és szükségleteket, majd ennek elkészülte után összeállítják a Mariupol Feltámasztása Tervet.

Mariupolt a négy hónapig tartó ostrom során lényegében porig romolták, a harcokban a visszafogottabb becslések szerint is legalább húszezer civil vesztette életét. "Az oroszok két hónap alatt több kárt okoztak Mariupolban, mint a II. világháborúban a németek két év alatt. A városi infrastruktúra 90 százaléka károsodott valamilyen mértékben. A 15 kórházból 11-et, a 63 iskolából 39-et romboltak le, a 79 óvodából 25-öt teljesen eltöröltek" - mondta Bojcsenko, aki persze elhagyni kényszerült a megszállt várost, és most Zaporizzsjában, egy olyan városban él, amit Vlagyimir Putyin annak ellenére is annektált, hogy az orosz hadsereg egy pillanatra se szállta meg. (Via BBC)