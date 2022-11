Hetvenkét éves korában, vasárnap hajnalban meghalt Csapó Gábor vízilabdázó. Az 1976-os olimpia bajnok centerét november 9-én légzési nehézségek miatt szállították kórházba, ahol lélegeztetőgépre került.

A montreali olimpiai bajnok csapat tizenegy tagú keretéből Konrád Ferenc 2005-ben, Szívós István 2019-ben halt meg. Csapót a közvélemény nem csak sportolóként ismerte. A szocialista celebvilágnak éppúgy része volt, mint a rendszerváltás utáninak. Rendszeres vendége volt a művészek és sportolók által látogatott Fészek klubnak, filmszerepe volt, magánéletét az újságok tárgyalták, a beszélgetős műsorok szerkesztői a sokszor karcos, szókimondó stílusa miatt szerették.

photo_camera Fotó: Zih Zsolt/MTI/MTVA

A válogatottban 1970 és 1986 között játszott, olimpiai bajnoki címe mellett egyszeres világbajnok, kétszeres Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes volt. A korszak meghatározó klubcsapatában, a Vasasban kilenc bajnoki aranyérmet szerzett. Tehetségére jellemző, hogy 22 évesen a másodosztályú Szeged játékosaként lett targja válogatottkeretnek, és a megnyert világbajnokság hatos döntőjében az öt magyar gólból hármat dobott a szovjeteknek.

Sportolói pályafutásáról számos legendás történet kering. Az 1976-os olimpián például – aminek Faragó Tamás mellett az egyik sztárja volt – az ingyenes hazatelefonálást úgy oldotta meg, hogy 12 kanadai dollárért vett egy telefont, amivel rácsatlakozott az elosztószekrényre.

Csapó jogot végzett, zajosabb sikerek nélkül edzősködött Olaszországban – ahol a játékospályafutását is befejezte –, a Vasasnál, a Ferencvárosnál és az Újpestnél, saját magát is úgy jellemezte, hogy nem volt különösebben jó edző.

Játékospályafutása alatt egyik szereplője volt a Ki beszél itt szerelemről? című filmnek, Bacsó Péter 1979-ben készült alkotásának, ahol vízilabdást alakított. Emiatt veszélybe került az 1980-as olimpiai szereplése is, elvileg nem szerepelhetett volna filmben vízilabdásként, utólag kötöttek vele szerződést, mint filmszínésszel.

A kétezres években rendszeresen feltűnt az RTL Klubon is, a Heti hetesben, és egy fogadójáték nagykövete is volt. A bulvársajtó azután kapta fel a nevét, hogy Zalatnay Sarolta táncdalénekes a kilencvenes évek elején írt önéletrajzi könyvében felfedte kapcsolatukat.

Vízilabdasuliját régi csapattársával, Faragó Tamással közösen működtette. Számos ötlete volt a sport megreformálására is. A doppingügyeket úgy oldotta volna meg, ha az adott verseny rajtja előtt egy-két órával minden versenyzőnél doppingvizsgálatot tartanának és csak a tisztákat engednék rajthoz állni. A futballal kapcsolatban is volt ötlete, maga is focizott gyerekkorában. A sokszor igazságtalan, továbbjutást vagy kupát eldöntő tizenegyespárbajokat nem a meccsek után, hanem azok előtt lövette volna a játékosokkal.