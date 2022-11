Financial Times: Az ukrán külügyminiszter a vacsorán vesz részt a NATO-értekezleten, mert a magyarok nem akarták, hogy az ülésen is ott legyen

Bukarestben rendezik kedden és szerdán a NATO külügyminiszteri értekezletét. Jens Stoltenberg főtitkár szerint a fő témák egyike az, hogy milyen további támogatást tudnak nyújtani Ukrajnának.

A NATO saját biztonsága érdekében nem engedheti meg Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy győzzön, mert az más vezetőket is arra sarkall majd, hogy erőszakkal próbálják elérni céljaikat, mondta az MTI tudósítása szerint.

photo_camera Jens Stoltenberg NATO-főtitkár és Klaus Iohannis román elnök sajtótájékoztatója. Fotó: ANDREI PUNGOVSCHI/AFP

Az értekezletén nemcsak a harminc NATO-tagállam, hanem a csatlakozásra meghívott Finnország és Svédország külügyminisztere is részt vesz, a kedd esti munkavacsorán Ukrajna is képviselteti magát, az utolsó megbeszélésre pedig Moldova, Georgia, valamint Bosznia-Hercegovina is meghívót kapott.

A Financial Times cikke szerint pedig annak, hogy Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel a vacsora keretében találkoznak a kollégái, a magyar kormány ellenállása az oka.

Budapest nem akarta, hogy egy formális ülésen is részt vegyen - írja a lap.