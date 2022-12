A spanyol védelmi miniszter és az amerikai nagykövetség is célpontja volt a kiküldött levélbombáknak

A spanyol miniszterelnökön és a madridi ukrán nagykövetségen, egy zaragozai fegyvergyártón és a torrejóni légibázison kívül célpont volt még a spanyol védelmi miniszter, az Egyesült Államok madridi nagykövetsége, erősítette meg a spanyol rendőrség csütörtökön.

Szerdán számoltunk be arról, hogy levélbomba robbant az ukrán nagykövetségen, ahol egy ember könnyebben megsérült. A spanyol miniszterelnöknek, Pedro Sáncheznek is küldtek egy hasonló levelet, ami fennakadt a miniszterelnöki hivatal biztonsági ellenőrzésén. De ugyancsak érkezett levél a Torrejón de Ardozban található katonai légi bázisra, valamint egy zaragozai fegyvergyártó céghez is. Csütörtökön pedig a rendőrség megerősítette, hogy az Egyesült Államok madridi nagykövetségének és a védelmi miniszternek, Margarita Robles-nek is kiküldtek egy levélbombát.

A spanyol tisztviselők úgy gondolják, hogy a bombák Spanyolország Ukrajnának nyújtott támogatásához köthetők, de az akciókat még senki nem vállalta magára. Az előzetes elemzések szerint mind az öt levelet Spanyolországon belül adták fel. Spanyolország lehetséges terrorcselekményként vizsgálja az incidenst, és országszerte biztonsági intézkedéseket tettek. (BBC)