Vesztegetés és hűtlen kezelés miatt tett feljelentést a csengeri örökösnő

Feljelentést tett a Legfőbb Ügyészségen a csengeri örökösnő néven elhíresült P. Mária vesztegetés és hűtlen kezelés ügyében, értesült a Népszava. A keresetében azt állítja, hogy „egy alföldi vállalkozás, a Kiskun Tender Kft. rajta keresztül küldött Kósa Lajos akkor debreceni polgármesternek 2014-2015-ben több részletben 68,3 millió forintot, hogy Kósa elintézze egy Debrecenben „beragadt”, több száz millió forint kifizetését, ő pedig a Kiskun Tendertől a számlájára érkezett pénzt átadta Kósa Lajosnak.”

A feljelentésre pár nappal azután került sor, hogy a bíróság első fokon kimondta, a fideszes politikus korábban megsértette a nő hírnevét, amikor azt állította, hogy P. Máriát csalásért már elítélték. Igaz, jelenleg valóban van folyamatban eljárás P. Máriával szemben csalás vádjában, teszi hozzá a lap.

P. Mária a 2018-as választási kampány idején vált országosan ismertté, amikor azzal a történettel állt elő, hogy 1300 milliárd forintnyi örökséggel rendelkezik Svájcban, de a pénzhez nem tud hozzájutni, és a beszámolója szerint Kósa Lajost kereste meg, hogy segítsen neki az örökségből állampapírt vásárolni. Kósa közjegyzői okiratokat is aláírt, melyek szerint a csengeri kisboltot vezető P. Mária kezelésébe adja az örökséget, és 800 millió forintnyi ajándékról is rendelkeztek Kósa Lajos édesanyjának. A nő azt állította, hogy Kósával többször jártak Svájcban is.

A nő állítása szerint 2013-ban egy bizonyos K. Zoltán kereste meg a KisKun Tender nevében, hogy hozza össze Kósával, mivel több száz milliós kintlévőségük ragadt benn Debrecenben. A találkozó állítása szerint meg is történt, majd a Kiskun Tender Kft. P. Mária számlájára utalt több részletben 63,8 millió forintot. Elmondása szerint ezt a pénzt Kósának küldték „alkotmányos költségként”, és az ő szerepe a feljelentés alapján annyi volt, hogy átvette, majd átadta a pénz a politikusnak.

A botrány kirobbanása után a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) és az ügyészség végül azonban Kósa Lajosnak és K. Zoltánnak a tanúvallomásait fogadta el, mely alapján a Kiskun Tender kölcsönbe adta a pénzt P. Máriának, mivel a nő azt állította a cégnek, hogy majd a mesés örökségből kifizeti őket. P. Mária azt állította, hogy nem is ismert senkit a cégből, de az tény, teszi hozzá a lap, hogy K. Zoltán és P. Mária az ügylet után évekkel aláírtak egy ilyen kölcsönszerződést. P. Mária szerint a szerződés ötlete K. Zoltántól származott, hogy utólag lepapírozzák a pénzátutalást.

Az ügyészségi vádirat Kósát teljesen kihagyta az ügyből, részben azért is, mert P. Mária a Kósára tett terhelő tanúvallomását a nyomozás során visszavonta. Mostani elmondása szerint azért, mert akkor új ügyvédje lett, aki azt állította, hogy ha visszavonja a Kósára terhelő vallomást, akkor szabadlábra kerülhet.