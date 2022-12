Ha a Földközi-tenger nem akadály, a Duna miért lenne az?

Udvar, Sárok, Ivándárda, Illocska. Ez a négy falu szinte teljesen ráfekszik a horvát–magyar határra, annyira, hogy az udvari Fő utca Horvátország felé eső házainak hátsó udvarát például szinte a határkerítés zárja le. A négy faluban összesen 643 ember lakik, 1910-ben még 2867-en éltek itt. Ma már szinte színmagyar falvak ezek, egyedül Illocskán magasabb a cigányok aránya. 1910-ben nagy többségben németek és szerbek éltek errefelé, a szerbek a két világháború között önként, a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság megalakulásával költöztek el, a németeknek muszáj volt menni a náci Németország összeomlása után.

photo_camera Fotó: Google Maps

Horvátország január 1-jétől a schengeni övezet tagjává válik, megszűnik a határellenőrzés, elvileg le kell bontani a 2015-ös menekültválság idején felhúzott, illetve megerősített határkerítést. Horvátország ugyanis a tagsággal vállalta: a menekülteket saját külső határain megállítja. A falvakban arról érdeklődtünk, kaptak-e információt a kerítés lebontásáról, vannak-e errefelé menekültek, és mit várnak Horvátország schengeni csatlakozásától.

Röviden összefoglalva:

A kerítés sorsáról csak pletykákat hallottak.

Menekültek ritkán tévednek erre.

Schengen jó dolog, de Udvarnak csúnyán betehet.

Shop-stop Udvaron

Akik Budapest felől Eszék vagy Szarajevó felé veszik az irányt, Udvarnál kelnek át a határon. A kamionok, a szabadságolások idején a Nyugat-Európában dolgozó vendégmunkások is erre jönnek, sokszor alakulnak ki a faluban olyan dugók, hogy a rendőrök már előtte megállítják az autókat, és csak szakaszosan engedik a határ felé. Ilyenkor a falu élete is megbénul.

„Volt olyan, hogy egy órát vártam a pizzámra, mert nem tudott bejönni a futár. De a nagyobb baj az, amikor a kamionok a mentők útját torlaszolják el” – mondja egy helyi, fekete renault-s fiatalember a benzinkútnál, ami a falu igazi központja, egyfajta shop-stop, még benzin is van, lassan helyreáll az ellátás, dízelre viszont csak ígéret érkezett eddig. Van itt kisbolt és büfé, ahol 250 a kávé, 1650 a csevap hasábbal, 700 a melegszendvics. „Miért rendelsz te pizzát, amikor van itt minden?” – kérdezi a Mohácsról átjáró eladólány, a fiatalember magyarázkodásra kényszerül.

photo_camera Benzinkúti büfé Udvaron

Fotó: Bankó Gábor / 444

Udvar jövőjére nézve a határátkelőhely megszűnése a kisebbik rossz, tankolni, enni továbbra is kell az átutazóknak. A nagyobbik az, hogy 2024-25-re készen lesz a jelenleg is gőzerővel épülő M6-os autópálya új szakasza, ami éppen Ivándárda és Illocska között lépi majd át a határt, a horvátok már át is adtak Eszék alatt egy jelentősebb részt. Félő, hogy ez Udvar teljes eljelentéktelenedéséhez vezet.

„Személyautók továbbra is jönnek majd erre, az ingázóknak fölösleges lesz az autópálya felé kerülniük, a kamionok alól viszont felszabadulunk, csendesebb, nyugodtabb lesz a falu – mondta Frischmann József polgármester. — És sajnos szegényebb is, mert elköltöznek a speditőr cégek, ki tudja, mi lesz a benzinkút sorsa. Vegyes érzelmek vannak bennem.”

Emelte a fegyverét, ha közel jöttél

Udvarnál, illetve a Duna és a Dráva közötti magyar–horvát határszakaszon már a menekültválság előtt is mindenhol volt kerítés. Igaz, akkor már csak 160 centiméter magasságú volt, ezek lettek megerősítve. Az út mellett fut, ahogy közeledünk a faluhoz, a horvát oldalon egy elhagyott őrtorony is van. Kemény határ volt ez sokáig. Az ötvenes években kis híján háborúba sodródtunk Jugoszláviával, miután Tito hátat fordított Sztálinnak. A két ország kölcsönösen megerősítette a határt, aláaknázták, bunkereket építettek. Az 56-os forradalom után sokan a Dráván átúszva menekültek el Magyarországról.



photo_camera Határkerítés Udvarnál

Fotó: Bankó Gábor / 444

Jugoszlávia 1991-es felbomlása idején a határ túloldalán fekvő, zömében horvátok lakta részekért véres háborút indított a szerbek vezette Jugoszláv Néphadsereg. A helyiek még ma is élénken emlékeznek azokra az időkre. Nemcsak hallották, látták is az egymás ellen harcoló katonákat, a lövedékek becsapódását. Aztán évekig tartó néma csönd következett, az udvari határ zárva volt. A szerbek elfoglalták a határ túloldalán fekvő horvát Baranyát, sok embert megöltek, elüldöztek, a határon – a magyar szervek tiltakozása ellenére – aknazárat telepítettek, a közelében a földművelési munkákat is megtiltották. A fekete renault-s fiatalember kisgyerek volt azokban az években.

„Itt voltak a szerbek a határkerítés túloldalán, ha közel mentél a kerítéshez, már emelte a fegyverét. Kifeszítettük a hálót a Fő utcán, ahol most kamionok járnak, és itt fociztunk, mert senki nem jött erre, zsákfalu lettünk. Gázálarcot is osztottak, ha baj van, fent van most is a padláson."

A kerítés itt nincs különösebben megerősítve, össze se lehet hasonlítani azzal az erődrendszerrel, ami a Duna és a Tisza között, a szerb–magyar határon látható, és ahol mindkét oldalon egész embercsempész-iparág épült a menekültekre.

A polgármesternek semmit sem szóltak arról, hogy lebontanák a határkerítést. A benzinkútnál se hallottak erről semmit, igaz, a megélhetés jobban érdekli őket. Azt mondják, a környékbeli falvak helyzete azért is reménytelen, mert kocsi vagy a munkahely által szervezett busz nélkül képtelenség eljárni dolgozni, olyan a Volán-menetrend. Ritkán jár a busz, és nem igazodik a munkaidőhöz. „Már Lánycsók is isteni lenne, ott legalább van busz, de innen szépen lassan elmegy mindenki” – mondja, majd fogja az addigra becsomagolt rántott húsokat, kifizeti, de a kávét nem, mert azt grátisz adta a büféslány.

Lippó kilóg a sorból

Udvar és Sárok légvonalban nyolc-tíz kilométerre fekszik egymástól, de nemcsak azért kerülünk 25 kilométert autóval, mert a nyílegyenes sétához hatszor kellene átlépni a cikkcakkos, amúgy is kerítéssel védett határt. Útközben látjuk, ahogy Lippónál épül az M6-os csomópontja. Az első világháború előtt döntően németek és szerbek lakta falu (az ezer lakosból mindössze 32 volt magyar) az egyik legnagyobb haszonélvezője a beruházásnak. Az autópályát építő cégek ide fizetik az iparűzési adót. A rezsiválság miatt így volt pénz az önkormányzati épületeken fűtést korszerűsíteni, nyílászárókat cserélni, klímát felszerelni, hogy ne kelljen a drága gázzal fűteni – csak az idősek otthonában 800 ezer forint lett volna a számla.

photo_camera Épül az autópálya Lippónál

Fotó: Bankó Gábor / 444

Mindezt Bácsvánin Rájkó, Lippó polgármestere mondta. A határkerítés elbontásáról őt sem tájékoztatták, igaz, az ő faluja távolabb fekszik. Ami Udvarnak bosszúság, az Lippónak öröm: várhatóan egy logisztikai cég is megtelepül az autópálya mellett. A Boszniából, Horvátországból érkező kamionok áruit pakolják majd át itt. Nem elég, hogy helyben fizetik be az iparűzési adót, még 10-15 embernek adnak munkát is, ami a családtagokkal együtt 40-50 fő megélhetését biztosíthatja a 415 lelkes faluban.

A néhány kilométerrel odébb fekvő, határra simuló két zsákfaluban, Sárokon és Ivándárdán nyoma sincs a hurráoptimizmusnak.

Sárokon a telefonszerelő szerint elbontják a kerítést

Mielőtt Sárokra beérnénk, van egy elágazás jobbra, Horvátország felé. Egy áthúzott tábla azt jelzi, hogy erre van Főherceglak, horvátul Knezevo. Az EU-s pénzből létesítendő átkelő megépítését évekkel ezelőtt elhatározták, csakhogy közbejött a menekültválság, Sároknál is sokan jöttek át. Most egy kapuval bármikor be lehet zárni az utat, ahová legfeljebb a határt felügyelő rendőrök hajthatnak be. Amúgy ez a szakasz is kihalt, szemmel láthatóan senki nem akar errefelé jönni Horvátországból, és magyar rendőröket vagy határvadászokat se láttunk, pedig elég sokat időztünk itt.

photo_camera Határkerítés Sároknál

Fotó: Bankó Gábor / 444

Sárok egyáltalán nem olyan, ahogy az ember egy határ menti zsákfalut elképzel. Az utcák rendezettek, szép, gondozott zöldsáv van az utak mentén, a buszmegállóval szemben betlehem, kicsit odébb felfújt mikulás, a vegyesbolt délben zárva. A házak takarosak, és még iskola is van, pedig alig százan élnek itt.

„Csak kint maradt a tábla az épületen, de az iskola már több évtizede megszűnt” – hűtik le a kedélyeket a polgármesteri hivatalban dolgozók. Itt is a buszmenetrendre panaszkodnak, a falunak kicsi a megtartó ereje, dolgozni helyben csak az önkormányzatnál lehet, és egy kőfaragónál.

„Épp itt volt a telefonszerelő, ő is azt mondta, hogy úgy hallotta, elbontják a kerítést” – mondják, de hivatalosan senki nem értesítette őket ilyesmiről. Mindenesetre nem örülnének neki, mert a menekülteknek csak a Dunán kellene átkelniük, és a hírekben látni, hogy nemcsak a Duna, de még az Égei- vagy a Földközi-tenger sem akadály nekik.

Ivándárdán hét éve nem láttak menekültet

„Az én fogalmaim szerint a kerítést le kell bontani Horvátország schengeni csatlakozásával – mondja Deák József, Ivándárda polgármestere. – Mi vagyunk a legutolsók, akikhez bármilyen információ eljut, pedig minket érint a legjobban, nem?” Menekülteket itt hét éve nem láttak, a délszláv háború alatt viszont nagyon is sokan jöttek, a zöldhatáron át is.

photo_camera Deák József

Fotó: Bankó Gábor / 444

A nyolcvanas években még gondozták a nyomsávot a falu (és az ország) határában, amit naponta felgereblyéztek. Jelzőrakétákat is telepítettek; ha egy határsértő vagy állat nekiment a térdmagasságban kifeszített drótnak, jelzett a rakéta. A kilencvenes évek elejének délszláv háborújában aztán nemcsak jelzőrakéták röpködtek, hanem valódiak is, mindennaposak voltak a súlyos harcok a falu közelében, és előfordult, hogy berepültek Ivándárda fölé is jugoszláv harci gépek. Olyan súlyos incidens nem volt, mint Barcson, amit máig tisztázatlan okból lőtt egy vadászgép.

Ivándárdán mindenki tud dolgozni, aki akar, sokan a Bólyi Ipari Parkban keresik a kenyerüket, a műszakhoz igazított munkásbusz hozza-viszi őket. A szocializmus idején ez jellemzően állattartó vidék volt, ma már nem így van, tyúkot is alig találni.

Ivándárda is német többségű volt a második világháború előtt (Iwandarde), nagyon kevesen maradtak, de van új beköltöző is. Az egykori NDK-területről érkezett egy hétgyermekes család, a szülők a közelmúltban a közmeghallgatásra is eljöttek.

Illocskán épp sármentesítik a határutat

„Nézzen körül, ide senki nem jön, a házak elhagyatottak, a fiatalok elmennek innen, meg is értem őket” – mondja Kehi József, a covid utáni első időközi választások egyikén megválasztott polgármester.

Illocskán a Fő utcán zajlik az élet, nincs is más ezen kívül. A postásautó lassan gurul végig a falun, haladási irányát kürtszó jelzi, egy sor postai szolgáltatást el lehet intézni a sofőrnél, néhol szinte megrohamozzák az autót. A buszmegállóban kényelmes székekkel, gondozott virágokkal berendezett fedett miniváró van, viszont az összkép nem túl hízelgő: a többi faluhoz képest sok a lepusztult, elhagyatott, romos ház. Panaszkodik is miatta Kehi József. Szívesen költöztetne az üresen maradt, végrehajtás alatt álló házakba családokat, csakhogy ez tilos, és mire vége az eljárásnak, az épületek lakhatatlanná válnak. Azt még nem tudja, hogy a rezsiválság mennyiben érinti a települést, most fog számvetést csinálni, de a Magyarbóllyal közösen üzemeltetett 45 férőhelyes idősek otthona miatt már fáj a feje. „Ott nem lehet csak 18 fokig fűteni, az öregek mindig fáznak, nekik meleg kell.”

photo_camera Illocska Fotó: Bankó Gábor / 444

A határkerítés mellett fut egy sáros út, amit a rendőrök használnak. A falun keresztülhajtó járőrautók folyton behozzák a faluba a sarat, többéves probléma ez, ami megoldódni látszik. A falu határában hatalmas halom kavics áll, ezeket terítik szét a kerítés menti saras úton. Kérdés, lesz-e a munkának értelme, mert a polgármester információt még nem kapott arról, hogy bontják-e a kerítést, vagy sem, és a helyzet bonyolultságát jelzi, hogy ha rajta múlna a dolog, akkor sem tudná, „melyik oldalra billenjen”.



Címlapkép: határkerítés Udvarnál