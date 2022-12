A londoni Legfelsőbb Bíróság felől nyugodtan lehet Afrikába deportálni a menekülteket

A londoni Legfelsőbb Bíróság szerint nem áll fenn jogi probléma az Egyesült Királyság kormányának azon tervével, hogy menedékkérőket küldjön Ruandába. Rishi Sunak elődei politikáját követve bejelentette, hogy visszaszorítja az illegális bevándorlást, és hogy a kormány újra akarja indítani a ruandai járatokat.

photo_camera Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

A tervről először Boris Johnson beszélt tavasszal, több tízezer, nem legálisan érkező menedékkérőt telepített volna le Ruandába. Az ötletet, ahogy akkor is, most is ellenzik a nagyobb emberjogi szervezetek és maga az ENSZ is.

A járatokat eddig az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) blokkolta, a Brexit-pártiak pedig fogták a fejüket, hogy hiába léptek ki az Unióból, egy Anglián kívüli bíróság mégis felülírhatja a döntéseiket. A brit parlament már jó ideje keresi a módját, hogy az ország távozhasson az Emberi Jogok Európai Egyezményéből is.

Bár a kormány tervét törvényesnek nyilvánították, további fellebbezések várhatók a brit bíróságokon. Az ECHR végzése pedig továbbra is megakadályozza az azonnali kitoloncolást a jogi procedúrák végig.

A menekültek egy harmadik országba toloncolása nem egyedi eset, korábban írtunk arról, hol történt hasonló, és hogy a menedékkérők deportálása az európai felelősséghárítás iskolapéldája.

Az Egyesült Királyságba idén rekordmennyiségű menedékkérő (40 ezer fő) érkezett Franciaországból. A múlt héten süllyedt el egy hajó tele menekültekkel a La Manche csatornán, négyen meghaltak. (DW)