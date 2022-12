Orbán Viktor évet értékelt, most újságírói kérdésekre válaszol a Kormányinfón

Egy zágrábi horvát televízió riportere felveti, hogy Horvátország teljes egészében ki tudná szolgálni földgázzal a magyar kormányt, így nem szorulnánk orosz gázra. Orbán szerint zajlanak erről az egyeztetések.

Az újságíró a nagy-magyarországos sáljáról is kérdezi a miniszterelnököt, amely Horvátországot is Magyarország részeként ábrázolja: mi volt az oka, hogy Orbán pont ilyen sálban fogadta a neki mezt ajándékozó Dzsudzsák Balázst a focista leköszönő meccsén, és erről képet is közzétett a közösségi oldalán? A magyar miniszterelnök szerint ebben semmi különleges nem volt, mert „egy ezeregyszáz éves országból beszélünk, történelmi szimbólumok vesznek minket körül”.