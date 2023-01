A TikTok a legundorítóbb hely, ahol valaha jártam az interneten. Már régóta érlelgetem magamban ennek a cikknek a megírását, de előbb végig kellett mennem azokon a folyamatokon, amiket egy olyan személy érezhet, akit zaklattak: döbbent hallgatás, a kérdés feltevése, hogy másokkal is ez történik-e, vagy csak velem, a probléma felismerése, sorstársak keresése.

Ez persze nyilván valahol túlzás, valójában nem zaklatott a TikTok, és bármikor dönthettem volna úgy, hogy kilépek ebből az egészből, de azért mégis úgy éreztem, hogy nincs rendben, ami történik.

A TikTok-feedembe folyamatosan olyan videók pörögnek be és indulnak el automatikusan, amelyek nemhogy nem érdekelnek, de soha látni se akartam őket. Hosszú a sor, de a teljesség igénye nélkül: rohadó fogakról, fekélyes, fekete ínyről szóló fogorvosnál készített videók, brutális pattanáskinyomó videók, betonvastagságú sarokbőrkeményedés-eltávolító videók, gombás, korpás lemezek eltávolítása a fejbőrről. Ezeken kívül időnként megjelennek szexuális tartalmú videók a seggrázós lenge ruhába öltözött lányoktól a műanyag hüvelybe műpéniszt töfködő videókig.

Hozok néhány konkrét példát, de csak azok nyissák meg, akiknek van gyomruk az ilyenekhez, és nem bánják, ha egy darabig biztosan megjelennek majd az ehhez hasonló videók a saját feedjükben is. Akiket nem érdekel, gyorsan tekerjenek a cikk következő fejezetére, mert a videók automatikusan is elindulhatnak:





Ezek mind olyan videók, amelyek a nyugalom megzavarására alkalmasak, és nincs választása az embernek, hogy el akarja-e indítani a videót, vagy sem. A legtöbb, amit tehet, hogy amilyen gyorsan csak tud, továbblapoz. A videók előtt pedig legtöbbször semmilyen figyelmeztetés nincs, noha néhány videóra a videó feltöltői ráírják, hogy a nyugalom megzavarására alkalmas lehet, de mivel nem a videó előtt jelenik meg a felirat, csak a videóra írják rá, már tök mindegy, rég láttuk azt, amit nem akartunk látni.

Az is biztos, hogy vannak, akiket ezek érdekelnek, és élvezetet jelent számukra a videók megnézése (satisfying to watch), mert rengeteg az olyan videó is, ami emberek reakcióját mutatja például egy gigapattanás kinyomásakor. De létezik egy olyan műfaj is, amikor kamu megbotránkoztató, gusztustalan videókat csinálnak. Például ezek:

Az első sokk után könnyen rá lehet jönni, hogy valójában csak babszemeket ragasztottak fel a bőrükre, amik úgy néznek ki, mintha kullancsok vagy más ismeretlen élősködők borítanák emberek testét.

Az undorító videók létezése az interneten természetesen nem új, akiket érdekeltek ezek, nyilván eddig is meg tudták találni. A különbség viszont az, hogy aki ilyeneket akar nézni, az célirányosan rákereshet a Youtube-on vagy más platformon, aki pedig nem, az nem tesz ilyet. A TikTok viszont kéretlenül dobálja fel ezeket a tartalmakat anélkül, hogy megadná annak a lehetőségét, hogy el se indítsuk ezeket a videókat, és megőrizzük lelki békénket.

Az algoritmus

Mindez azért is félelmetes és azért is alig meri az ember bevallani, ha ilyen történik a feedjében, mert elvileg a TikTok tűpontosan méri le, hogy mi az, ami minket érdekel. Még zavarba ejtőbb, hogy ezeket a videókat kifejezetten az úgynevezett Neked listákra nyomja be az algoritmus, aminek aztán tényleg az lenne a lényege, hogy a minket valóban érdeklő tartalmakat mutassa.

Ahogy utánaolvastam, más is küzd ezzel a problémával. A Redditen többen is panaszkodnak arra, hogy a barátaik által elküldött cuki cicás vagy táncos videók után azonnal ilyen gusztustalan tartalmakat kezd el feldobálni a TikTok, pedig soha nem néztek efféléket.

Az Atlantic újságírója is felvetette a problémát azzal a felütéssel, hogy a TikTok algoritmusa szerint ő egy borzalmas ember, mert csak olyan tartalmakat dobál fel neki az oldal, amiket szerinte csak borzalmas emberek néznek, például egy piros ruhás lányról, aki azt suttogja a kamerába, hogy „abba a korba lépett, amikor már randizhat veled...vagy az apáddal.”

A TikTok tavaly nyáron közzétett egy magyarázó bejegyzést arról, hogy mi alapján kerülnek be a videók a Neked listára. Eszerint az algoritmust úgy találták ki, hogy folyamatosan fejlődjön, korrigáljon és tanuljon. Ebben leírják, hogy ha nem tetszik a videó, akkor hosszan kell nyomni a videót, majd amikor felugrik az ablak, lehet jelenteni a tartalmat vagy csak kattintani a nem érdekel gombra, és elvileg többet nem látunk ilyet. Ezt viszont szerintem elég kevesen tudják (én is most tudtam meg ebből a manuálból), külön gomb nem jelöli ezt a lehetőséget, és tényleg elég hosszan kell nyomni a videót, miközben a szemünk előtt továbbra is zajlik az undorító tevékenység.



Az Atlantic újságírója megkereste a kaliforniai egyetem egyik professzorát, Julian McAuley-t, aki számítógépes algoritmusokra szakosodott. Elmondása szerint az ajánlási algoritmusok nagyon hatékonyak lehetnek, de valójában semmit sem tudnak rólunk, mivel az algoritmus mintákat próbál találni az előzményeinkben (tehát, hogy eddig milyen videókat néztünk meg), és ezeket kombinálja más felhasználók előzményeivel.

Elmondása szerint az algoritmusok úgy vannak optimalizálva, hogy egy adott eredményt érjenek el, ilyen eredmény lehet például egy kattintás, egy megosztás vagy több, az alkalmazásban eltöltött idő. Az neki teljesen mindegy, hogy úgy nézel meg egy videót, hogy közben a hányinger kerülget, vagy negatívan kommentelsz a videóról, a lényeg, hogy megnézted.

Tehát csak egyetlen egyszer kövessük el azt a hibát, hogy megnézünk egy nem kívánt tartalmat, és már is jön egy csomó. Tapasztalatom szerint azonban megnézni se kell a videót feltétlen ahhoz, hogy több ilyen tartalmat kapjunk, néha az is elég, ha nem elég gyorsan lapozunk tovább. Ahhoz pedig, hogy ezeket a nem kívánt kontenteket majdnem teljesen eltüntessük a feedünkből, elég sok munka kell. Nagyon tudatosan kell olyan tartalmakat néznünk, lájkolnunk, bekövetnünk, amik tényleg érdekelnek minket. Az Atlantic újságírója kifejti, hogy ez már csak azért is nehéz, mert sokszor hiába dob fel zavaró, gusztustalan videót a TikTok, az ember megnézi, esetleg megbotránkozva elküldi egy barátjának, és máris beindul az öngerjesztő folyamat. Nekem több hétig tartott kipörgetni a kéretlen tartalmakat, de a cikk miatt most nyilván újra elöntenek majd.

A kínai tulajdonlású TikTokot az Egyesült Államokban egyébként éppen készülnek betiltani nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva.