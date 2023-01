A chatelő algoritmus lehet a legkomolyabb kihívás, amivel a Google-nak az elmúlt évtizedben szembe kellett néznie

November vége óta, amikor az OpenAI szabadon hozzáférhetővé tette a ChatGPT nevű mesterséges intelligencia alapú chatelő algoritmusát, gyakorlatilag nem telt el nap, hogy ne jelent volna meg legalább egy nagyobb léptékű véleménycikk vagy esszé a világsajtóban; vagy arról, hogy a szemünk előtt zajlik éppen az AI-forradalom, és vége az oktatás és a kreatív szakmák eddig ismert formáinak, vagy arról, hogy mely munkahelyek fognak tömegesen feleslegessé válni az alkalmazás miatt, vagy arról, hogy nem is annyira meggyőző a ChatGPT, és az algoritmusnak számos hibája van.

Ritkán látni olyat, amikor egyetlen fejlesztés ekkora hullámokat vet, hosszú hetek óta tényleg minden a ChatGPT-ről szól, és azóta megy a találgatás is, hogy oké, meggyőző, amire képes, de mire lesz ez jó.

photo_camera Fotó: JONATHAN RAA/NurPhoto via AFP

Utóbbi kérdésre látszik körvonalazódni az első konkrétabb válasz: múlt heti hírek szerint a ChatGPT hamarosan beépülhet a Bingbe, és a jövőben a kereső az algoritmus segítségével fogja megválaszolni a kérdéseink egy részét. Ha valakinek nem lenne meg, a Bing a Microsoft keresője, amit a Google kihívójának szántak, de a versengésben csúnyán alulmaradt. Mint kiderült, a Microsoft most a legfelkapottabb netes technológia beépítésével támasztaná fel elfeledett-lesajnált keresőjét.

Könnyű belátni, hogy a ChatGPT alapú keresés milyen ígéretet hordoz: az elmúlt években számos beszámoló született arról, hogy hiába piacvezető és kvázi egyeduralkodó, valójában évről évre rosszabb élmény a Google keresőjét használni. A keresési eredmények első oldalait megszállták a fizetett posztok, egész iparág jött létre abból a célból, hogy a Google első néhány találati oldalára tartalmakat gyártson, és sokak gyakori tapasztalata lett, hogy a Google-ban keresve a végén nem kész választ kaptak a kérdésükre, hanem számos linket, ahova továbbkattintva elkezdhetnek nyomozni a tényleges válasz iránt.

Ehhez képest a jóval „emberibb” válaszokat ígérő ChatGPT egészen más elv szerint működik: a hatalmas betáplált adatbázisra épülve az algoritmus egyszerűen megtippeli, hogy egy mondatban mi a legvalószínűbb következő szó, és eszerint alkot új szöveget. Ez egészen másfajta válaszolási képességet jelent, mint amit megszokhattunk.

A kétféle keresés közötti különbséget jól szemlélteti a New York Times technológiai podcastjának példája, melyben arra kerestek rá, hogy milyen típusú cipőket érdemes beszereznie egy férfinak. A meglehetősen banális kérdésre a Google egy blogposztból kiemelt pár válaszrészletet, majd rögtön felsorolt egy csomó kérdést, amit más felhasználók feltettek korábban, hátha inkább erre lennénk kíváncsiak valójában. Majd rengeteg cipőreklám közé ágyazva különféle blogokat kezdett felsorolni, amelyek azt ígérték, hogy választ adnak a kérdésre. Azaz a Google nem egy kész, kézzel fogható válasszal állt elő, hanem megteremtette a lehetőségét annak, hogy a felhasználó továbbkattintson általa nem ismert oldalakra, és onnan kezdje összeszedni a választ.

Ehhez képest a ChatGPT pontokba szedve konkrét típusokat sorolt. Nekem is, amikor most újra beírtam ezt a kérdést:

Ugyanezt a kérdést magyarul is feltettem a két felületen, és a Google általam korábban egyáltalán nem ismert, zömében hirdetéseket megjelenítő oldalakat tálalt elém, míg a ChatGPT az angolhoz képest jóval esetlenebb nyelvezettel, de ismét előállít egy tételes listával:

A különbség látványos, és a felhasználói élmény szempontjából jelentős. A Bing és a Google eddig is csinált olyat, hogy a keresés tetejére az egyik legelső találati oldalból kiemelt részleteket, de azzal, hogy a ChatGPT a konkrét kérdésre válaszolva hoz létre új tartalmat, komoly szintlépés történt.

Az új tartalom létrehozása azonban kulcskérdés, a ChatGPT ugyanis sokszor egyszerűen téved: számtalan példát lehet látni az interneten, hogy az algoritmus nagy határozottsággal, tökéletes angolsággal, épp ezért elég meggyőzően közöl téves információkat. Az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman is arra figyelmeztetett, hogy egyelőre hiba lenne bármilyen fontos dolog esetében túlságosan is az algoritmusra hagyatkozni. Épp ezért az egyik legkomolyabb kérdés, hogy a Microsoft hogyan tervezi integrálni a ChatGPT-t a Bingbe. A Verge cikke szerint arra érdemes számítani, hogy a márciusig tervezett induláskor csak a felhasználók szűk csoportja számára, tesztjelleggel és csupán bizonyos kérdések esetében fog működésbe lépni az algoritmus.

Az amúgy, hogy a ChatGPT és a hasonló nyelvi modellek valaha megbízhatóvá válhatnak-e, azaz elérhető-e a jövőben egy olyan fejlettségi szint, amikor nem lesz ennyi tényszerűen téves állítás a válaszaikban, az ezeket a fejlesztéseket kísérő egyik legkomolyabb módszertani-technológiai vita tárgya. Az egyik tábor szerint igen: finomhangolással, tanítással, megfelelő szűrőkkel el lehet érni, hogy érdemben csökkenjen a téves válaszok aránya. Ám a másik tábor szerint hiába táplálnak be sokkal több információt az algoritmusok mögé, attól még az alapprobléma megmarad, és ezek a modellek sosem fogják „érteni” a világot, csak sokkal hatékonyabban egészítenek ki mondatokat, így pedig nem fog csökkenni a téves állítások száma.

Évek óta készültek erre

A ChatGPT Bingbe integrálásának tervét megíró The Information cikkéből derült ki az is, hogy a Microsoft 2019-ben, amikor szoros együttműködési megállapodást kötött az OpenAI-jal, és jelentős befektetést nyújtott a mesterségesintelligencia-startupnak, pont valami hasonlót tervezett: hogy idővel a keresőjükbe építhetnek egy algoritmust, ami nem egyszerűen átfésüli a netet válaszokért, hanem saját válaszokat tud létrehozni.

A ChatGPT megjelenése és az azt kísérő felhajtás állítólag a Google-ön belül is heves reakciókat váltott ki: iparági hírek szerint a cég menedzsmentje a „vörös kód” kihirdetése mellett döntött, ami nagyjából a házon belüli veszélyjelzők megnyomásával egyenértékű. A ChatGPT ugyanis hosszú évek óta az első olyan érdemi technológiai fejlesztés, amely alapvető kihívást jelenthet a rendkívül jövedelmező, a Google legfontosabb bevételi lábát jelentő hirdetési-keresési piacon.

A Google a hírek szerint a saját szolgáltatásának villámgyors fejlesztésével reagálna a kihívásra, ami a mezei felhasználók számára mindenképp jó hír. Azt is lehet tudni, hogy a techóriás eleve fejleszt hasonló AI-alapú nyelvi klienseket, amilyen a ChatGPT, sőt, a ChatGPT kifejlesztését lehetővé technológiát eleve a Google mérnökei alkották meg. (A Google egyik saját nyelvi algoritmusa, a LaMDA tavaly nyáron vált igazán híressé, amikor egy fejlesztő azt állította, hogy az algoritmus öntudatra ébredt.)

A Google az elmúlt években kisebb lépésekben, de folyamatosan frissítgette különféle nyelvi modellek segítségével a keresőjét, de a komolyabb, radikálisabb átalakítás eddig elmaradt. És az is világos, hogy ezt nem is feltétlen engedhetnék meg maguknak. Egyrészt piacvezető, szinte az internettel magával szinonim, intézményesült keresőfelületként jóval megfontoltabban kell eljárnia, nem engedhet meg magának olyan hibákat, melyek egy kisebb startup fejlesztése esetében még beleférnek. Többek között azért sem, mert a világ számos kormánya és szabályzóhatósága már így is árgus szemmel figyeli a Google minden lépését.

Lehet tudni azt is, hogy a ChatGPT-be diktált minden egyes parancs végrehajtása olyan léptékű erőforrásokat igényel, hogy annak centekben mérhető költségei vannak. Ez a pár millió felhasználót megmozgató ChatGPT esetében még kezelhető, a napi sok milliárd keresést elvégző Google esetében viszont jóval meredekebb összeg lenne. Harmadrészt, és alighanem ez a legfontosabb szempont: az új technológia egyelőre nem alkalmas arra, hogy digitális hirdetéseket társítson a keresési találatok mellé, és a Google bevételének négyötöde ebből a forrásból származik.

Ezek mind olyan problémák, melyeken idővel túl lehet lendülni. Abban szinte minden megszólaló elemző biztos, hogy a ChatGPT és a hasonló technológiák üzemeltetési költsége érdemben csökkenni fog a jövőben, és vélhetően a techcégek ki fogják találni azt is, hogy milyen hirdetési modellt tudnak az AI-algoritmusok mellé társítani. Bár mint arra többen felhívták a figyelmet, a kereséseinkre túl pontos és részletes válaszokat adó chatbotok a Google és társai jelenlegi üzleti modelljének végét is jelenthetik, hiszen ha részletes és precíz választ kapunk a kérdésünkre, akkor nem lesz miért továbbkattintani más oldalakra.

A ChatGPT berobbanásával úgy fest, hogy 2023 egyik nagy technológiai kérdése az lehet, hogy hogyan keresünk a jövőben az interneten. A Google elképesztő versenyelőnyből, de eléggé elkényelmesedve fut neki ennek a versengésnek, míg a Microsoft esetében már most az elmúlt évtizedek egyik legjobb technológiai befektetéseként szokás emlegetni, hogy a vállalat 2019-ben egymilliárd dolláros befektetéssel magához kötötte az OpenAI-t, és ennek köszönhetően hamarosan teljesen átalakulhat a Bing működése. A legfrissebb hírek szerint pedig a Microsoft már a Word-be, az Outlookba és a PowerPointba is tervezi integrálni a ChatGPT-t.

Közben persze az új fejlesztések sem állnak le: miközben mindenki a ChatGPT mögött működő GPT 3.5 technológiától volt elámulva az elmúlt hónapokban, az OpenAI szűk körben várhatóan már idén bemutatja a GPT 4-et, és a kiszivárgott hírek szerint ahhoz képest a ChatGPT nevetséges játékszernek fog csak tűnni.