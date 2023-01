A saját hawaii szigetén bírságolták meg gyorshajtásért az Oracle vezetőjét

A Business Insider arról írt, hogy a világ egyik legnagyobb üzleti szoftvercégének, az Oracle-nek társalapítóját, Larry Ellisont egy rendőr megbírságolta gyorshajtásért egy olyan hawaii szigeten, ami 98 százalékban a multimilliárdosé.

photo_camera Larry Ellison 2019. október 24-én Los Angelesben. Fotó: Phillip Faraone/Getty Images via AFP

Ellisont októberben intették le, miután egy narancssárga Corvette-ben a megengedett sebességnél gyorsabban hajtott, és egy stoptáblát is figyelmen kívül hagyott. Később azt mondta, a gyerekeivel való közös vacsorára sietett, de ez szerinte sem mentség.

A Hawaii szigetcsoport Lanai szigetének szinte az egésze Ellisoné, 2012-ben 300 millió dollárért (kb. 111 milliárd forint) vette meg a 365 km2-es sziget 98 százalékát, és azt tervezi, hogy a világ első fenntartható, zöld gazdasággal működő turistaparadicsomát alakítja ki ott. 2018-ban wellnesscéget alapított a szigeten, aminek a célja állítólag az adatok felhasználásával segíteni az embereket egészségesebb és hosszabb életet élni.

Gabe Johnson, egy Maui megyei tanácstag, aki Lanai városát képviseli és ott él, azt nyilatkozta a Hawaii News Now-nak, hogy nehéz szembeszállni Ellisonnal, és az őt megbírságoló rendőr „szép munkát” végzett. „Egyes közösségek, mint azt mindannyian tudjuk, hagyták, hogy az elit elvaduljon” – mondta Johnson, bírálta Ellison viselkedését és néhány projektjét a szigeten.

A Hawaii News Now arról számolt be, hogy hetekkel azelőtt, hogy Ellisont megbírságolták volna, a lakosok azzal vádolták cégét, hogy elzárta a nyilvánosság elől az Ellison Four Seasons üdülőhelyéhez közeli Hulopoe Beach Parkot. Johnson elmondta, hogy a strandot a bennszülött hawaiiak használják kulturális gyakorlatokra. Azt mondta, sziget lakóinak „még mindig vannak jogai”. (Business Insider)