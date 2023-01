Egy köpésre van a Balatontól, patak folyik át rajta: Csopak vezetése szerint pont jó hely lenne egy újabb lakóparknak

Alig egy évvel ezelőtt, tavaly januárban jelentette be Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője, hogy Csopak egyik nagy zöld, több mint 20 ezer négyzetméteren fekvő egykori állami üdülőjét a kormány önkormányzati tulajdonba adta. A döntés a Magyar falu program hosszú távú településfejlesztési célkitűzése részeként született meg.

A Patakpart-üdülő néven emlegetett, hat helyrajzi számon fekvő, értékes terület tíz éve parlagon hevert, és a helyiek azt remélték - ha már Csopak partmenti részének jelentős részét lebetonozták -, hogy az önkormányzat megpróbál visszaadni valamit a lakóknak és a helyi nyaralótulajdonosoknak, és a nagy zöldterülettel körülvett telken valami olyasmi épül, aminek a közösség is hasznát veszi.

photo_camera A patakparti üdülő Csopakon. Két táblán is hirdetik, hogy eladó. Fotó: Németh Dániel/444

Azoknak, akik ebben reménykedtek, csalódniuk kellett. A város önkormányzata tavaly novemberben zárt ülésen döntött az ingatlan hasznosításáról, és mára meg is jelentek a hirdetések, mely szerint a Patakpart-üdülőt árverésre bocsájtják 1,6 milliárd forintos kikiáltási áron. A hirdetésben megjelent szövegben így írják le az üdülőt:

„A terület Csopak központi-déli részén, a 71-es főút és a Kőkorsó utca találkozásánál, a Balatontól 600 méterre található. Ezen a területen korábban üdülő működött, ami jelenleg Csopak Község Önkormányzatának tulajdonában található. A 6 helyrajzi számból álló telek összterülete 20123 m2, ebből 4 telek rendelkezik közútkapcsolattal. A terület pazar jellegzetességének számít a rajta hosszan keresztül csordogáló Séd patak. (...)”

photo_camera Az épületegyüttes egyik bejárata. Fotó: Németh Dániel/444

A területen van teniszpálya kiszolgálóépülettel, egy 40 lakásos, erősen lerobbant állapotban lévő, 4 szintes apartmanház portaépülettel, illetve egy nádfedeles étterem.

Az ingatlan.comon is futó hirdetményben külön ki is emelik, hogy „megőrzendő értéket képez a terület zöldterületi karakterisztikája, továbbá a Séd-patak és környezete”.

De az új balatoni reflexek egy jó kis „megfejlesztésre” itt is azonnal működésbe léptek.

„A Patakpart üdülő területe kiváló lehetőségeket biztosít különböző ingatlanfejlesztésekhez. Akár turizmus céljára, akár lakópark létrehozásához” - írják.

A hirdetményt az ingatlanközvetítéssel foglalkozó VEMING Kft tetté közzé: a vállalkozás tulajdonosáé a közbeszerzéseken rendre jól szereplő Vemév-szer Kft is, ami nemrégiben 272 millió forint támogatást kapott hotelfejlesztésre - éppen a Séd patak völgyében.



photo_camera A területen csordogál át a Séd-patak. Fotó: Németh Dániel/444

Csopakon - ahogy mindenhol a Balaton körül - évek óta masszívan betonoznak és térköveznek. A település egyetlen strandja nagyon keskeny, és bár nagyon szépen felújították és rendben is tartják, nyaranta gyakorlatilag heringekként strandolnak egymás hegyén-hátán az emberek. Ez azért is drámai, mert a településnek gyakorlatilag nem maradt kijárata a Balatonhoz: 2019-ben a kikötőt is elzárták a helyiek elől.

photo_camera Magánterület! Fotó: Németh Dániel/444

Ahogy arról annak idején többek közt a Népszava is beszámolt, az akkor ismét állami tulajdonba került Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) vezetése a kisebbségi tulajdonos önkormányzatok tiltakozása ellenére elfogadta a tervet, mely szerint a cég több ingatlanját is eladja. Négy kikötőt akartak megszüntetni és eladni, köztük a csopakit, de csak utóbbit sikerült, Akali, Kenese, és Udvari ügyesebben lobbizott. A kikötőt végül a vártnál jóval magasabb áron, a kikiáltási ár tizennyolcszorosáért, csaknem 890 millió forintért szerezte meg a Sápi Major Kft.

A vásárló az a cég, melynek egyik tulajdonosa az a Varga Zsuzsanna, aki szerepel a földárverésekről szóló, a Greenpeace közreműködésével készült, 2005-2006-o Ángyán-jelentésben, és aki felbukkant a vádemelés alatt álló volt igazságügyi államtitkár, Völner Pál fiának bizniszei körül is.

Bár az önkormányzat és a cég között kötött szerződésben leszögezték, hogy a terület közparknak számít, tehát oda beléphetnek az emberek, a Kft. építési területté nyilvánította a mólót, és kerítéssel zárta el a látogatók elől.

Ambrus Tibor, Csopak polgármestere azzal védekezett, nekik sajnos nincs joguk kerítést bontani. A kerítés most is áll.