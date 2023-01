Szijjártó Péter szerint az akkumulátorgyárak elleni tiltakozások mögött felsejlik valaki más is

Ezúttal Nyíregyházra jelentett be Szijjártó Péter egy akkumlátorgyártáshoz kapcsolódó beruházást: A Boysen csoport 60 milliárd forintból épít üzemet a városban. 400 embert foglalkoztatnak majd és akkumulátortartó-takaró lemezeket fognak gyártani a BMW számára.

A külügyminiszter ennek kapcsán fontosnak tartotta, hogy szóljon a terjedő akkumlátorgyár-ellenességről is. Azt mondta, Magyarország már ma is a világ harmadik legnagyobb elektromos akkumulátorgyártója. „Tehát ha valaki valamifajta titokzatos, új, veszélyes fogalomként kíván hivatkozni az elektromos akkumulátorgyártásra, annak a szíves figyelmét felhívom arra, hogy Magyarországon hatalmas elektromos akkumulátorgyárak működnek már most is, és a hatásuk közel sincs olyan, mint amit egyes, önmagukat fantasztikus szakértőknek minősítő, alapvetően ellenzéki politikusok próbálnak itt összehazudni" – közölte.

A Debrecenben heves tiltakozást kiváltó kínai CATL-ről is beszélt. A cég elmondása szerint nemrég avatta fel németországi új üzemét is. „Úgy látszik, hogy ami Németországban jó, azzal szemben Magyarországon egyeseknek kifogásuk van, csak nehogy kiderüljön, hogy az inspiráció is máshonnan érkezik" – mondta a magyar külügyminiszter.

Az M1 sietett is megmagyarázni, hogy ki lehet a háttérben: