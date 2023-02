Még 45 milliárd forint kellene a Biodóm befejezéséhez a főváros szerint

Nincs elég forrása a fővárosnak az Állatkertben épülő Biodóm befejezéséhez. Bősz Anett főpolgármester-helyettes szerint a beruházást a kormány kezdeményezte, ezért neki kell a forrásokat is biztosítania. „A jelenlegi ismereteink szerint nagyságrendileg 45 milliárd forint hiányzik a Biodóm befejezéséhez” - mondta Bősz a Szabad Európának.



photo_camera Fotó: Szász Zsófi/444

A főpolgármester-helyettes szerint a fővárosnak mint tulajdonosnak fenntartói kötelezettségei vannak, de a beruházáshoz semmi köze nem volt és most sincs. Szerinte jelenleg is a kormány oldalán pattog a labda, mert ez egy állami beruházás. Mivel a kormány nem adott pénzt a projekt befejezésére, ezért a Biodóm félkész maradt, ugyanakkor a fővárosnak már most is fizetnie kell a fenntartási költségeket.

„Lázár János kezében vagyunk, és ő inkább leállít beruházásokat, mint befejez. Csak feltételezésekre tudunk támaszkodni, mert nem mond konkrétumot a fővárosnak a kormány” - mondta Bősz arra célozva, hogy a Nyugati felújításának eltörlése után a közlekedési miniszter több tucat másik fővárosi fejlesztést is elkaszálna egy múlt héten nyilvánosságra került dokumentum szerint. (Lázár augusztusban még azt mondta, hogy az állatkert Biodómját be akarja fejezni, mert ez egy fantasztikus ötlet, ráadásul nem maradhat torzón. Még azt is hozzátette, hogy teljesen más a véleménye, mint sok fideszesé, nem érdekli, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában van.)

Az elszálló energiaárak mellett azonban a súlyos pénzügyi gondokkal küzdő főváros egyre nehezebben tudja fizetni az épület fűtését és fenntartását, még annak ellenére is, hogy kitaláltak egy olyan megoldást, amivel jelentős összegeket tudnak spórolni. Mivel a Széchenyi fürdő termálvizét keringetik a létesítményben, a decemberi és januári fűtésszámlát sikerült csökkenteniük, de Bősz szerint jelenleg a fővárosnak még ez is nagy kiadás. A fűtést pedig azért nem lehet leállítani, mert ha a hőmérséklet néhány hétnél tovább 14 fok alá csökken az épületben, tönkremegy a tetőszerkezet.