Szorított az EU az orosz olaj ársapkáján

Az EU-s tagállamok brüsszeli nagykövetei péntek este úgy döntöttek, hogy a hordónkénti 60 dollárról 45 dollárra módosítják az orosz nyersolaj ársapkáját.

Ez jelentős változás, főleg annak fényében, hogy januárban az orosz nyersolaj átlagára 49,48 dollár volt, vagyis az új ársapkát ez alatt húzták meg. A mostanáig érvényben lévő ársapkát az aktuális orosz olaj ára felett határozták meg, azaz eddig nem kényszerítették közvetlenül árcsökkentésre az orosz kereskedőket.

Oroszország bevételeinek legnagyobb részét régóta az olaj adja, de egyre olcsóbban tudja csak eladni. Két éve még 86 dollár felett volt az orosz olaj ára. A háború kitörése óta igazán látványos az ár csokkenése. azóta nagyjából 30 százalékkal olcsóbb, mint a Nyugat-Európában irányadó BRENT típusú olajé. Ennek a fő oka, hogy Európa fokozatosan felhagyott az orosz olaj vásárlásával, és új piacokra (Kína, India) csak úgy tudtak az oroszok belépni, hogy lejjebb vitték az árat. Egyrészt, hogy helyet csináljanak maguknak; másrészt a szállítási költségek Ázsia felé magasabbak, és ezt át kell vállalniuk ahhoz, hogy versenyképesek maradjanak a közel-keleti olajjal.

Az EU által szigorított ársapka az európai piacot közvetlenül már alig érinti, hiszen alig néhány tagállam maradt, amelyik még vásárol orosz olajat - Magyarország, Szlovákia, Csehország és Bulgária a kivételek. A többi EU-s tagállam már egyáltalán nem vesz orosz nyersolajat, és ezzel az oroszok elvesztették az európai piacuk 90 százalékát.

Viszont az ársapkát rá lehet kényszeríteni EU-n kívüli üzletekre is, ugyanis az Európában működő cégek nem működhetnek közre az orosz olaj ársapka feletti eladásában sehol a világon. Ez azt jelenti, hogy a biztosítótársaságok, hajózási vállalatok, pénzügyi szolgáltatók, jogi irodák például egy orosz - kínai üzletnek sem lehetnek a részesei, holott a két ország közti olajkereskedelemben hagyományosan európai biztosítók működnek közre.

Vége az orosz dízelnek Európában

Az EU-s tagállamok a feldolgozott olajtermékekre (benzin, dízel, kerozin) is ársapkát tettek, 100 dollár hordónkénti árat megállapítva. Ez az új ársapka egyszerre lép hatályba az újabb EU-s szankcióval, hiszen vasárnaptól az EU-s tagállamok már finomított olajat sem vásárolnak Oroszországtól. Tavaly csak dízelből naponta 700 ezer hordót vásároltak az EU-s tagállamok Oroszországtól.

A dízel pótlása nehezebb feladatnak tűnt, mint a nyersolajé, főleg Franciaország és Németország volt komoly vevője az orosz dízelnek. Ezekben az országokban hónapokra elég készletet szereztek be, hogy vasárnaptól ne legyen fennakadás a benzinkutakon. Mivel az orosz dízelt eddig szinte csak Európában vásárolták, a szankció hatása az orosz gazdaságra elemzői várakozások szerint nagyobb lesz, mint a nyersolajé volt. Pedig már így is naponta 160 millió euró veszteség érte Oroszországot, és ez várhatóan még nagyobb lesz. Január első két hetében például az oroszok csak azon nyertek napi 20 millió eurót, hogy az európaiak kihasználták az utolsó esélyt, és a szokásosnál is több dízelt vettek tőlük.

Oroszország továbbra is képes lesz az olaja nagy részén túladni, de az ársapka, és a földrajzilag közel eső európai piac elvesztése így is komoly bevételkiesést jelent az oroszországi kereskedőknek, és az olajkereskedelmet jelentős mértékben megadóztató orosz államnak is.

Például Indiának nincs szüksége dízelre, mert a saját finomítói kielégítik a szükségleteit, de az reális lehet, hogy hamarosan a saját dízelüket eladják Európába, és helyébe orosz terméket vesznek. Ezzel India jól fog járni, de az oroszok kénytelenek lesznek olcsóbban szállítani Indiába a dízelt, mint amennyibe a helyi finomítás kerül. Szállítási költségekkel együtt ez hatalmas árleszállítást jelent majd ahhoz képest, mint amennyiért eddig Európának el tudták adni.

Az orosz kormány az energetikai miniszter közleménye szerint abban bízik, hogy Kína hamarosan túl lesz a járványon, újraindul a gazdaság, és ott majd el tudják adni a feldolgozott olajukat is. Csakhogy ezt sem tudják megtenni, ha nem engednek az eddigi európai árból.

Bár a magyar kormány elvi szinten ellenzi az Oroszország elleni szankciókat, a pénteki döntést nem vétózta meg.