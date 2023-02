Márki-Zay Péter megkérdezte a ChatGPT-t, hogy lehet leváltani Orbánt, és úgy érzi, végre megvan a recept

Az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje Kübekházáról jelentkezett be szombaton, ahol épp új pártja, a Mindenki Magyarországa Néppárt alakuló közgyűlését szervezi társaival.

Mivel tavaly nem sikerült megtalálni rá a választ, Márki-Zay Péter most a mesterséges intelligenciához fordult, és feltette a kérdést a ChatGPT alkalmazásnak, hogyan lehetne leváltani a rendszert, azaz

How to bring down the Orbán regime in Hungary?

Márki-Zay elégedett volt a válaszokkal, jóllehet nagyon forradalminak nem mondható az a hat pont, amivel az mesterséges intelligencia előállt:

Támogasd és vegyél részt a tüntetéseken!

Támogasd a független médiát!

Támogasd a demokráciapárti szervezeteket!

Képezd magad és társaidat is!

Vegyél részt a politikai vitákban!

Szavazz a választásokon!



Hódmezővásárhely polgármester szerint viszont megvan a recept, amivel végetérhet a Nemzeti Együttműködés, és elégedetten nyugtázta, hogy már a mesterséges intelligencia is bevethető a jogállamiság visszaállításáért zajló küzdelemben.