Tele van még aknákkal az EU-s pénzekhez vezető út

Egyelőre nem jön friss pénz az Európai Uniótól Magyarországra, hiába sikerült 2022 végén – a tagállamok közül utolsóként – elfogadtatni a magyar helyreállítási tervet (RRF) és az operatív programokat (ehhez az úgynevezett partnerségi megállapodás kellett).

A magyar kormány az idén még lehívhatja a 2014–2020-as pénzügyi ciklus eddig beragadt, mostanáig könyvelt támogatásait, de a 2021 óta lehetséges kifizetések egyelőre hozzáférhetetlenek. Nem jön pénz a járvány okozta gondok enyhítésére összerakott helyreállítási alapból, és nem jön fejlesztési pénz sem, utóbbi az, amit 2004 óta általában EU-s pénzeknek nevezünk.

Három egymástól jogilag független oka van a pénzek beragadásának, bár a zárolások feloldásáért meghatározott feladatok részint fedik egymást. Például a helyreállítási alap megszerzéséért garantálni kell a bíróságok függetlenségét, miközben egy másik vonalon – az úgynevezett horizontális feljogosító feltételek teljesítéséért – szintén előírás ugyanez. A helyreállítási alap lehívásáért úgymond 27 szupermérföldkövet kell elérni, de ebből 17 ugyanaz, amit a jogállamisági feltételességi mechanizmusban írtak elő Magyarországnak. A mechanizmus 17 feladata között van a vagyonkezelő alapítványok (például privatizált egyetemek) működésének átalakítása, de a feladat a feljogosító feltételek között is megjelenik. A legfontosabb problémák megoldását tehát különböző eljárásokban és előírásokban párhuzamosan kényszeríti rá az EU Magyarországra. Ezekről a magyar sajtóban már sok szó volt, mi itt írtuk meg és itt mondtuk el részletesen, hogy mi a helyzet.

Kisebb, de fontos feltételek

A „feljogosító feltételek” azt jelentik, hogy csak akkor adhat pénzt az EU, ha az adott ország megfelel az unió alapjogi chartájának. Erre hivatkozva vannak általánosabb problémái az Európai Bizottságnak Magyarországgal, ide tartozik

a bíróságok politikai befolyásolása;

a homoszexualitás ábrázolásának tilalma 18 év alattiak előtt;

a menekültjogi kérelmek benyújtásának korlátozása;

a vagyonkezelő alapítványok működtetésének visszásságai.

Vannak ezeken felül is megoldatlan feladatai a magyar kormánynak, amelyek esetében a Bizottság szintén a feljogosító feltételeket, azaz az alapjogi charta szellemiségét kéri számon, csak ezek nem átfogó ügyek, hanem a fejlesztési támogatások egyes alfejezeteit érintik. Ezekről a magyar sajtóban eddig nem volt szó, pedig összességében tízmilliárdok megszerzése múlik rajtuk.

Az egyes operatív programokról szóló dokumentumokban konkrétan látszik, hol van még dolga a magyar kormánynak, hogy a pénz minden részéhez hozzáférhessen.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztése nevű program összesen több mint 1300 milliárd forint támogatást tartalmaz – ennek mintegy fele menne egyébként a tanárok fizetésemelésére, de van benne bölcsődefejlesztés, továbbképzés, ösztöndíjak, korrepetálások finanszírozása is.

A program teljes lehívását akadályozza, hogy néhány feljogosító feltétel a Bizottság értékelése szerint hiányzik. Ezeket a feltételeket szintén az EU alapjogi chartájából vezették le, mint a négy nagy, fent leírt problémát, ám ezek nem „horizontális” jellegűek, nem általában akadályai a pénzek lehívásának, hanem kifejezetten az operatív programokon belüli fejezeteket érintenek.

Például a chartából következik, hogy nem érhet hátrányos megkülönböztetés senkit, és ennek biztosítására szükség van átfogó stratégiákra, amelyeket figyelembe kell venni a pénzosztásnál. Az emberi erőforrás program egyes részeit blokkolja, hogy a Bizottság szerint nincs a magyar kormánynak „a nemek közötti egyenlőséget célzó nemzeti stratégiai kerete”. Illetve amit a kormány annak tekint, az kevés.

A kormány itt „A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban (2021–2030)” című akciótervét mutatta fel, amit a Bizottság nem fogadott el. A magyar akciótervet egyébként nemrégiben levették a kormány honlapjáról, és október végén a Magyar Közlönyben megjelent egy határozat arról, hogy a szöveget át kell dolgozni. Tehát a munka már megy a javításon, de amíg nem készül el, és a Bizottság nem hagyja jóvá, addig ennek a hiánya például korlátozza annak 29 millió eurónak (11,2 milliárd forintnak) a lehívását, amit többek között bölcsődékre, illetve az ott dolgozók képzésére, ösztöndíjára lehetne költeni.

Ennél is aggasztóbb, hogy a Bizottság szerint nincs „az oktatási és képzési rendszer minden szintjét felölelő stratégiai szakpolitikai keret” Magyarországon, mert ennek hiánya már annak az 1,7 milliárd eurós (662 milliárd forint) pályázati keretet is veszélyezteti, amelyből a tanári fizetésemelések is mennének.

Az egész operatív program hét nagyobb alrendszerét érintik az ilyen típusú hiányosságok, amelyek leginkább stratégiai tervek vagy értékelési rendszerek elmaradását jelentik. Mindegyikre odaírt valamit a magyar állam, de sok esetben elégtelennek értékelte ezeket a Bizottság. A szövegből nem világos, hogy e feltételek hiánya a pénzek, programok mekkora részét blokkolja, de hogy itt egy csomó nagyon komoly szakmai munkát el kell végezni, az egyértelműen látszik.

A Digitális Megújulás nevű program esetében például energiahatékonyságot javító intézkedések hiányoznak, ami egy 80 millió eurós (31 milliárd forintos) pályázati rendszer elindítását veszélyezteti. Hiányolja a Bizottság a megfelelő hulladékgazdálkodási tervet is, ahogy a szelektív hulladékgyűjtés mostani helyzetének elemzését is hiába keresték a brüsszeli értékelők. Pedig itt illegális hulladéklerakók felszámolására is lehetne költeni a rendelkezésre álló 37 millió euróból (14,4 milliárd forint).

Ennél az operatív programnál is előjönnek a hátrányos helyzetből induló tanulók segítéséről szóló tervek hiányosságai, ami az előbb vizsgált, közoktatást is érintő program esetében is probléma volt, és ez blokkolhatja azt a programot, amit a leszakadó térségek iskoláit segítené számítástechnikai eszközök vásárlásához.

A halgazdálkodási programban nincs olyan feljogosító feltétel, amit a magyar kormány ne teljesített volna, de például a közlekedési programnál hiányzik a vasúti forgalom elemzése, az új beruházások várható hatásának vizsgálata, ami korlátozza a hozzáférést a vasútfejlesztési pályázatok egy részéhez.

Lehetne még hosszan sorolni, hogy a feljogosító feltételek közül mi nincs benne a magyar pénzköltési tervekben. Az egyértelműen látszik, hogy számos tervezést, elemzést ígérő munka van hátra az EU-s pénzek megszerzése érdekében, azokon a politikai szempontból is érzékeny törvénymódosításokon kívül is, amelyekről általában szó van.