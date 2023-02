Túl szép a kilátás, Tihany sorsára juthat Töreki

Attól félnek a helyiek Törekiben, hogy Tihany sorsára jut szeretett vidékük. Amikor Tihanyt emlegetik, arra a folyamatra céloznak, ami a Balaton egyik legszebb fekvésű településével történt az elmúlt években. Emlékezetes, hogy a köz figyelme azután fordult Tihany felé, hogy bemutattuk, valaki elhordta a fél hegyet, majd végigdokumentáltuk, hogyan veszi be a község talán legszebb panorámáját kínáló részét, Óvárt a nemzeti együttműködés rendszere. Gazdasági épületnek nevezett luxusnyaralók, víztározónak mondott medencék lepték el a környéket, van ott háza Mészáros Lőrincnek, Rogán Cecíliának, és jelenleg is kormányközeli figurák építkeznek a szomszédságban. Nemrégiben Matolcsy Ádám köre is berendezkedett a szintén pompás fekvésű Kopasz-hegyen.

Ezek a területek egykor szőlők, gyümölcsösök voltak, ahol a helyiek gazdálkodtak. A közigazgatásilag Siófokhoz tartozó Töreki egészen idáig nagyjából úgy nézett ki, ahogy Tihany a beépítési láz előtt. Innen is csodás a panoráma, vonzó a természet közelsége és az élet lassú tempója. Itt nyugalom van. Vagyis volt.

A Jódi hegyre szűk földút vezet fel. Házak nemigen vannak, inkább csak művelhető földek, de diófa szinte minden kertbe jut. Itt még tényleg látni a szó eredeti értelmében vett gazdasági épületeket, gyümölcsösöket, karámokat és valóban földműveléssel foglalkozó embereket.

A helyzet azonban megváltozni látszik, a helyi gazdálkodók attól tartanak, a spekulánsok trükkösen veszik át a földeket, hogy azokra nyaralókat, szálláshelyeket építsenek.

Itt található a Dharma alapítvány farmja is, ahol mentett állatokat, köztük az állam által elkobozott lovakat, kecskéket, illetve vágóhídról kimentett bikákat tartanak. Az állatok gondozója helyben is lakik, aranykalászos földműves, és nagyjából minden pénzét a farmon élő, gyakran beteg jószágokra költi. Az alapítvány tevékenységével korábban is foglalkoztunk, nekik köszönhető például a szinte legendássá vált tatabányai kecske megmentése is.

Először a lovakért jönnek

A Dharma létezése most veszélybe került: a 40 hektáros területből 32-t elveszíthetnek, ugyanis arra elővásárlási jogára hivatkozva bejelentkezett a szomszéd. Ez gyakorlatilag ellehetetlenítené az alapítvány működését. A konfliktus lényege, hogy ez a terület egy olyan személy tulajdonában áll, aki korábban rövid ideig részt vett az alapítvány tevékenységében, azonban úgy döntött, kiszáll. A jó viszony megmaradt, és elhatározták, a területet eladja társának, a mentett állatok jelenlegi gondozójának. Ám a szomszéd közbelépett, és benyújtotta igényét a földre.

photo_camera Etetés a Dharma Alapítvány menhelyén Fotó: Németh Dániel/444

A szomszéd Barna György, a siófoki Plázs tulajdonosa, aki a dharmások elmondása szerint nem tartózkodik életvitelszerűen töreki ingatlanján, ami a földtörvény értelmében azt jelenti, hogy nem is lehet jogos az elővásárlási igénye az alapítvány egyébként tényleg helyben lakó vezetőjével szemben. Az eset a somogyi agrárkamara földbizottsága elé került, ami február elején tárgyalta az ügyet, 30 napon belül teszik közzé határozatukat. Az alapítvány kuratóriuma nem fogja könnyen adni magát: ha kell, bíróság elé viszik a vitás ügyet.

Mivel Barna maga is hivatalos iratban ismerte el, hogy tartózkodási helye, azaz a hely, ahol évente 30 napnál többet tartózkodik, Budapesten van, a dharmások nem értik, hogyan fogadhatnák el a kérelmét.

Elillanó idill

„Ami a csodálatos dolog Törekivel, az a pech is egyben, hogy kiderült, hogy innen, a dombtetőről gyönyörűen látszik a Balaton” - mondta lapunknak Czinkóczky Csaba, az alapítvány elnöke. Beszélt arról is, hogy amint híre ment az ügyüknek, több helybéli megkereste őket azzal, hogy attól tartanak, Töreki földjeivel „bizonyos köröknek” komoly terveik vannak.

A környéken több földje is van a Barna családnak, nehéz olyan telket találni, ahol nem az övék valamelyik szomszédos föld. Az eredetileg bőrdíszműves Barna Sándor vállalkozói karrierje elején, a hetvenes-nyolcvanas években női táskákat árult Siófokon, és az üzlet annyira bejött, hogy pár évvel később meg is nyitották felesége első butikját a Balaton-parti városban, ahol végül családjával le is telepedett. 1989-ben új dologban próbálta ki magát: megnyitotta az azóta legendássá vált Flört Diszkót, alig egy évvel később pedig a Palace Diszkót. 2007-ben Budapesten is szórakozóhelyet nyitott, ez a jól ismert Symbol. Töreki birtokán művésztelepet működtetett és állatokat nevelt.

Barna Györgyé volt az a terület is, ahol most Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatójának termetes, medencés nyaralója magasodik. Barna a telken hivatalosan gazdasági épületnek mondott házat épített, ez alakult át néhány éve nyaralóvá, amit aztán jó pénzért adott el Jászainak.

photo_camera Jászai Gellért háza a Jódi-hegyen Fotó: Németh Dániel/444

A Jódi hegyen jelenleg is nagy a mozgolódás. Papp Lászlónak is vannak itt földjei, ő is szomszédja Barnáéknak, sőt Barna Sándor használja is Papp egyik földjét. Permakultúrás gazdálkodásban gondolkodott, és amikor először beszélgetett Barna Sándorral, arról diskuráltak, milyen csodálatos hely ez a környék az elvonulásra.

„Mivel mi szomszédok vagyunk, beszélgettem vele arról, hogy mi az ő elképzelése, illetve én is elmondtam az enyémet. Én szerettem volna hogy minden maradjon a régiben, mert ez egy annyira szép, természetközeli hely volt, nem bolygatták, nem volt rajta sérülés. Én szerettem volna ugyanezt a képét megőrizni, és permakultúrás gazdálkodásban gondolkodtam. És ezt a Barna úrnak is elmondtam, és ő is mondta, hogy ez számára is szinte egy szanatórium, hogy ő ide kijön, és akkor itt jól érzi magát. És ebben maradtunk.”

Ezután Papp arra lett figyelmes, hogy a közvetlenül mellette fekvő területen jelentős földmunkák kezdődtek, a telken odahordott töltésföld és bontási betontörmelékhegyek magasodtak. Ekkor döbbent rá, hogy talán annyira mégsem egyeznek az elképzeléseik a szomszédjával a környék jövőjét illetően.

Az ügyben a talajvédelmi hatósághoz fordult, de ott arra jutottak, a területen minden rendben van, minden a szabályok szerint történik. A telek eredetileg három helyrajzi számon feküdt az útra merőlegesen, három keskenyebb és szélesebb csíkban, azért, hogy a műveléshez mindegyiket könnyen meg lehessen közelíteni. Ezt osztották most újra úgy, hogy úgy tűnik, arra törekedtek, meglegyenek az építéshez szükséges méretkorlátok, ami minimum 3 ezer négyzetméter. Gazdasági épületet is csak úgy lehet itt építeni, ha az ember vállalja, hogy a terület 80 százalékán gyümölcsöst, szőlőt telepít vagy valamilyen kertészeti termesztést folytat. Ezeket valóban telepítették, de közben Barna Sándor építési engedélyt is kért mindhárom területre, és ezeket meg is kapta.

A helyi gazdák amiatt aggódnak, hogy a környéken az ingatlanfejlesztés irányába mozdulnak a dolgok, és a megszerzett földek hamarosan gazdát cserélnek. Papp egyébként keresetet adott be az építési engedélyek ellen, és a kormányhivatal vissza is vonta azokat saját hatáskörében. A helyiek mégsem nyugodtak.

Papp László tendenciát érez a történésekben, ugyanis korábban is voltak már aggasztó ügyei. Korábban – a szomszédos tereprendezés és telekalakítás megkezdése után – Barna Sándor és Jászai Gellért is telket akart venni a szomszédságában, mire ő beadta az elővásárlási igényét. Mindkét esetben elutasították arra hivatkozva, hogy a benyújtott iraton a tanúk neve és címe nem olvasható. Papp úr a bírósághoz fordult. Barna Sándorral szemben vesztett, Jászai Gellérttel szemben viszont nyert.

Még egy kis 4ig

Építkezés most is folyik a hegyen, két egymás mellett fekvő telken, ami egy másik 4ig-s vezető, Linczényi Aladin tulajdonában áll. A két helyrajzi számon található telek mindkét részére építési engedélyt kért és kapott. A helyi építési szabályzat értelmében ezen a területen csak akkor lehet építkezni, ha művelik a földet, szőlőt vagy gyümölcsöst létesítenek, és az ehhez szükséges gazdasági épületet húzzák fel.

photo_camera Építkezés a Jódi hegyen. Két gazdasági épület felhúzására kért és kapott engedélyt Linczényi Aladin. Fotó: Németh Dániel/444

A két telken két építmény lesz, az engedélyezési tervdokumentáció szerint az egyik 50, a másik 100 négyzetméter alapterületű lesz. A terveken látszik az is, hogy a két, 4 méter magas épületet úgy tervezték, hogy mindkettő a telekhatárnál fekszik, szinte összeérnek.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A helyiek legnagyobb félelme, hogy - csakúgy, mint Tihanyban - a gazdasági épületek valójában nyaralók lesznek, és ahogy a félszigeten, úgy itt is üdülési övezetté alakul a környék.

A Dharma alapítvány mindenesetre elszánt, és több helyi gazda is úgy döntött, megvédik földjeiket. Ha kell, újra és újra a bíróságig mennek.