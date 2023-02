„Ezeken az ügyeskedéseken már átlátunk”

A kormánytöbbség 12 éve igyekszik ellenőrzése alá vonni a függetlensége maradékait foggal-körömmel védő bíróságokat.

A folyamat 2018 óta látványosan felgyorsult, ám közben a jogállamiság sérüléseit a tagállamok nyomása miatt egyre kevésbé toleráló Európai Unió is mozgásba lendült.



Így állt elő az a helyzet, hogy több ezer milliárd forint uniós támogatás sorsa múlik azon, hogy Magyarországnak sikerül-e március 31-ig hatályba léptetnie az Európai Bizottság által elvárt módosításokat, köztük az igazságügyi intézményekre vonatkozókat.



A kormány egy hónapja hozta nyilvánosságra a módosító javaslatát, és hamar kiderült, hogy trükkök sorával akadályoznák a független bíráskodás garanciáinak megerősítését. Akkori cikkünkben nagyban támaszkodtunk az Amnesty International Magyarország, az Eötvös Károly Intézet és a Magyar Helsinki Bizottság közös előzetes állásfoglalására.

Időközben elkészült a három szervezet 46 oldalas, részletes véleménye is. Erről beszélgettünk a szervezet jogászaival, Farkas Erikával (Helsinki), Hacsi Gáborral (Amnesty) és Kovács Ágnessel (EKInt).

444: Hogyan foglalnák össze, hogy mit jelent ez a civil vélemény?

Farkas Erika: A mi fókuszunk az volt, hogy úgy építsük fel a véleményünket, hogy világosan tükrözze azokat az elvárásokat, amiket az Európai Bizottság, illetve a Tanács támasztott a kormánnyal szemben. Azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen valamilyen megállapodás jött létre a kormány és az uniós szervek között azzal kapcsolatban, hogy mi az a minimum, amiben a magyar kormánynak lépnie kell a bíróságok függetlensége terén ahhoz, hogy hozzájusson az uniós forrásokhoz.



Lehet tudni konkrétan, hogy volt egy ilyen megállapodás a minimumról?

F.E.: Nem, de úgy kell tekintenünk erre a csomagra, mint ami a másik fél felé tett vállalásokat teljesíti. Ezért a véleményünkben mi is arra törekedtünk, hogy a kormány törvényjavaslatán számon kérjük az Unió által előírt mérföldköveket. De mivel rengeteg tudás halmozódott fel ennél a három civil szervezetnél arról, hogy mi történik a bíróságokkal, ezért azt is beleírtuk, hogy mi mit látunk elengedhetetlennek ahhoz, hogy az igazságügyi szervezetrendszer elinduljon egy egészséges működés felé vezető úton.

Hacsi Gábor: Ezt azzal egészíteném ki, hogy 12 éve volt az a bírósági reform, ami teljesen átstrukturálta a bírósági rendszert, az igazságszolgáltatást és a bíróságok igazgatásának rendszerét. Azóta nem volt olyan, hogy ennek bármelyik módosítását társadalmi párbeszédre bocsátották volna. Azért tette most fel társadalmi egyeztetésre a javaslatot az igazságügyi miniszter, mert volt egy ilyen uniós kérés. Eddig senkinek a véleményére nem voltak kíváncsiak, a bírókéra sem.

Kovács Ágnes: A bírói függetlenség alapvetően egy fokozati kérdés, és nincs tökéletes rendszer. Egy jól működő demokráciában is rá lehet mutatni problémákra, amelyek a független ítélkezést veszélyeztetik. De hosszú évek után világossá vált, hogy Magyarországon komoly, rendszerszintű problémák vannak a bíróságok működésében, amik veszélyeztetik, hogy a jogkereső állampolgárok olyan ítélethez jussanak, amit valóban független és pártatlan bíróságok hoznak. Az elmúlt években úgy tűnt, hogy az Unió nem találja azt az eszközrendszert, amivel érdemi változtatásokat tud kicsikarni. Ennek nyilván számos oka volt, sokáig tartott felismerni, hogy rendszerszintű problémákról van szó, mert a kormány szisztematikusan gyengíti a bíróságok függetlenségét, és politikai akarat sem volt a közbelépésre.

Volt olyan is, hogy próbálkoztak, csak sikertelenül.

K.Á.: Amikor a bírói kar nagyjából tíz százalékát nyugdíjba küldték 2012-ben, az az egyik legdurvább beavatkozás volt a bíróságok működésébe, mert ez többek között azzal is járt, hogy a bírósági vezetők helyére új vezetőket lehetett kinevezni. Ezt az intézkedést az Európai Unió kötelezettségszegési eljárás keretében vizsgálta,, de sajnos diszkriminációs ügyként kezelte, nem pedig a bírói függetlenség durva megsértéseként.

Hogyan érinti önöket, civil jogvédőket, hogy tíz év után csak akkor történik érdemi változás, akkor talál nyitott fülekre a bírósági rendszer bírálata, amikor a kormány kénytelen engedni, mert pénzmegvonással zsarolják?

F.E.: Én nem érzem magunkat reményvesztettnek, mi is sokat edződtünk. Amikor készült ez a vélemény, magamon is azt tapasztaltam, hogy már nagyon régóta figyeljük ennek a rendszernek a módszerességét, és pontosan tudjuk, hogy mi az, amit meg kell nézni egy ilyen törvénycsomagban.

H.G.: Persze lehet mondani, hogy frusztráló, de most akkor is egy olyan pillanat van, ami nagyon fontos és valamennyire reményt keltő. A jogállami jelentésekben, amiket most már jó ideje évente kiad a Bizottság, mindig megjelentek azok az aggályok és figyelmeztetések, amiket mi is adtunk. A mostani véleményünkből meg az tükröződik, hogy egyrészt magának a mérföldköveknek a teljesítése sem elfogadható ebben a formában, másrészt pedig rendszerszintű változásra is szükség van.

K.Á.: Az, hogy a kormány csak most, nyomás alatt hajlandó hozzányúlni a bírósági rendszerhez, azt mutatja, ennek a hatalomnak nem érdeke, hogy itthon jól működjenek a bíróságok, és arra sincs politikai szándék, hogy a hibákat korrigálják. Ennek fényében a törvényjavaslat, ami most előttünk van és véleményezhető, a civilek sikere is. Ez talán az első nagyon kézzelfogható visszajelzés arról, hogy van értelme ezt csinálni. Olyan elvárásokra reagál a javaslat, amelyeket mások mellett jelentős részben a civilek közösen fogalmaztak meg.

Milyen elvárásokhoz köti az Európai Bizottság a befagyasztott eurómilliárdok folyósítását?

F.E.: Négy szupermérföldkő köré csoportosítva fogalmazták meg az elvárásaikat. Egy minimum keretrendszert próbáltak megteremteni, aminek a mentén megindíthatónak látták a bírói függetlenség újraépítését. A négy szupermérföldkő egyike az Országos Bírói Tanács (OBT) jogköreinek a megerősítése és a jogállásának a megerősítése, ami már több mint egy évtizedes probléma.

photo_camera Farkas Erika (Magyar Helsinki Bizottság) Fotó: kristóf balázs / 444

A második a Kúria függetlenségének a megerősítése, ami újkeletű probléma: a Kúria függetlensége a 2018-at követő sorozatos, salátatörvényekbe bújtatott változtatások eredményeként kezdett gyengülni. Ekkor vált szemmel láthatóvá, hogy az Alkotmánybíróság sorsára kezd jutni, a végrehajtó hatalom foglya lett. Fordulópontot jelentett, amikor Varga Zs. Andrást már a bizottsági állásfoglalásokban lévő figyelmeztetések és az OBT nyílt tiltakozása ellenére is megválasztották a Kúria elnökévé.

A 3. szupermérföldkő tulajdonképpen egy kakukktojás abból a szempontból, hogy egy uniós bírósági ítélet végrehajtását kérik számon. Magyarországon elkezdték nagyon erősen korlátozni a bírák azon jogát, hogy az Unió bíróságához fordulhassanak, az Unió ezeknek az akadályoknak a megszüntetését kérte.

A 4. szupermérföldkő pedig egy nagyon különös, az egész világon egyedülálló problémát célzott meg: Magyarországon a közhatalmat gyakorló állami szervek is az alkotmánybírósághoz fordulhatnak védelemért. Ez annyira abszurd, hogy nehéz elmagyarázni, de tulajdonképpen az állam egyik szerve panaszolja be a másikat (vagyis saját magát) az alkotmánybíróság előtt: teljes nonszensz, az Unió ennek is kérte a megszüntetését.

Teljesíti a kormány javaslata ezeket az elvárásokat?

F.E.: A szupermérföldkövek között vannak technikai jellegű kérések, és vannak nagyon nagyon fontos kérések. Mi arra jutottunk, hogy a technikai szintű problémákat kezelik, az igazán fontos kérdésekben pedig a kormány megpróbál kitérni az elvárások elől.

Összefoglalva: volt egy megegyezés a Bizottság és a kormány között, hogy a rendszerszintű problémák közül melyik területekre szűkítik a konkrét, kötelezően teljesítendő elvárásokat, a kormány javaslata azonban csak látszólag kezeli ezeket, valójában kiskapukat hagy a rendszerben, hogy a legfontosabb kérdésekben ne engedje ki a markából a bíróságokat?

photo_camera Hacsi Gábor (Amnesty International Magyarország) Fotó: kristóf balázs / 444

H.G.: Annyit pontosítanék, hogy a bírósági vezetői pályázatok eredménytelenné nyilvánítása is elő van írva a szupermérföldkőben, és ezt teljesítették. Handó Tünde, az OBH előző elnöke többször úgy játszotta ki a rendszert, hogy például eredménytelenné nyilvánította a neki nem tetsző bírósági vezetői pályázatokat, utána kinevezett valakit ideiglenesen, következő alkalommal az eredeti induló már nem pályázott, és kinevezték az ideiglenesen megbízottat. Most ez megszűnik, egy vezetői vagy bírói pályázat csak az OBT egyetértésével érvényteleníthető.

F.E.: A lényegi dolgok maradnak. Ilyen az, hogy az Alkotmánybíróság tagjai a Kúriára ejtőernyőzhetnek. Bár a jövőre nézve ezt a kormány megszüntetné, tehát az új alkotmánybírók a hivatali idejük kitöltése után már nem fognak tudni átsétálni a Kúriára, de nem visszamenőleges hatállyal. Van 9 alkotmánybíró, akiket nem érint a változás. Ők vagy már ott vannak a Kúrián, mint például Varga Zs. András, vagy majd ott folytathatják a karrierjüket elég jelentős, tanácselnöki pozícióban. Ha a 36 tanácselnök közül 9 így jut oda, az már elég jelentős arány, azzal számottevően megváltozik a Kúria összetétele, és ez kihatással lehet arra, hogy milyen ítéletek születnek.

Ez a kiskapukeresés volt a munkájuk lényege?

F.E.: Ezeken az ügyeskedéseken már átlátunk, nagy tapasztalatunk van már benne. Pontosan tudjuk, hogy hol kell keresni a rendelkezést, ami bár látszatra megszünteti a Bizottság által leírt problémát, valójában csak kivonja a főszabály alól.

H.G.: Ott van például a szupermérföldkő előírása, hogy ne legyen újraválasztható a Kúria elnöke. Ez teljesül is, lesz egy ilyen szabály. Csakhogy ha a következő parlamentnek nem sikerül kétharmaddal megválasztani az utódját, a valóságban a kilenc évre kinevezett Varga Zs. András akár az élete végéig a Kúria elnöke maradhat.

F.E.: Érdekes, hogy ez a megoldás 2012-ben egyszer már fennakadt a Velencei Bizottság (VB) szűrőjén. Akkor az OBH elnökének próbálták biztosítani, hogy egyharmados parlamenti kisebbség is az idők végezetéig a pozíciójában tarthassa. Végül ezt a VB kérésére kivették a szabályozásból, de Varga Zs. Andrásnál most mégis megtartanák a háttérben. Ez egy bevett hatalomtechnikai megoldása a jelenlegi kormányzatnak, ami hatékonyan akadályozhatja a demokratikus korrekciót.

Milyen további rejtett kiskapuk vannak a kormány javaslatában?

F.E.: Az Országos Bírói Tanács nagyon fontos jogköre, hogy a bírósági rendszer két csúcsvezetőjének, a Kúria és az OBH elnökének jelölt személyeket a megválasztás során meghallgathassa és szabadon véleményezhesse. Ezt a két kulcsfontosságú elemet a kormány javaslata megvonja az OBT-től. Lényegében csak a jelöltek önéletrajzait vizsgálhatják, és azt ellenőrizhetik, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek megfelelnek-e, azaz van-e jogi végzettségük, bírók-e és rendelkeznek-e egy-két év bírósági vezetői tapasztalattal. Kipipálhatják, hogy a jelölt megfelel a követelményeknek.

Egy másik nagyon fontos dologra is szeretném még felhívni a figyelmet: az OBT iratbetekintési jogára. Itt azonban szó sincs kiskapuról, a kormány nyíltan szembemegy a szupermérföldkőben meghatározott elvárással, miszerint az OBT-nek teljes körű, a személyes adatokra is kiterjedő betekintési jogot kell kapnia. A kormány által kínált tényleges javaslat az, hogy ne kapjon. A személyes adatokat kifejezetten kiveszik a kiadható körből. Ha bármilyen más felügyeleti funkciót betöltő szervet képzelünk el, az állami számvevőszéket vagy csak egy munkaügyi felügyeletet, amikor át akarják tekinteni a jogszerű működést, hozzá kell férniük az iratokhoz. Ha ez a joguk nincs megteremtve, akkor nem tudják gyakorolni a felügyeleti jogokat.

Konkrétan milyen iratokba kéne betekintenie az OBT-nek?

F.E.: A bírók kirendelésébe mindenképp. A kirendelések nyilvánosak, így a bíróságokon mindenki látta, hogy a járásbírósági szintről, tehát legalulról hirtelen a Kúriára, a bírósági szervezet csúcsára rendeltek ki bírókat. Ez óriási szakmai ugrás. Az OBT szeretett volna betekinteni azokba az iratokba, amik alapján a kirendelések történtek, de megtagadták tőle. Pedig ez bírósági igazgatási intézkedés, az OBT teljes joggal volt kíváncsi, hogy miért épp azt a bírót helyezték oda, de semmilyen információhoz nem jutott hozzá.

H.G.: Akkor sem jártak több sikerrel, amikor megpróbálták megtudni, hogy mi alapján adnak egyes bíróknak jutalmat a vezetőik, másoknak meg nem. Az OBT itt is falakba ütközött. És ha nincs információjuk, vizsgálódni sem tudnak. Ott van még az is, hogy megerősítették az OBT jogállását. Kapnak költségvetést, titkárságot, pénzt-paripát-fegyvert. Viszont nincsenek átmeneti szabályok, nem tudni, hogy április elsejétől mennyi pénzből fognak működni, ki fogja felvenni az új irodai munkatársakat. Az Integritás Hatóságnál ez meg lett oldva, egy másik államigazgatási szerv segítségével tudnak elkezdeni dolgozni. A másik, hogy csak augusztus elsejétől választhat az OBT magának elnököt. Ennek a pozíciónak a súlya nőni fog, ezért nem értjük, miért nem választhatnak már áprilisban új elnököt.

De mondom tovább. Jövő év elején új OBT-választás lesz. A mostani OBT többször erőteljesen kiállt a bírói függetlenség mellett. Nagy kérdés, hogy kik lesznek a következő OBT tagjai. Azt látjuk, hogy van elrejtve pár kiskapu, amit arra tudnak kihasználni, hogy a hatalomhoz lojális tagokat válasszanak meg. OBT-tag lehet például egy ítélőtáblai vagy törvényszéki elnök. Olyan bírósági vezetők, akiket az OBH elnöke nevez ki. Így az OBH elnökének választottjának kellene az OBT tagjaként ellenőriznie az OBH elnökét.

F.E.: Az OBT egy alkotmányos szerv, amit sorsára hagyott az alkotmányos berendezkedés. Láthatatlanná akarták őket tenni a jogszabályok, nem volt jogi személyiségük, nem volt költségvetésük, mégis ez az egyetlen olyan szerv, ami autonóm tudott maradni ebben a rendszerben. Az, hogy ez így történt, kizárólag annak a 14 tagnak az elhivatottságán, integritásán múlt. A személyüket érő támadások és lejáratások ellenére is tartották magukat, ami szerintem jogtörténeti teljesítmény. Mi is leginkább az ő nyilvános jegyzőkönyveikből tudunk tájékozódni, mert az adatkéréseinkre mások érdemben nem válaszolnak.

K.Á.: Vannak a formális szabályok, amikhez most a kormány hozzányúl. De egy intézmény működése azon is múlik, hogy kik azok, akik működtetik. Az OBT még gyenge jogosítványok mellett is a legfontosabb bírói testület, mert a tagjai nagyon komolyan veszik alkotmányos feladatukat, a bírói esküjüket, és elkötelezettek a jogállam és az emberi jogok iránt.

photo_camera Kovács Ágnes (Eötvös Károly Intézet) Fotó: Kristóf Balázs / 444

A másik oldala a történetnek, hogy vannak a szervezetben olyan bírók, köztük vezetők is, akiknek mindegy, hogy milyen szabályok lesznek, nem áll érdekükben, hogy helyreálljon a jogállami működés. A formális szabályok megváltoztatásával nem lehet lecserélni a bírói karnak azt a részét, amelyik nem a függetlenség mentén cselekszik, hanem sokszor inkább a jelenlegi hatalomhoz lojális. Még a jogellenesen kinevezett bírókat sem lehet csak úgy leváltani. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, amivel Európa-szerte sokfelé küzdenek, leginkább persze a lengyelek.



Milyen érzés, amikor a törvényjavaslat szövegében egyszer csak felfedezik az ügyeskedést meg a kiskaput?

F.E.: Én szoktam mosolyogni.

Volt verseny, hogy ki vesz észre több stiklit?

H.G.: Külön kezdtünk, aztán ez átalakult egy közös munkává, de a fontos kiskapukat mindenki észrevette.

F.E.: Azt elárulhatjuk, hogy a legnagyobb küzdelmet számunkra az jelentette, hogy hogyan tudjuk a függetlenség magját elhelyezni egy olyan államhatalmi berendezkedésben, ahol nincs valódi függetlenség. Két órát vitatkoztunk azon, hogy milyen következménye lesz annak, hogy az OBT a javaslat szerint az Alkotmánybírósághoz fordulhat, ha nem teljesítik a kérését. Nagyon szomorú vita volt, és nem hiszem, hogy valódi megoldást sikerült találnunk.



Azért szomorú, ha jól értem, mert nehéz megértetni egy külső szemlélővel, hogy úgy tűnik, mintha az OBT érdemi jogorvoslati lehetőséghez jutna, de valójában a fideszes politikai kinevezettekből álló AB dönt majd a problémás ügyekben, miközben egyáltalán nincs teljesítve az AB egypárti összetételét kikezdő szupermérföldkő.

K.Á.: Akkor merülhet fel az alkotmánybírósági jogorvoslat kérdése, ha az OBH nem működik együtt az OBT-vel. Mondjuk nem ad hozzáférést bizonyos dokumentumokhoz, nem teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségét. Az Unió szakértőinek azonban nehéz elmagyarázni, hogy mi ezzel a megoldással a gondunk. Ebben az esetben ugyanis két alkotmányos szerv közötti hatásköri vitáról van szó, és ezeket a vitákat modern jogállamokban tipikusan az alkotmánybíróságok feladata eldönteni.

Mennyire befolyásolta a kormányzati hatalomtechnika a három szervezet együttműködését?

K.Á.: Ha egy jól működő jogállamban élnénk, hasznos lenne, ha lennének köztünk egyértelmű, nyíltan felvállalt véleménykülönbségek. Például azzal kapcsolatban, hogy jó-e a magyar bírói karrierút hagyományos zártsága, érdemes-e nyitni más jogászi pályák felől érkezők felé, javítaná-e ez az ítélkezés színvonalát és a bíróságok ellenálló képességét. A baj az, hogy ezt a felvetést a kormány arra használja, hogy a pontrendszer átalakításával a kormányhoz közeli körökből, az államigazgatásból, a minisztériumokból juttatja be az embereit a bíróságokra. Például Hajas Barnabás egykori államtitkárt, aki bármiféle bírói tapasztalat nélkül került a Kúriára.

F.E.: Szerintem van egy erő abban, hogy ennyire más minőségben tudunk gondolkodni kérdésekről, ami össze tud adódni.

photo_camera Farkas Erika (Magyar Helsinki Bizottság) Fotó: Kristóf Balázs / 444

H.G.: Még nem tartunk sajnos ott, hogy már 90 százalékon legyen a bírói függetlenség, és az egyes szervezetek azon vitatkozhatnának, hogy hogyan lehetne ezt tovább erősíteni. Most arról van szó, hogy a legalapvetőbb dolgokban egyetértünk.

Lehet tudni arról valamit, hogy a civilek és az OBT véleménye hogyan fog becsatornázódni abba, hogy az Európai Bizottság mit reagál a kormány javaslatára?

F.E.: Mi nyilvánosságra hoztuk a véleményünket, és bízunk benne, hogy irányadónak tekintik azok, akik ezzel kapcsolatban a döntéseket hozzák. De semmit sem tudunk arról, hogy ki és hogyan dönt majd. Innen az Igazságügyi Minisztériumba megyünk egyeztetni, nem az interjúra csíptük ki magunkat ennyire. Nagyon bízom benne, hogy ez egy nyitott beszélgetés lesz, amire egyébként évek óta nem volt lehetőség. Van a Helsinkiben egy mappa a szerverünkön nagyon sok levéllel, amiket az elmúlt években küldtünk a minisztériumba, hogy miről szeretnék egyeztetni a bíróságok átszervezésével kapcsolatban. Ezek a levelek egytől-egyig válasz nélkül maradtak.

Mi a tippjük arra, hogy elfogadja-e az Unió a kormány javaslatát, teljesítettnek tekinti-e a szupermérföldkövekben megfogalmazott feltételeket?

F.E.: Az előző körben, az Integritás Hatóság felállítása kapcsán azt láttuk, hogy azért az Unió nem olyan könnyen átejthető. Ha az a keretezés, hogy ez egy minimumcsomag, akkor bízzunk benne, hogy ezt a minimumot az Európai Bizottság azért el is fogja várni. Az Unióból kifelé a politikusok látszanak, de az egy nagyon nagy szervezetrendszer, dolgoznak ott hozzánk hasonló szakértői tudással bíró emberek, és valószínűleg a mi véleményünk eljut olyanokhoz, akik tolmácsolni tudják a politikai szintnek.

Fel vannak készülve arra, hogy ismét önök lehetnek a bűnösök, ha a Bizottság elégedetlen lesz a kormány törvényjavaslatával?

H.G.: Ez nálunk be van árazva, nem befolyásol, hogy mi fognak rólunk mondani. Egyébként meg maga a Bizottság fogja kommunikálni, hogy szerintük mi a probléma, nem mi.

F.E.: Nem marad azért hatás nélkül, amit a kormány csinál. Korábban ügyvédként dolgoztam, össze tudom a kettőt hasonlítani. A szakmai munkámat nem tudja befolyásolni, de az életemre, közérzetemre hatással vannak a támadások. Sosem gondoltam, hogy ki kell használnom a lehetőségeimet, hogy megvédjem magam.

K.Á.: Ha az a kommunikációs stratégiájuk, hogy a bírálat csak az elfogult, külföldi érdekeket szolgáló civilek álláspontját tükrözi, akkor azért ott van az OBT és a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) véleménye is. Ha ezek a vélemények a bírói szervezeten belül is megfogalmazódnak, akkor nem lehet azt mondani, hogy ez csak az elfogult civilek munkája. Itt jöhet be a képbe az, hogy mit csinálnak az ellenzéki pártok, mennyire tudnak rácsatlakozni ezekre a kritikákra, mennyire tudják azokat képviselni, szakmailag jól kommunikálni.

photo_camera Kovács Ágnes (Eötvös Károly Intézet) Fotó: Kristóf Balázs / 444

F.E.: Még egy dolog. A mérföldkő ajánlása arról szól, hogy a civilekkel és az OBT-vel kell egyeztetni, meg a Kúriával és az OBH-val. AZ OBT véleményét ismerjük, a MABIE-ét ismerjük, meg a sajátunkat is. De a Kúria és az OBH véleménye a mai napig nem nyilvános, pedig nyilván ők is véleményezték a csomagot. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy ők ezt nem is kívánják megosztani.

Biztos, hogy véleményezték?

F.E.: Hát, ha megnyirbálják az OBH-elnök jogkörét, akkor valószínű, hogy van róla véleménye.

K.Á.: Az egyik mérföldkő a Kúriáról szól. Nagyon meglepő lenne, ha a Kúria elnöke ezzel kapcsolatban nem fogalmazna meg véleményt.

F.E.: Ez most még csak egy döntés-előkészítő anyag az IM-ben, ezért onnan még nem tudom kikérni. De ha elfogadják a törvényt, ez lesz az első dolgom, mert egy hű lenyomata lesz annak, hogy ki hogyan gondolkozott ebben a folyamatban.

Borítókép: Hacsi Gábor, Farkas Erika, Kovács Ágnes. Fotó: Kristóf Balázs / 444